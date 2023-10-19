Велогонщица Забелинская: «Убедилась, что в России меня не ценят. Там ценны представители определенных видов спорта, все остальные – серая масса»

Теги велошоссе сборная России жен Ольга Забелинская сборная Узбекистана жен Велоспорт

Велогонщица Ольга Забелинская объяснила переход в Узбекистан в 2018-м.

До этого Забелинская выступала за сборную России и принесла команде три медали Олимпийских игр: серебро Рио-2016 и две бронзы Лондона-2012.

«Сама идея выступать за другую страну пришла, когда я стояла на пьедестале в Рио.

Не буду рассказывать, что этому предшествовало, но я убедилась, что в России меня не ценят, и не только меня. Там ценны только представители определенных видов спорта, не буду говорить каких – все это и так знают. Все остальные спортсмены – просто серая масса.

Но тогда это были все-таки больше эмоции, чем осознанное решение. Когда поступило предложение выступать за Узбекистан, я не сразу его приняла, полгода думала, смотрела... Когда наконец состоялась встреча с руководителями федерации велоспорта, то увидела для себя перспективу именно в Узбекистане. Они настолько зарядили меня своим энтузиазмом, что я сразу согласилась на переход без раздумий. Даже несмотря на то, что мне надо было снова переориентироваться на шоссе. Пары для мэдисона на тот момент в Узбекистане просто не было.

А сейчас за пять лет усилиями федерации, министерства спорта и олимпийского комитета появились две пары, женская шоссейная профессиональная команда, которая занимает высокое место в рейтинге UCI, входит в топ-20 и уступает только командам Women’s World Tour. Даже не имея ни одного технического спонсора! В России такое никогда не будет возможно. Да, наверное, ни в одной другой стране.

Я давно не была в России, это правда. И даже не в курсе, какая там сейчас обстановка в спорте. Остается только надеяться, что я ошибаюсь. Так сложилось, что в России у меня осталось мало людей, с которыми я общаюсь. Все близкие живут на Кипре. Там я и провожу основную часть времени, благо все идеально подходит для тренировок», – сказала Забелинская.

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enchanter WIZZARD
Ну так то правду говорит. Возьмите ту же Светлану Ромашину, самую титулованную российскую спортсменку 21 века, семикратную ОЧ, 14 кратную ЧМ. Ее никто особо не знает, ее не пиарят. Или Канаеву сильнейшую худгимнастку 21 века, тоже редко появляется в инфополе. Зато любой 15 летний тутбертдзевский покемон, сразу вешают статус суперзвезды, повышенное внимание и покровительство на самом высоком уровне, не говоря про всякие плюшки
+83
-7
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Козлов
Ответ Евгений Фабиянчук
она права, к сожалению, велоспорт в России мало кому интересен. На чилле прокатиться на каком-нибудь вонючем Стелсе пару раз в год в хорошую погоду - да, а разобраться и вникнуть в столь интереснейшую дисциплину и поддерживать своих (а там есть кого поддержать!) - как-то нет, к сожалению. надеюсь, что это пока.
палками будешь заставлять людей велоспорт смотреть?
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
old folk
Всё так. О таких видах спорта вспоминают только во время Олимпиады, и то если ты приносишь медаль. В лицо тебя никто знать не будет, исключений мало.
Про это и Ян Непомнящий говорил недавно: когда просишь помощи у федерации, тебя разворачивают, а как только выигрываешь - сразу примазываются к успехам.
И в теннисе то же самое, но там хотя бы профессиональный спорт, и проще самому зарабатывать
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Огай
Ну то есть недодали денег с государственной кормушки?
+24
-9
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Фабиянчук
она права, к сожалению, велоспорт в России мало кому интересен. На чилле прокатиться на каком-нибудь вонючем Стелсе пару раз в год в хорошую погоду - да, а разобраться и вникнуть в столь интереснейшую дисциплину и поддерживать своих (а там есть кого поддержать!) - как-то нет, к сожалению. надеюсь, что это пока.
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enchanter WIZZARD
Ответ Илья Храпонов
Т.е. она сама и только сама, без помощи всех добилась 3х медалей Олимпиады? Может быть просто ей денег в Казахстане налили?
Велоспорт это специфический вид спорта, где большую часть денег даёт не федерация, а спонсоры( в России Тиньков вкладывал большие деньги). Если брать например Дениса Меньшова, то он вообще никак к федерации не относился, выступал за частную иностранную команду. Зато когда выигрывал элитные туры, федра примазывалась к успехам. А за Россию выступал только на ОИ/ЧМ
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Узбекистан решил старостью ударить по олимпийским играм. Гимнастке Чусовитиной будет 49 в Париже, Забелинской 44.
Хотя, Кристин Армстронг выиграла свою третью золотую олимпийскую медаль в разделке в 43 года, в Рио, Забелинская тогда стала второй и уступила 5,5 секунд.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SkierNSK
В Рио Забелинской было 36 лет. Естественно ей уже никто шикарных предложений не стал бы делать. Больше она уже на ОИ, ЧМ и ЧЕ медалей не брала. Узбекистан же естественно получил хорошую опытную гонщицу для развития велоспорта у себя. Но опять же тренируется и живёт она по большей части на Кипре, а не в Узбекистане, значит и там её не всё устраивает, но почему-то не говорит об этом 🤔😅
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brace
Могла бы и не говорить ничего, сама призналась, что и не заметит никто её уход.
Странная спортсменка. Стояла на подиуме и уже тогда думала, куда бы свинтить. Замоячила пенсия, решила перейти где нет конкуренции или почти нет

