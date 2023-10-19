Хасбик вышел на сцену во время битвы взглядов Махачева и Волкановски.

Блогер Хасбулла Магомедов вынес чемпионский пояс на битву взглядов с .

Напомним, что Магомедов и Махачев живут в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы (Дагестан).

Битвы взглядов UFC 294: Усман – Чимаев и Махачев – Волкановски

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294