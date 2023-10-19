Владимир Путин: «К 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян»

Владимир Путин рассказал о цели вовлечь в спорт 70% россиян.

«В планах кратно увеличить число спортивных соревнований разного уровня в Российской Федерации с высоким призовым фондом. К 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян, то есть сделать спорт нормой жизни.

Мы будем обеспечивать максимальную доступность спортивной инфраструктуры. Сейчас в России более 350 тысяч объектов спорта, и это недостаточно для такой большой страны, как Россия. В наших планах кратный рост числа соревнований разного уровня.

У нас есть все для многоэтапных, коммерческих привлекательно открытых турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд», – сказал президент РФ на форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.

Минспорт мечтает, чтобы спортом в России занимались 70%: откуда эти цифры и как поможет Спорт-ID?