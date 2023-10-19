Владимир Путин: «Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация»

Владимир Путин назвал отстранение российский спортсменов этнической дискриминацией.

«Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация.

Подходы МОК по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Олимпийские игры – вершина подлинного единения стран – сейчас привилегия, которую надо заслужить не связанными со спортом политическими жестами», – сказал президент РФ во время выступления на форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.

«Мы также услышали, что олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера. Некоторые чиновники от спорта дали себе право определять, на кого она распространяется, а на кого – нет. Такие подходы противоречат природе спорта.

Однако мы уверены, что есть ценности, которые нельзя предать, отменить. Одна из них – спорт и его объединяющая сила. В этом и есть смысл. Мы свою позицию всегда подтверждали. Спорт – безусловный государственный приоритет», – добавил Путин.