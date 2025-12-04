Дэйли о матчах Global Series в России: «Если и когда мировые события позволят, мы рассмотрим этот вопрос»

Билл Дэйли высказался о проведении вынесенных матчей НХЛ в России.

«Если и когда мировые события того позволят, я уверен, что мы рассмотрим вопрос проведения матчей Global Series в России», – сказал Дэйли.