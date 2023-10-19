Владимир Путин: «К 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян»

Теги Владимир Путин массовый спорт Легкая атлетика

Владимир Путин рассказал о цели вовлечь в спорт 70% россиян.

«В планах кратно увеличить число спортивных соревнований разного уровня в Российской Федерации с высоким призовым фондом. К 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян, то есть сделать спорт нормой жизни.

Мы будем обеспечивать максимальную доступность спортивной инфраструктуры. Сейчас в России более 350 тысяч объектов спорта, и это недостаточно для такой большой страны, как Россия. В наших планах кратный рост числа соревнований разного уровня.

У нас есть все для многоэтапных, коммерческих привлекательно открытых турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд», – сказал президент РФ на форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.

Минспорт мечтает, чтобы спортом в России занимались 70%: откуда эти цифры и как поможет Спорт-ID?

Материалы по теме

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yndestad
Бег от военкомата - самая популярная дисциплина
+82
-7
+75
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Для кого он все это рассказывает постоянно?
+68
-2
+66
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Ответ Oleg Olegov
Для кого он все это рассказывает постоянно?
для пенсионеров и маргиналов
+56
-3
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty Novikoff
Владимир Путин: «К 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия войной 70% россиян»
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bear7904
Привлечь в армию побольше процентов для сво с неназванными целями, нарисовать на выборах приличные проценты
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гекдениз Кардениз
Ответ Ovi174
Комментарий удален модератором
учитывая то как он обложил себя военными и полицаями думаю как говорил Децл покойный ( опоенный новичком) наш шанс только во времени и надеждой на летальный исход
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ингус Ветрастов
КрасноБелое в спортзалы переименуют?
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VictorVallecano
Перебежка из окопа в окоп?
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барин
Только бег. Кто сейчас не убежал, убежит потом.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Ты уже вовлёк, прыгают и ползают целыми полками.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
selso99
Главное, не заниматься в секции по раскачиванию лодки
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ I'mNotChrisPaul
один из лучших моих друзей, ему 24, смотрит все его публичные встречи и интервью, восхищается каждым его словом и другого мнение для него не существует!
Соболезнования твоему другу.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Хорошая порция лапши, как раз к обеду🍜
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат Сан-Марино
Вован Василич, просто объяви алкоголизм видом спорта, и никакие вциомовские "опросы" после этого нафиг не нужны
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Лучше бы они 70% населения на выборы привлекали, или средний достаток им обеспечили.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Retimus
Разве министерство спорта не отчиталось намедни, что спортом занимается 146% россиян?..
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red Stoun
Ответ I'mNotChrisPaul
один из лучших моих друзей, ему 24, смотрит все его публичные встречи и интервью, восхищается каждым его словом и другого мнение для него не существует!
Соболезную
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yurij Zhemchuzhnikov
Так , вот , для чего производственную гимнастику вводить хотят : процент подогнать под 70 .
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Thomas Hant
Тяжёлый случай и ведь не лечится это.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Altim
Надеюсь, к 30ому году тебя уже не будет физически)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SadButTrue
Догонять Португалию уже давно нереально, выиграть футбольную олимпиаду тоже не получилось, так давайте что-нибудь абстрактное типа "все будут спортсменами".

А кто не будет мы их отправим на передовую, чтобы их жизнь (или смерть) приобрела какой-то смысл, да Василич?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Ответ Железная Леди
Пенсионеры жили в СССР Знают как пятилетние планы выполнялись.
психика человека устроена таким образом, что он забывает со временем какую-то часть правды или же всю правду, если на него оказывается каждый день воздействие. Наши пенсионеры этому пример
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Романов
Оставшихся россиян ?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KozlikX
алкаши водкой подавились прям сейчас
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maks44
Особенно актуально паралимпийские виды развивать.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий