Чернышенко объявил о проведении футбольного чемпионата «Содружество»: «10 клубов из новых субъектов. Стартует в марте 2024-го»

Вице-премьер РФ высказался о лиге «Содружество».

Дмитрий Чернышенко сообщил, что объединенный чемпионат лиги «Содружество», в котором примут участие 10 клубов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, начнется в марте 2024 года.

«Очень важно сказать про восстановление спортивной инфраструктуры в наших новых регионах. Общий объем финансирования составляет 3,2 млрд рублей, до конца года будет создано и восстановлено около 50 различных объектов, оснащено оборудованием 150 учреждений физкультуры и спорта.

Свою квалификацию в этом году уже повысили 750 тренеров и специалистов по российским стандартам. Была создана футбольная лига «Содружество», объединяющая 10 клубов из новых субъектов.

Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года», – сказал Чернышенко на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава».

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