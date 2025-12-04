Ротенберг выложил фото с рэпером Джиганом

Роман Ротенберг выложил фото с Джиганом.

Первый вице-президент ФХР , член совета директоров московского «Динамо » Роман Ротенберг опубликовал фото с рэпером Джиганом.

Главный тренер команды «Россия 25» посетил мероприятие «Яндекс Музыки».

Фото: t.me/rotenberg81

В 2019 году София, дочь Бориса Ротенберга от второго брака, записала трек с Джиганом. Роман Ротеберг – сын Бориса Ротенберга от первого брака.