Винипух кролику:
- Ну раз у вас больше ничего нет, мы с велосипедом пожалуй пойдем.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Киселёв
"В России такое никогда не будет возможно. Да, наверное, ни в одной другой стране" - ну понятно)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mortimer1
Ответ Виктор Огай
Ну то есть недодали денег с государственной кормушки?
Так да, пока денег дают, все хорошо)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
breeze1989
Ответ Виктор Огай
Ну то есть недодали денег с государственной кормушки?
Ну так смотри, что она дальше пишет. Живет и тренируется на Кипре. К Узбекистану никакого отношения не имеет, но деньги от них стабильно получает.
Узбекистан, кстати, идет по пути Казахстана идет. Но они, вроде, уже бросили свою поддержку велоспорта
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hh88_88
Ответ Александр Козлов
палками будешь заставлять людей велоспорт смотреть?
А что там смотреть кроме пейзажей и иногда падений? Тоска смертная. Единственное, комментаторы на Евроспорте не дают уснуть, рассказывают про историю региона и личную жизнь спортсменов. Без звука помереть можно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enchanter WIZZARD
Ответ Илья Храпонов
Т.е. она сама и только сама, без помощи всех добилась 3х медалей Олимпиады? Может быть просто ей денег в Казахстане налили?
А ученицы Тутбертдзе сами всего добились? Без финансирования, без амуниции за счёт федерации и протекции на внутреннероссийских стартах и безусловной поддержки на международной арене? Глава международной федерации фигурного катания личный друг Тутберидзе!!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
breeze1989
Ответ Enchanter WIZZARD
Велоспорт это специфический вид спорта, где большую часть денег даёт не федерация, а спонсоры( в России Тиньков вкладывал большие деньги). Если брать например Дениса Меньшова, то он вообще никак к федерации не относился, выступал за частную иностранную команду. Зато когда выигрывал элитные туры, федра примазывалась к успехам. А за Россию выступал только на ОИ/ЧМ
Это и есть профессиональный спорт. Так же в баскетболе и хоккее, например. Какой-нибудь Леброн Джеймс или Яннис от своих сборных никакого профита не получают, но приезжают играть и выигрывать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Ответ Enchanter WIZZARD
Ну так то правду говорит. Возьмите ту же Светлану Ромашину, самую титулованную российскую спортсменку 21 века, семикратную ОЧ, 14 кратную ЧМ. Ее никто особо не знает, ее не пиарят. Или Канаеву сильнейшую худгимнастку 21 века, тоже редко появляется в инфополе. Зато любой 15 летний тутбертдзевский покемон, сразу вешают статус суперзвезды, повышенное внимание и покровительство на самом высоком уровне, не говоря про всякие плюшки
Ну так это обычный современный мир, чего тут удивляться? Вот велоспорт регулярно кто-то вообще смотрит?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
Ответ shickana
Вообще-то, велоспорт ничем не хуже, в плане смотрибельности, особенно трек, чем та же легкая атлетика.
довольно любопытный взгляд на вещи

