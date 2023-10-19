НХЛ. «Тампа» примет «Ванкувер», «Рейнджерс» сыграют с «Нэшвиллом», «Эдмонтон» в гостях у «Филадельфии», «Колорадо» против «Чикаго»
«Тампа» примет «Ванкувер» в матче чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» сыграют с «Нэшвилл», «Торонто» в гостях у «Флориды», «Филадельфия» встретится с «Эдмонтоном», «Колорадо» против «Чикаго».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 20 октября, 05.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 20 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 20 октября, 05.30, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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