  • Роман Ротенберг: «Игроки должны расти в конкурентной среде, тогда будем получать новых Малкиных, Капризовых, Овечкиных. Чем больше будет хоккейных школ, тем лучше»
Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер «России 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг назвал условия появления новых звезд в российском хоккее.

«В спорте всегда важно иметь правильную, здоровую конкуренцию. Чем больше будет хоккейных школ, тем будет лучше для всех.

Во многих регионах есть проблема, что есть одна сильная школа, а другие школы слабее. Это влияет на развитие игроков, потому что они должны расти в конкурентной среде, и тогда мы будем получать новых звезд в сборную России – новых Малкиных, Капризовых, Овечкиных

Для этого мы должны создать внутреннюю конкуренцию. Мы делаем все для того, чтобы как можно больше детей играли на высоком уровне, чтобы у сборной России было как можно больше турниров», – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
