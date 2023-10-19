Победителям и призерам зимней Спартакиады выплатят около 620 млн рублей.

Об этом на пленарной сессии форума «Россия – спортивная держава» в Перми заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«По решению правительства победителям и призерам (спортсменам и тренерам) будет выплачено около 620 млн рублей», – сказал Чернышенко.

Спартакиада по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года.