КХЛ. ЦСКА сыграет с «Локомотивом», «Трактор» примет «Металлург», «Автомобилист» против «Амура»

Теги Металлург Мг ЦСКА Локомотив Трактор Амур Автомобилист результаты матчей Динамо Минск КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Трактор» примет «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» сыграет с «Амуром», ЦСКА – с «Локомотивом», минское «Динамо» будет противостоять «Куньлуню». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Автомобилист – Амур
Дата проведения
19 октября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Трактор – Металлург Мг
Дата проведения
19 октября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

ЦСКА – Локомотив
Дата проведения
19 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Куньлунь
Дата проведения
19 октября, 19.30, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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3 комментария

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Товарищъ
Автомобилист - Амур
Автомобилист, удачи и победы. Была уже одна победа и вторую брать пора :)!!!
+2
0
+2
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REK 66
За Локомотив !
+1
0
+1
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lokoYar
Локомотив не подведи!
0
0
0
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