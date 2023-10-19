Победителям и призерам зимней Спартакиады выплатят около 620 млн рублей
Победителям и призерам зимней Спартакиады выплатят около 620 млн рублей.
Об этом на пленарной сессии форума «Россия – спортивная держава» в Перми заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«По решению правительства победителям и призерам (спортсменам и тренерам) будет выплачено около 620 млн рублей», – сказал Чернышенко.
Спартакиада по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года.
А спортсменам и за внутренние соревнования, и за соревнования с дружественными странами платить будут не меньше чем раньше. Но все равно столько нытья, столько стонов, как же Олимпиаду они могут пропустить...
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Я бы ввёл следующее правило: при упоминании слов "Россия...держава" - 100 ударов розгами и принудительный курс ознакомления с уровнем жизни развитых стран мира.
А что касается "спортивности", то этими клоунам стоило бы проехать по какой-нибудь Швеции или Чехии. Тогда бы они увидели, какие там есть возможности для занятия спортом, в каждом маленьком городке.
Я уже не говорю про США.
Во Франции, в Марокко и в Камеруне катков, наверное, меньше, чем в России, это правда. Даже удивительно!