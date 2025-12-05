Фетисов о церемонии «Детройта» в честь Федорова: «Я под санкциями, не могу посетить мероприятие. Абсурдная ситуация, столько фанатов любило, человек известный, но такова жизнь»

Фетисов из-за санкций не сможет посетить церемонию «Детройта» в честь Федорова.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, экс-защитник «Детройта » Вячеслав Фетисов рассказал, что из-за санкций не сможет посетить церемонию чествования Сергея Федорова .

Ранее стало известно, что «Детройт» выведет номер Федорова из обращения. Торжественная церемония состоится в ночь с 12 на 13 января 2026 года.

– Игорь Ларионов сказал, что Федоров звал его на церемонию выведения номера из обращения в «Детройте». Вас приглашал, или вы не можете поехать из-за санкций?

– Сергей предлагал. Я ему сказал: «Ты издеваешься, что ли?» Конечно, приглашал, он с уважением относится ко всем, кто с ним играл.

Я не могу посетить это мероприятие, потому что нахожусь под всякими возможными санкциями. Абсурдная ситуация, столько болельщиков любило в «Детройте», да и человек известный в мире, но такова сегодняшняя жизнь.

Будем на расстоянии радоваться за успехи Сергея, поздравлять его. Надеюсь, соберет нас по возвращению, отметим это дело, – заявил Фетисов.