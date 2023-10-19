Хасбик вынес Махачеву пояс на битву взглядов с Волкановски

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Хасбик UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Хасбик вышел на сцену во время битвы взглядов Махачева и Волкановски.

Блогер Хасбулла Магомедов вынес Исламу Махачеву чемпионский пояс на битву взглядов с Алексом Волкановски.

Напомним, что Магомедов и Махачев живут в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы (Дагестан).

Битвы взглядов UFC 294: Усман – Чимаев и Махачев – Волкановски

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27 комментариев

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S Works Tarmac SL7
Хватит пиарить этого злобного карлика 🤯
+80
-8
+72
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WESTERN-
Ответ S Works Tarmac SL7
Хватит пиарить этого злобного карлика 🤯
Контракт с UFC ведь у него. Отрабатывать надо как то
+34
-2
+32
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Veld
надеюсь, Махачев разгромно *******. нечего дружить с живодёрами
+27
-10
+17
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Не знаю что такое Требл
Ответ Гоша Пугач
А куда делся Абдурозик?
Звезда в Индии, уже говорит на их языке, поет индийские песни, тусит с суперстарами Болливуда )
+14
0
+14
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Костя Кот
пусть это злобный карлик принесет Волку пояс после боя.
+17
-5
+12
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Сергей Орлов
🤮
+9
-1
+8
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Варяг
Как это недоразумение могло стать звездой для меня загадка. Ладно бы был добрым хорошим парнем, но по натуре зазнавшийся живодёр. Отвратительно.
+8
-1
+7
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Просто Космос
Ответ Max Madov
Он скорее его из арбалета в сотрите завалит.
Он тетиву не натянет
+6
-1
+5
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Гоша Пугач
А куда делся Абдурозик?
+4
0
+4
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Сергей Галынский
Ну не село Новый Хушет,а элитный поселок
+4
0
+4
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Melnikov1968
Суют это чудо при любом удобном случае.
+3
0
+3
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Sobachkin
Прям новость новостей
+3
-1
+2
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Kuryanin
Ответ S Works Tarmac SL7
Хватит пиарить этого злобного карлика 🤯
Почему такой злой? Вроде и велосипед есть.
+4
-2
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113k
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Ответ Варяг
Как это недоразумение могло стать звездой для меня загадка. Ладно бы был добрым хорошим парнем, но по натуре зазнавшийся живодёр. Отвратительно.
ответ очевиден для тех, кто может в 2+2
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Всех не забаните
Ответ Max Madov
Он скорее его из арбалета в сотрите завалит.
Зачет. Кажись многие юмора не поняли про Тириона и наставили минусов.
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Ярик01
Ответ S Works Tarmac SL7
Хватит пиарить этого злобного карлика 🤯
Лучше этот злобный карлик, чем другой, озлобленный.
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Judalik
Ответ S Works Tarmac SL7
Хватит пиарить этого злобного карлика 🤯
Людям зарубежом он нравится. Это их выбор, тебя никто не спросит.
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Просто Космос
Ответ Стас Михайлов
Так ты и пиаришь, комментируя
100%
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Просто Космос
Ответ Не знаю что такое Требл
Звезда в Индии, уже говорит на их языке, поет индийские песни, тусит с суперстарами Болливуда )
Ну хоть не изображает из себя 10-летнего гопника , когда самому 20 .
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Sobachkin
Пояс мог задавить его! Никто не подумал?
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Дени Сыч
Как- будто игрушка из фильма «Чаки» ожила на самом деле.
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Yaroslav Mudritsky
Где Паспорту ?
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