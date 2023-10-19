Туктамышева о непопадании на Олимпиаду-2022: «Там по факту три гениальные девочки пошли. Поэтому че тут обижаться?»

Теги Сочи-2014 сборная России Алексей Мишин Пхенчхан-2018 Елизавета Туктамышева Олимпиада-2022 женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к непопаданию на Олимпийские игры.

«Вот ты говорил, что девочки мечтают об Олимпиаде с 5-9 лет. Может быть, в этом моя проблема и была, что я целенаправленно не была так: вот, Олимпиада – это все.

Я фигурным катанием заниматься начала, потому что я с девчонками-фигуристками познакомилась. Я просто хотела тусоваться с ними, мне было смешно, весело, я такая: о, новые подружки, мне нужно срочно на каток, я должна с ними чаще видеться.

И у меня везде так: если у меня плохо в компании, то я не буду ничего делать. И так же с Алексеем Николаевичем, с нашей группой Мишина – мне очень важно, чтобы в группе была здоровая атмосфера.

А Олимпиада... ну, конечно, может, первая, вторая... Первая, может, была обидная. Не обидная, но я тогда с самого начала сезона понимала, что я не поеду, потому что в плохой форме была. Так же со второй. С третьей – я была в хорошей форме, но там по факту три гениальные девочки пошли. Поэтому че тут обижаться? Почему не я – такого вопроса я вообще не задавала, потому что понимала, почему не я. Там ответ очевиден был», – сказала фигуристка.

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает

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13 комментариев

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Владимир Ры
Мудрое мировосприятие у Елизаветы в этом отношении!
Далеко не все так могут...
+11
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Лилия
Молодец Лиза. Даже если она так не думает, то уважение к соперницам - достойная вещь. Мне в тот год очень хотелось, чтобы она поехала, но на чемпионате России надежда закончилась
+8
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Wiley Fox
А если бы валиеву не допустили из-за анализов, то стала бы чемпионкой в команднике

Разве не обидно?

И не было бы этого позора с медалями и судом
+17
-11
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Алеся Ткаченко
Ответ tanya_1111
Лукавит все таки Лиза, если бы тогда на ЧР в КП она не упала с тройного акселя она была бы на ОИ, но если бы да ка бы, хорошо что не парится по этому поводу.
Не была бы.Хрустальные фигуристки были в приоритете.
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Katerina Sunny
Ответ Wiley Fox
А если бы валиеву не допустили из-за анализов, то стала бы чемпионкой в команднике Разве не обидно? И не было бы этого позора с медалями и судом
Тему допинга предпочитают не обсуждать все фигуристы, в том числе и те, что ждут свои медали.
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Настасья Белоглазова
Ну вот... Все вопросы отпали сами собой.
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Machine Head
Какая же Елизавета адекватная девушка. Не просто красавица , а еще и мудрая, умная . Кому -то повезет с такой супругой.
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Wiley Fox
Ответ Рябиновые бусы
подставщики естественнно и рассчитывали что Ками пролетит с ОИ. да просчитались благодаря халатности работников лаборатории. в командник ставили сильнейших на тот момент спортсменов, без Ками поставили бы Анну.
Какие "подставщики"?

Более чем уверен, что лаборатории занесли за затягивание
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Алеся Ткаченко
Как раз пропуск ОИ 2018 самый обидный был.В 2014 пубертат накрыл,все прыжки посыпались,в 2022 понятно было уже кто поедет и что Лизе ничего не светит даже если бы она идеально откатала
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Залина Малина
Истина
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Марина Юрьевна
Я не болела за Лизу,но даже мне грустно...Грустно,потому что понимаю,что такого накала страстей,интриги уже нет...вот и Лиза ставит точку.Отсутствие международных турниров сказывается в том числе.
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