Хасбик вынес Махачеву пояс на битву взглядов с Волкановски
Хасбик вышел на сцену во время битвы взглядов Махачева и Волкановски.
Блогер Хасбулла Магомедов вынес Исламу Махачеву чемпионский пояс на битву взглядов с Алексом Волкановски.
Напомним, что Магомедов и Махачев живут в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы (Дагестан).
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