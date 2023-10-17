Убийство шведских фанатов в Бельгии, ничья России и Кении, дубль Роналду, бейсбол на Олимпиаде и другие новости

1. Перед матчем квалификации Евро-2024 Бельгия – Швеция в Брюсселе были убиты два шведских болельщика в результате атаки террориста. Матч остановили после первого тайма, он не будет доигран в ближайшее время.

2. Сборная России едва не проиграла Кении, вырвав ничью (2:2) в товарищеском матче на 89-й минуте. Джикия совершил грубую ошибку.

3. «Торпедо» проиграло «Северстали» (0:4), ЦСКА забросил семь шайб в ворота «Куньлуня» (7:0), СКА обыграл «Адмирал» (5:0) и другие результаты дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

4. В квалификация Евро-2024 Португалия разгромила Боснию и Герцеговину (5:0), Роналду сделал дубль! Нидерланды на выезде справились с Грецией (1:0), все результаты дня – здесь. Австрия вышла на Евро-2024.

5. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Калгари» (3:2 Б), Овечкин не забил и в 18-й раз в карьере в лиге остался без бросков в створ. «Флорида» победила «Нью-Джерси» (4:3), Бобровский отразил 31 бросок и стал 2-й звездой. «Рейнджерс» были сильнее «Аризоны» (2:1), Шестеркин отразил 26 бросков и стал 1-й звездой, у Панарина – передача. Все результаты дня – здесь.

6. Защитник «Реала» Начо сможет сыграть с «Барселоной» в класико – его дисквалификация сокращена до 2 матчей. В «Барсе» восприняли спокойно: «Это уже не удивляет».

7. Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сделал пожертвование в пользу жителей Газы. Об этом сообщил глава египетского Красного Полумесяца.

8. «Голден Стэйт» и Клэй Томпсон не могут договориться о продлении контракта. Следующим летом звездный защитник может стать свободным агентом.

9. МОК утвердил включение в программу Олимпиады-2028 флаг-футбола, крикета, лакросса, сквоша и бейсбола. Оргкомитет Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе гарантировал въезд в США спортсменам всех стран.

10. «Амур» оштрафовал Александра Хохлачева на 6,5 млн рублей за прыжок на чужую машину, штраф могут отменить за хорошую игру в выездной серии. Форвард извинился: «Дурацкий поступок. Я повел себя неправильно».

11. 18% россиян занимаются спортом ежедневно, 40% – никогда. Данные ВЦИОМ.

Цитаты дня:

Касаткина о теннисе: «Я #########, уже не могу, #####, полный трэш – самолеты, переезды, постоянно менять кровати, организм уже шлет меня ## ###. Хуже спорта нет с точки зрения жизненной логистики»

Депутат Бундестага Штайнигер о поддержавшем Палестину Мазрауи: «Бавария», выгоните его немедленно. Для его высылки из Германии надо использовать все возможности государства»

Пловец Элараби заявил, что ему угрожают из-за поддержки Палестины: «Моих братьев и сестер убивают там, а меня запугивают смертью лишь за мои убеждения»

Владимир Путин: «Важно, что спортивное взаимодействие России и Китая лишено не только политической, но и экономической конъюнктуры»

Бах о допуске россиян: «Некоторые страны нарушают наши рекомендации и мешают объединяющей силе олимпийского движения»

Макрон об убийстве шведских фанатов в Бельгии: «Европа потрясена новым исламистским терактом. Трусливое нападение»