Чернышенко объявил о проведении футбольного чемпионата «Содружество»: «10 клубов из новых субъектов. Стартует в марте 2024-го»

Теги премьер-лига Россия Дмитрий Чернышенко любительский футбол Политика ТАСС Футбол

Вице-премьер РФ высказался о лиге «Содружество».

Дмитрий Чернышенко сообщил, что объединенный чемпионат лиги «Содружество», в котором примут участие 10 клубов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, начнется в марте 2024 года.

«Очень важно сказать про восстановление спортивной инфраструктуры в наших новых регионах. Общий объем финансирования составляет 3,2 млрд рублей, до конца года будет создано и восстановлено около 50 различных объектов, оснащено оборудованием 150 учреждений физкультуры и спорта.

Свою квалификацию в этом году уже повысили 750 тренеров и специалистов по российским стандартам. Была создана футбольная лига «Содружество», объединяющая 10 клубов из новых субъектов.

Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года», – сказал Чернышенко на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава».

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29 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
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Idacius
В Херсоне будут матчи?
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Ovi174
А вот и аналог ЛЧ подъехал! Не зря СВО начали!!
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Денис Давыдов
Такой бред даже комментировать сложно
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Марк Антипов
Ну то есть в итоге испугались присоединять эти клубы к турнирам под эгидой РФС и сказали типа "ну вы там сами как-нибудь поиграйте между собой"
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denis_wtf
Ответ Абдулов Алексей
Вид спорта то какой? 10 клубов чего?
Написано же футбольный чемпионат
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velosipedin
Ответ Idacius
В Херсоне будут матчи?
а в запорожье?
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Абдулов Алексей
Вид спорта то какой? 10 клубов чего?
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Ебздрогыч
Это, конечно, решение главной проблемы людей, в остальном же все замечательно!
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atomio
паноптикум, учитывая недавнюю передачу ATACMS оппонентам.
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Marcus-light
в среднем 16 млн рублей на объект, если без распила. Ставлю на замену газонов на искусственные на стадионах, и покупку 5-6 мячей в спортзалы.
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Антон Фалафель
Чеферин нервно закурил в сторонке из-за бункерной Суперлиги.
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Dizzod
а что Абхазию с Ю. Осетией дружить не позвали?
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samarskij-kuzmich
Ответ Ничего Нового
Шахтёр-то будет участвовать? Волнуюсь...
Донецкий "Шахтёр" будет участвовать, а львовский "ШахтАр" нет, т.к. это российский турнир.
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damondiamond
опа-па, попильчик нарисовался, кто-то себе новую квартиру или дом в Европе купит
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Анатолий Magicbrain
Даже вид спорта не нужен конкретный. Просто желания дружить уже достаточно. А какие у нас теперь топовые спортивные друзья это и так всему миру известно.
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Mbest77
Правильно понимаю, что победитель будет играть с победителем Пути Регионов Кубка России?)
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valderoma
Кто будет смотреть эту лабуду?🤔
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Ничего Нового
Шахтёр-то будет участвовать? Волнуюсь...
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Kasztelan
А почему без Крыма? В чём отличия?
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alkidamant
Все верно, нужно дать футболистам возможность играть - поддерживаю
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Solpin
Ответ Mbest77
Правильно понимаю, что победитель будет играть с победителем Пути Регионов Кубка России?)
Неа. С победителем МедиаЛиги
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Вова Пупкин
Ответ Ничего Нового
Шахтёр-то будет участвовать? Волнуюсь...
Наверное будет. Именно тот ШахтЁр, который из Донецка. А то есть ещё какой-то клуб ШахтАр, так он неизвестно даже какой город представляет. То ли Киев, то ли Львов?
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samarskij-kuzmich
Ответ Kasztelan
А почему без Крыма? В чём отличия?
Крымские клубы уже играют в чемпионате России, во Второй лиге Б.
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