За «Интер» играет футболист-гей. Об этом рассказал инсайдер Корона: «Не могу сказать больше, иначе у меня будут неприятности. Думаю, игроки-геи есть во всех клубах»

В составе «Интера» играет футболист-гей.

Об этом рассказал инсайдер Фабрицио Корона, который ранее сообщил о причастности нескольких итальянских футболистов к делу о нелегальных ставках.

Корона получил шутливую награду «Золотой тапир» – итальянские телевизионщики вручают ее за громкие провалы и скандалы в футболе.

Бывший папарацци выразил разочарование по поводу цензуры, которой подвергся в эфире телеканала RAI, когда он хотел раскрыть дополнительные подробности, связанные с делом о ставках в итальянском футболе. Вместе с тем он заявил, что в Серии А есть как минимум один игрок нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Это футболист « », но я не могу сказать больше, иначе у меня будут неприятности. Я считаю, что во всех футбольных клубах есть футболисты-геи, но никто этого не признает, они ведут себя как на RAI», – сказал Корона в шоу Striscia La Notizia в эфире Canale 5.

Инсайдер Корона назвал имена всех игроков, которые делали ставки. Всего 17 действующих футболистов, позже пост был удален

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