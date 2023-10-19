КХЛ. ЦСКА сыграет с «Локомотивом», «Трактор» примет «Металлург», «Автомобилист» против «Амура»

«Трактор» примет «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» сыграет с «Амуром», ЦСКА – с «Локомотивом», минское «Динамо» будет противостоять «Куньлуню».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