Бензема подаст два иска в суд на министра внутренних дел Франции после обвинений в связи с «Братьями-мусульманами»*. Об этом сообщил адвокат Карима
Карим Бензема подаст две жалобы в суд на министра внутренних дел Франции.
Бывший нападающий сборной Франции и «Реала» высказался о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».
После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».
«Да, подадим иск. Я размышляю об отношении этого правительства к закону о ложной информации. Нельзя относиться к этому легкомысленно, занимая пост министра внутренних дел. Слова обязывают.
Что касается клеветы, то есть сложности. Есть экстраординарный аспект: [Бензема] приписывают связь с «Братьями-мусульманами»*, объявляя эту организацию террористической. Это есть во многих странах, но не во Франции. Сегодня, если я встречусь за кофе с Тариком Рамаданом, которого считают представителем «Братьев-мусульман»* в Швейцарии и Франции, никто ничего не сможет мне предъявить.
Возможно, [будет подан иск] о публичном оскорблении. Это не то же самое, что клевета, которая представляет собой вменение конкретного факта. Мы понимаем, что это было сказано в осуждающей манере. Это ложные обвинения», – сказал адвокат футболиста Хьюг Вижье.
* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Стоит ему только начать налаживать свои футбольные дела, как вечно что-то связанное с ним вне футбола громыхает))
удивительная фигура