Дмитрий Михайлов подвел итоги матча «Сочи» против «Авангарда».

Главный тренер «Сочи » Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение в матче против «Авангарда » (2:5).

– Знали, что соперник дома играет очень агрессивно. Предупреждали ребят, делали акцент. Первый период сыграли удачно, второй период – забили и пропустили, выполняли игровой план. Нас напрягали сильно, но ребята справлялись.

В третьем периоде силы закончились, это четвертая выездная игра на Дальнем Востоке и в Сибири. Соперник прибавил, такой напор мы не выдержали, отсюда и результат.

– Какой ключевой момент произошел в третьем периоде?

– Удаление и пропущенная шайба, за ней пошла и вторая. Психологически сыграло это. «Авангард» прессингует, быстро доводит шайбу. До удаления получалось, а дальше сил не хватило.

– Самсонов дает много уверенности. Видите, что команда играет лучше с ним?

– С любым нашим вратарем команда чувствует, что есть право на ошибку. В каждой команде партнер должен быть уверен в любом товарище, позиция не играет роли. Дай Бог, чтобы каждый хоккеист поймал свою игру, правильность действий.

– Для Самсонова не будет матч тяжелым психологически из‑за пяти пропущенных?

– В этом и заключается профессионализм. Спортсмен выходит и делает свою работу. Есть понятия мандража, надо справиться с ним. Выйти и сделать свое дело, невзирая на результат.

Ребят и просим так играть. Тогда пропущенные шайбы не будут ломать. Илюха (Самсонов) – большой профессионал, мастер, к нему сегодня не может быть никаких претензий.

– Навал в концовке. Был план на эту ситуацию?

– Отталкивались от соперника. У каждой команды разная организация обороны. Нюансы рассказали игрокам. К сожалению, при выигранном вбрасывании пропустили гол. Значит, где-то недоработали.

Вратаря снимали, это было правильное решение, потому что горели в две шайбы. Мы ничего не теряли, пытались зацепиться. Надо всегда верить в то, что вытащим игру, поэтому и пошли на этот шаг.

– Эллис один из джокеров, второй – Гуськов? Была идея совместить их с Кагарлицким?

– Задача – найти химию между игроками, чтобы максимально реализовать их потенциал. Мобильность, понимание игры чувствуется, в играх смотришь, анализируешь. Хорошо, что такое сочетание появилось, надеюсь, будет регулярно приносить результат, – сказал Михайлов.