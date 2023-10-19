Велогонщица Забелинская: «Убедилась, что в России меня не ценят. Там ценны представители определенных видов спорта, все остальные – серая масса»
Велогонщица Ольга Забелинская объяснила переход в Узбекистан в 2018-м.
До этого Забелинская выступала за сборную России и принесла команде три медали Олимпийских игр: серебро Рио-2016 и две бронзы Лондона-2012.
«Сама идея выступать за другую страну пришла, когда я стояла на пьедестале в Рио.
Не буду рассказывать, что этому предшествовало, но я убедилась, что в России меня не ценят, и не только меня. Там ценны только представители определенных видов спорта, не буду говорить каких – все это и так знают. Все остальные спортсмены – просто серая масса.
Но тогда это были все-таки больше эмоции, чем осознанное решение. Когда поступило предложение выступать за Узбекистан, я не сразу его приняла, полгода думала, смотрела... Когда наконец состоялась встреча с руководителями федерации велоспорта, то увидела для себя перспективу именно в Узбекистане. Они настолько зарядили меня своим энтузиазмом, что я сразу согласилась на переход без раздумий. Даже несмотря на то, что мне надо было снова переориентироваться на шоссе. Пары для мэдисона на тот момент в Узбекистане просто не было.
А сейчас за пять лет усилиями федерации, министерства спорта и олимпийского комитета появились две пары, женская шоссейная профессиональная команда, которая занимает высокое место в рейтинге UCI, входит в топ-20 и уступает только командам Women’s World Tour. Даже не имея ни одного технического спонсора! В России такое никогда не будет возможно. Да, наверное, ни в одной другой стране.
Я давно не была в России, это правда. И даже не в курсе, какая там сейчас обстановка в спорте. Остается только надеяться, что я ошибаюсь. Так сложилось, что в России у меня осталось мало людей, с которыми я общаюсь. Все близкие живут на Кипре. Там я и провожу основную часть времени, благо все идеально подходит для тренировок», – сказала Забелинская.
Про это и Ян Непомнящий говорил недавно: когда просишь помощи у федерации, тебя разворачивают, а как только выигрываешь - сразу примазываются к успехам.
И в теннисе то же самое, но там хотя бы профессиональный спорт, и проще самому зарабатывать
Хотя, Кристин Армстронг выиграла свою третью золотую олимпийскую медаль в разделке в 43 года, в Рио, Забелинская тогда стала второй и уступила 5,5 секунд.
Странная спортсменка. Стояла на подиуме и уже тогда думала, куда бы свинтить. Замоячила пенсия, решила перейти где нет конкуренции или почти нет
Винипух кролику:
- Ну раз у вас больше ничего нет, мы с велосипедом пожалуй пойдем.
Узбекистан, кстати, идет по пути Казахстана идет. Но они, вроде, уже бросили свою поддержку велоспорта
учитывая что топовые трековики иной раз не прочь уйти на шоссе заработать денег (см. "сэр Уиггинс") - приоритеты зрительской аудитории (а где зритель там спонсор там деньги) очевидны
трек - крайне своеобразная вещь, любителей им заниматься не то чтобы прямо много, это как бегать не в парке (все-таки шоссейное вело для любителей это во многом про свежий воздух) а на дорожке в зале, причем даже без наушников или монитора перед глазами
недавно мировой рекорд на треке в часовой гонке устанавливал механик (!!!) Ineos, это почти как если механик Макса Ферстаппена пойдет и выиграет Ле Ман (да, Бигэм с гоночным бэкграундом но всё же)
Ну и смешно говорить, что перешла из-за непопулярности спорта в РФ. Уж узбеки прямо тащатся от велогонок! Но они всё больше предпочитают старые камы, салюты - часто на таких их вижу.
Флаги реально надо отменять, какой в них смысл?
Здесь не об этом речь: многие и сами не хотят слишком большой публичности. Обе работают, обе не так активны в соцсетях. Та же Ромашина говорит, что ей просто некогда было.