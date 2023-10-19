Бензема подаст два иска в суд на министра внутренних дел Франции после обвинений в связи с «Братьями-мусульманами»*. Об этом сообщил адвокат Карима

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика Футбол

Карим Бензема подаст две жалобы в суд на министра внутренних дел Франции.

Бывший нападающий сборной Франции и «Реала» высказался о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

«Да, подадим иск. Я размышляю об отношении этого правительства к закону о ложной информации. Нельзя относиться к этому легкомысленно, занимая пост министра внутренних дел. Слова обязывают.

Что касается клеветы, то есть сложности. Есть экстраординарный аспект: [Бензема] приписывают связь с «Братьями-мусульманами»*, объявляя эту организацию террористической. Это есть во многих странах, но не во Франции. Сегодня, если я встречусь за кофе с Тариком Рамаданом, которого считают представителем «Братьев-мусульман»* в Швейцарии и Франции, никто ничего не сможет мне предъявить.

Возможно, [будет подан иск] о публичном оскорблении. Это не то же самое, что клевета, которая представляет собой вменение конкретного факта. Мы понимаем, что это было сказано в осуждающей манере. Это ложные обвинения», – сказал адвокат футболиста Хьюг Вижье.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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41 комментарий

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DanMus
Надеюсь, Бензема наймет самых крутых юристов во Франции, чтоб те сумели призвать к ответственности этих людей.
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udiekemen
Ну и он тоже прав, сравнивать его с террористами это уже что-то с чем-то
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Пирс Морган
Путь Бензема от шантажа до терроризма) Остросюжетное продолжение Breaking Bad
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Mark Renton
Бензема объявил джиххад министру внутренних дел Франции и пообещал отрубить его неверную голову.
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Верховный Лорд
Ответ damondiamond
почему за жителей Израиля справедливый Карим не молится?
За жителей Израиля есть кому молиться, а он молится за своих
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Ibra Meji
Хоть на это имеет же право?
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alexsplayer
Министр решил спихнуть свою работу на чужие плечи. ну ну.
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Greg Jackson
Ответ Алксандр Гадюшкин
боты что-ли прилетели? резко плюсы на это комент пошли и минусы на всех кто не поддерживает Бензема
Всё потому что у людей есть мозги. И время показало кто есть кто.
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DonBrazzo
Правильно!
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Старый Знакомый
Карим Бензема -самый скромный из всех известных футбольных скандалистов.))) Вроде тихий и спокойный, и в футбол постоянно хорошо играет, и режимы соблюдает, но постоянно с его именем какой-то скандал связан.
Стоит ему только начать налаживать свои футбольные дела, как вечно что-то связанное с ним вне футбола громыхает))
удивительная фигура
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GARRRY
Вы можете представить, что бы наш футболист подал в суд на министра МВД? Наши футболисты более радикальны, они сотрудников министерств бьют стульями по голове. )))
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cocojamboo
Вон как тут муслимы набежали сюда и дизлайки ставят всем, кто осуждает исламский терроризм.)))
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Алксандр Гадюшкин
Ответ trav
Получается надо былосудить все население Третьего рейха? Они же под нацистами были. Правильно я понял твою логику?
Израиль что-ли в жилых домах склады с припасами делает, или Израиль под жилыми кварталами ракеты прячет.Почему никто из тех кто поддержал граждан Полестины не осудил ХАМАС за то что они используют мирных жителей как щит, а жертвы израильских бомбардировок как инструмент пропаганды
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Денис Давыдов
понятно, иск будет о том, что братья-мусульмане не террористы, а не потому что Бензема не связан с ними. ахахаха, удобно. во Франции давно пора бы признать их террористами.
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trav
Ответ Алксандр Гадюшкин
они под населением палестины и ХАМАС подразумевают
Получается надо былосудить все население Третьего рейха? Они же под нацистами были. Правильно я понял твою логику?
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Алксандр Гадюшкин
Ответ trav
Разницу между боевиками ХАМАС и мирным населением знаешь?!
они под населением палестины и ХАМАС подразумевают
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ maggiu
Лучше всего ситуацию с Бензема прокомментировали авторы Bild, заявив, что его твит лживый, так как щадить женщин и детей — это именно то, что израильская армия делает изо всех сил, даже в ущерб своей собственной военной силе и в соответствии с международным правом. Ковровые бомбардировки - это именно усилия по сохранению женщин и детей.
Тебе это точно никого не напоминает?
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Greg Jackson
Ответ Алксандр Гадюшкин
по вашему мозги есть только у антисимитов вроде вас?
Именно так я и считаю. Можешь меня еще расистом назвать, но сионисты самые большие террористы наравне с бритами и американцами.
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Станислав Л
правильно, свобода слова должна быть "в цветущем саде"(с) боррель
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seppblatter@mail.ru
Уже данные появились как эти несчастные женщины и дети грабили евреев, вслед на атакой террористов. За них молиться правоверный
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Эрик Оганезов
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