Дэйли о матчах Global Series в России: «Если и когда мировые события позволят, мы рассмотрим этот вопрос»
Билл Дэйли высказался о проведении вынесенных матчей НХЛ в России.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о возможном проведении вынесенных матчей лиги в России.
«Если и когда мировые события того позволят, я уверен, что мы рассмотрим вопрос проведения матчей Global Series в России», – сказал Дэйли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
