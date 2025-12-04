Ротенберг выложил фото с рэпером Джиганом
Роман Ротенберг выложил фото с Джиганом.
Первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг опубликовал фото с рэпером Джиганом.
Главный тренер команды «Россия 25» посетил мероприятие «Яндекс Музыки».
Фото: t.me/rotenberg81
В 2019 году София, дочь Бориса Ротенберга от второго брака, записала трек с Джиганом. Роман Ротеберг – сын Бориса Ротенберга от первого брака.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
