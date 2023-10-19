Владимир Путин: «Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация»
Владимир Путин назвал отстранение российский спортсменов этнической дискриминацией.
«Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация.
Подходы МОК по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Олимпийские игры – вершина подлинного единения стран – сейчас привилегия, которую надо заслужить не связанными со спортом политическими жестами», – сказал президент РФ во время выступления на форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.
«Мы также услышали, что олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера. Некоторые чиновники от спорта дали себе право определять, на кого она распространяется, а на кого – нет. Такие подходы противоречат природе спорта.
Однако мы уверены, что есть ценности, которые нельзя предать, отменить. Одна из них – спорт и его объединяющая сила. В этом и есть смысл. Мы свою позицию всегда подтверждали. Спорт – безусловный государственный приоритет», – добавил Путин.
По этническому принципу никто не банит. Куча русских выступает за другие страны.
Банят за паспорт и/или военное удостоверение.
Государствообразующие?
Что-то не сходится
Примерно как российская конституция до обнуления
православие тоже никто не запрещал, только украинское подразделение пытается отделиться от русского - имеет полное право.
А отдельное высказывание одного идиота (причём цитата это не Зеленского) считать за целую политику явно не стоит, некоторые тоже высказываются в духе "мы в рай, а они просто сдохнут", что вполне повод задуматься, а всё ли у главы государства с головой в порядке.
--- Ни у кого НЕТ Права выступать на олимпиадах. Такого Права не прописано нигде, даже в Хартии указано только на право заниматься спортом. А если нет Права, то и нет никакой дискриминации по определению.
Ты, как и президент ядерной державы, рассуждает о вещах, о которых понятия не имеете