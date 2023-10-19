КХЛ. ЦСКА сыграет с «Локомотивом», «Трактор» примет «Металлург», «Автомобилист» против «Амура»
«Трактор» примет «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Автомобилист» сыграет с «Амуром», ЦСКА – с «Локомотивом», минское «Динамо» будет противостоять «Куньлуню».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 19 октября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 19 октября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.30, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Автомобилист, удачи и победы. Была уже одна победа и вторую брать пора :)!!!