Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Уралмаш», «Нижний Новгород» – «Астану»

В четверг, 19 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут три матча.

Казанский УНИКС примет екатеринбургский « », «Нижний Новгород» – «Астану».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 4-0, Нижний Новгород – 3-0, УНИКС – 2-0, Руна – 4-1, Зенит – 3-2, Енисей – 3-2, – 2-2, Уралмаш – 2-2, – 1-3, Автодор – 1-3, – 1-4, МБА – 1-4, – 0-1, – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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