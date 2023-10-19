За «Интер» играет футболист-гей. Об этом рассказал инсайдер Корона: «Не могу сказать больше, иначе у меня будут неприятности. Думаю, игроки-геи есть во всех клубах»

Теги Интер серия А Италия ЛГБТ Фабрицио Корона Футбол

В составе «Интера» играет футболист-гей.

Об этом рассказал инсайдер Фабрицио Корона, который ранее сообщил о причастности нескольких итальянских футболистов к делу о нелегальных ставках.

Корона получил шутливую награду «Золотой тапир» – итальянские телевизионщики вручают ее за громкие провалы и скандалы в футболе.

Бывший папарацци выразил разочарование по поводу цензуры, которой подвергся в эфире телеканала RAI, когда он хотел раскрыть дополнительные подробности, связанные с делом о ставках в итальянском футболе. Вместе с тем он заявил, что в Серии А есть как минимум один игрок нетрадиционной сексуальной ориентации. 

«Это футболист «Интера», но я не могу сказать больше, иначе у меня будут неприятности. Я считаю, что во всех футбольных клубах есть футболисты-геи, но никто этого не признает, они ведут себя как на RAI», – сказал Корона в шоу Striscia La Notizia в эфире Canale 5. 

Инсайдер Корона назвал имена всех игроков, которые делали ставки. Всего 17 действующих футболистов, позже пост был удален

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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68 комментариев

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wonderful
За «Барселону» играет футболист-натурал. Об этом рассказал инсайдер Корона: «Не могу сказать больше, иначе у меня будут неприятности».
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Beast
откройте первую букву
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Кокич
«Не могу сказать больше, иначе у меня будут неприятности»

В смысле, этот гей ещё и ставочник?
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Стахович
По барселонской прошлой подходит только Санчес.Но неужели?У него есть семья?За ним раньше не ходили такие слухи?
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Max9999
Если геи во всех клубах, надо создать гей-клуб.
+12
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Александр Климов
Ответ Max9999
Если геи во всех клубах, надо создать гей-клуб.
Есть уже давно – народная команда имени невольника и мужеложца)))
+10
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alisa dvoikina
"И так, ваши ставки, господа"
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Amalfitano
Ответ alisa dvoikina
"И так, ваши ставки, господа"
Если итальянец - тогда Димарко. Если легионер - Думфрис.
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rigobersong
Ну вообще Дармиан больше всего смахивает, да и то что в МЮ играл как бэ намекает:))
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Vićtor Diaź
Очень удивлюсь, если им окажется Мхитарян
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Psyched
Начался прогрев гоев
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Иван Петров
Ответ Spartakus1984
У многих геев есть семья и дети и они отличаются как мужчины,но любят мужиков в душе
Таких называют бисексуалами. Процентно их в три раза больше чем чистых геев, оттого их путают.
+2
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Дядя ТУРА
мой прогноз Деви Классен
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NottinghamForest
Валлиец Хьюз?
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13ыйРычагЛапорты
Так пеший вроде бы играет в другом Интере.
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rembrandao
Ответ Витольд Бубеный
Н
Генич?
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Vsratic
Самый лучший из армян это.... думаю Дармиан
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Vićtor Diaź
Ответ NottinghamForest
Валлиец Хьюз?
Когда Колин успел перейти в Интер?
Я пропустил новость…
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two_moons
Инсайды от Карпа
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tusiel
Чел кует железо, пока горячо. Думаю, на всю жизнь себя обеспечит за пару месяцев
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Водяра
Турок
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werowolf-gears
Потенциальный трансфер Ливерпуля?
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Goozla
лол, а мужики-то не знали.
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Зверёк
Димарко?Который жалел что Лукаку ушел
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Tristan...
Это кем из игроков Интера интересовался Реал?
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