учитывая что топовые трековики иной раз не прочь уйти на шоссе заработать денег (см. "сэр Уиггинс") - приоритеты зрительской аудитории (а где зритель там спонсор там деньги) очевидны

трек - крайне своеобразная вещь, любителей им заниматься не то чтобы прямо много, это как бегать не в парке (все-таки шоссейное вело для любителей это во многом про свежий воздух) а на дорожке в зале, причем даже без наушников или монитора перед глазами

недавно мировой рекорд на треке в часовой гонке устанавливал механик (!!!) Ineos, это почти как если механик Макса Ферстаппена пойдет и выиграет Ле Ман (да, Бигэм с гоночным бэкграундом но всё же)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жорег Борщофф
Вот это новости! Кто-то более востребован, кто-то менее. Прямо откровение какое-то. =)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lexx2
а реально есть страны, где велоспорт прямо популярен?
Ну и смешно говорить, что перешла из-за непопулярности спорта в РФ. Уж узбеки прямо тащатся от велогонок! Но они всё больше предпочитают старые камы, салюты - часто на таких их вижу.
Флаги реально надо отменять, какой в них смысл?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Ответ Enchanter WIZZARD
Ну так то правду говорит. Возьмите ту же Светлану Ромашину, самую титулованную российскую спортсменку 21 века, семикратную ОЧ, 14 кратную ЧМ. Ее никто особо не знает, ее не пиарят. Или Канаеву сильнейшую худгимнастку 21 века, тоже редко появляется в инфополе. Зато любой 15 летний тутбертдзевский покемон, сразу вешают статус суперзвезды, повышенное внимание и покровительство на самом высоком уровне, не говоря про всякие плюшки
Большое интервью с Ромашиной как раз только появилось, кстати.
Здесь не об этом речь: многие и сами не хотят слишком большой публичности. Обе работают, обе не так активны в соцсетях. Та же Ромашина говорит, что ей просто некогда было.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Костыгин
Ответ Enchanter WIZZARD
Ну так то правду говорит. Возьмите ту же Светлану Ромашину, самую титулованную российскую спортсменку 21 века, семикратную ОЧ, 14 кратную ЧМ. Ее никто особо не знает, ее не пиарят. Или Канаеву сильнейшую худгимнастку 21 века, тоже редко появляется в инфополе. Зато любой 15 летний тутбертдзевский покемон, сразу вешают статус суперзвезды, повышенное внимание и покровительство на самом высоком уровне, не говоря про всякие плюшки
Вот уж Канаеву пиарили в своё время по максимуму ... для того времени - без Инсты, Тик-Токов и прочего. В кино даже заманили сниматься.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Фабиянчук
Ответ Александр Козлов
палками будешь заставлять людей велоспорт смотреть?
у меня нет таких компетенций.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hh88_88
Ответ Вадим flanec
А ты не думал, что Ромашиной и Канаевой это нафиг не нужно, светиться в светской тусовке и присутствовать в "инфополе".
Загитова вышла из чата.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shickana
Ответ Александр Козлов
палками будешь заставлять людей велоспорт смотреть?
Вообще-то, велоспорт ничем не хуже, в плане смотрибельности, особенно трек, чем та же легкая атлетика.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Весь её посыл можно сократить: "очень обидно, что велоспорт непопулярен в России. Узбекистан вложил немного денег в велоспорт, предложили хорошие условия, не глядя в паспорт"
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий