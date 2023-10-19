НХЛ. «Тампа» примет «Ванкувер», «Рейнджерс» сыграют с «Нэшвиллом», «Эдмонтон» в гостях у «Филадельфии», «Колорадо» против «Чикаго»

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«Тампа» примет «Ванкувер» в матче чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» сыграют с «Нэшвилл», «Торонто» в гостях у «Флориды», «Филадельфия» встретится с «Эдмонтоном», «Колорадо» против «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Флорида – Торонто
Дата проведения
20 октября, 02.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Баффало – Калгари
Дата проведения
20 октября, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Нэшвилл
Дата проведения
20 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Эдмонтон
Дата проведения
20 октября, 02.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Ванкувер
Дата проведения
20 октября, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Лос-Анджелес
Дата проведения
20 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Аризона
Дата проведения
20 октября, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Вегас
Дата проведения
20 октября, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Даллас
Дата проведения
20 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Каролина
Дата проведения
20 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Бостон
Дата проведения
20 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Чикаго
Дата проведения
20 октября, 05.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Dimash Balatayev
Минтюков, жги!!!
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Авл Агерий
Сегодня активно болеем за западные команды против восточных! Это очень поможет нашим парням из Айлендерс, которые лидируют на Востоке.
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