Бензема подаст два иска в суд на министра внутренних дел Франции после обвинений в связи с «Братьями-мусульманами»*. Об этом сообщил адвокат Карима

Карим Бензема подаст две жалобы в суд на министра внутренних дел Франции.

Бывший нападающий сборной Франции и « » высказался о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с террористами: « связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

«Да, подадим иск. Я размышляю об отношении этого правительства к закону о ложной информации. Нельзя относиться к этому легкомысленно, занимая пост министра внутренних дел. Слова обязывают.

Что касается клеветы, то есть сложности. Есть экстраординарный аспект: [Бензема] приписывают связь с «Братьями-мусульманами»*, объявляя эту организацию террористической. Это есть во многих странах, но не во Франции. Сегодня, если я встречусь за кофе с Тариком Рамаданом, которого считают представителем «Братьев-мусульман»* в Швейцарии и Франции, никто ничего не сможет мне предъявить.

Возможно, [будет подан иск] о публичном оскорблении. Это не то же самое, что клевета, которая представляет собой вменение конкретного факта. Мы понимаем, что это было сказано в осуждающей манере. Это ложные обвинения», – сказал адвокат футболиста Хьюг Вижье.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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