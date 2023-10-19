НХЛ. «Тампа» примет «Ванкувер», «Рейнджерс» сыграют с «Нэшвиллом», «Эдмонтон» в гостях у «Филадельфии», «Колорадо» против «Чикаго»

«Тампа» примет «Ванкувер» в матче чемпионата НХЛ.

« » сыграют с « », « » в гостях у «Флориды», « » встретится с «Эдмонтоном», «Колорадо» против « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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