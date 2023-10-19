Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Уралмаш», «Нижний Новгород» – «Астану»
В четверг, 19 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
Казанский УНИКС примет екатеринбургский «Уралмаш», «Нижний Новгород» – «Астану».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 октября, 19.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.00, «Falcon Club»
- Дата проведения
- 19 октября, 20.00, «КРК Нагорный»
Положение команд: ЦСКА – 4-0, Нижний Новгород – 3-0, УНИКС – 2-0, Руна – 4-1, Зенит – 3-2, Енисей – 3-2, Самара – 2-2, Уралмаш – 2-2, Парма – 1-3, Автодор – 1-3, Локомотив-Кубань – 1-4, МБА – 1-4, Астана – 0-1, Минск – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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