Владимир Путин: «Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация»

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Владимир Путин назвал отстранение российский спортсменов этнической дискриминацией.

«Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация.

Подходы МОК по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Олимпийские игры – вершина подлинного единения стран – сейчас привилегия, которую надо заслужить не связанными со спортом политическими жестами», – сказал президент РФ во время выступления на форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.

«Мы также услышали, что олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера. Некоторые чиновники от спорта дали себе право определять, на кого она распространяется, а на кого – нет. Такие подходы противоречат природе спорта.

Однако мы уверены, что есть ценности, которые нельзя предать, отменить. Одна из них – спорт и его объединяющая сила. В этом и есть смысл. Мы свою позицию всегда подтверждали. Спорт – безусловный государственный приоритет», – добавил Путин.

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58 комментариев

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Koulmann
Какая безграмотность от президента страны.
По этническому принципу никто не банит. Куча русских выступает за другие страны.
Банят за паспорт и/или военное удостоверение.
+74
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+61
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Rayok Koshakan
Гойдаааа
+48
-6
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psa.1207
Расскажите кто-нибудь деду, что означает понятие этнос, а то он в школе плохо учился.
+45
-7
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psa.1207
По Путину подлинное единение стран — это оккупация соседних.
+34
-8
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Michael Scott
А как называется дискриминируемый этнос?

Государствообразующие?
+30
-7
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Oleg Olegov
Строит из себя крутого и сильного, а сам постоянно ноет и жалуется.
+27
-6
+21
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Viks
– это этническая дискриминация» --- Каких этносов?
+22
-5
+17
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BearS
Ответ trav
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Давно паспорт = этнос? Что это за этнос такой - "дорогие рассеяне"?
+15
-2
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Wiley Fox
Путин ранее - "Русские и украинцы один народ"

Что-то не сходится
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22somebody22
Пока ты будешь чесать языком,талантливейшие спортсмены будут один за другим менять гражданство и завершать карьеру раньше времени.
+18
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Ебздрогыч
Мы также услышали, что олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера.

Примерно как российская конституция до обнуления
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Dizzod
Ответ <<Amstel Trigun>>
Может я, неправильно понимаю слово этнос, но запретили же участвовать Российским спортсменам, а не конкретно Русским. Ну, то есть, условному Русскому Якуту, запрещено участвовать, то есть это национальный запрет?
Более того, российские спортсмены перешедшие в другие страны спокойно выступают, паспорт у них меняется, а этнос не меняется.
+9
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xFreelan
Если это этническая дискриминация, то почему этнические народы России включая русских могут играть за другие страны без ограничений, допустим за сборную Казахстана много этнических русских
+10
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<<Amstel Trigun>>
Может я, неправильно понимаю слово этнос, но запретили же участвовать Российским спортсменам, а не конкретно Русским. Ну, то есть, условному Русскому Якуту, запрещено участвовать, то есть это национальный запрет?
+10
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Alex Rhea
Ответ Красно Белый
глубже,глубже хвали
и где ты похвалу увидел? просто свою точку зрения выразил, мне кажется, здесь он во многом прав
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Arm Djagin
стандартые слова для электората
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LCY
Философ, епта
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selso99
Нужны поправки к олимпийской хартии, очевидно.
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Глеб Саратов
Ответ Delirium
А запрет на язык, на церковь, прямая политика вида "их дети будут сидеть в подвалах"- это не этническая дискриминация?
законодательно русский язык в Украине не запрещён даже после вторжения рос.армии; непризнания его (русский язык) официальным государственным не является дискрименацией. В Украине гос.язык украинский (оужаскакойкошмар), русский разгоноворный.
православие тоже никто не запрещал, только украинское подразделение пытается отделиться от русского - имеет полное право.
А отдельное высказывание одного идиота (причём цитата это не Зеленского) считать за целую политику явно не стоит, некоторые тоже высказываются в духе "мы в рай, а они просто сдохнут", что вполне повод задуматься, а всё ли у главы государства с головой в порядке.
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Viks
Дискриминация - это лишение человека какого-то конкретного Права.
--- Ни у кого НЕТ Права выступать на олимпиадах. Такого Права не прописано нигде, даже в Хартии указано только на право заниматься спортом. А если нет Права, то и нет никакой дискриминации по определению.
+7
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Красно Белый
Ответ Alex Rhea
прав во многом, молодые спортсмены точно не виноваты ни в чём, им на момент 2018-2020 (когда были последние выборы и поправки) года многим даже 18 не было, то есть на участки не могли прийти
глубже,глубже хвали
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RS919
Ответ Oleg Olegov
Строит из себя крутого и сильного, а сам постоянно ноет и жалуется.
"Надули, н а д у л и!" 😏
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udod
а война - это война, с убитыми, ранеными, беженцами, вдовами, сиротами
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Донован хозяин НБА
Ответ trav
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Этнос- это устойчивая группа людей, которая исторически сложилась на определенной территории

Ты, как и президент ядерной державы, рассуждает о вещах, о которых понятия не имеете
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Владислав88
Этничная, дискриминация это когда у русских в России прав и возможностей меньше, чем у беженцев. А это чистая европейская политика, при чём-то крайне эффективная.
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