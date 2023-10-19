Победителям и призерам зимней Спартакиады выплатят около 620 млн рублей

Теги Дмитрий Чернышенко Спартакиада деньги Биатлон

Победителям и призерам зимней Спартакиады выплатят около 620 млн рублей.

Об этом на пленарной сессии форума «Россия – спортивная держава» в Перми заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«По решению правительства победителям и призерам (спортсменам и тренерам) будет выплачено около 620 млн рублей», – сказал Чернышенко.

Спартакиада по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года.

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15 комментариев

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Grads
Сколько людей в стране теряют работу и никто над ними не тресется, никто их проблемами не озабочивается, сами выкручиваются как могут.
А спортсменам и за внутренние соревнования, и за соревнования с дружественными странами платить будут не меньше чем раньше. Но все равно столько нытья, столько стонов, как же Олимпиаду они могут пропустить...
+11
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Katerina Sunny
Теперь похоже главным стартом сезона будет Спартакиада.
+4
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Geronimo Good
Деньги на ветер
+5
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Сергей!
Спасибо за ничего, когда корона была
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Arty Novikoff
«Россия – спортивная держава»
__________________________________
Я бы ввёл следующее правило: при упоминании слов "Россия...держава" - 100 ударов розгами и принудительный курс ознакомления с уровнем жизни развитых стран мира.

А что касается "спортивности", то этими клоунам стоило бы проехать по какой-нибудь Швеции или Чехии. Тогда бы они увидели, какие там есть возможности для занятия спортом, в каждом маленьком городке.
Я уже не говорю про США.
+4
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Виктор Щербин
Ответ Geronimo Good
Деньги на ветер
Печатают
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Geronimo Good
Ответ Виктор Щербин
Печатают
Рубль ослабят.
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Black&White
Ответ Arty Novikoff
«Россия – спортивная держава» __________________________________ Я бы ввёл следующее правило: при упоминании слов "Россия...держава" - 100 ударов розгами и принудительный курс ознакомления с уровнем жизни развитых стран мира. А что касается "спортивности", то этими клоунам стоило бы проехать по какой-нибудь Швеции или Чехии. Тогда бы они увидели, какие там есть возможности для занятия спортом, в каждом маленьком городке. Я уже не говорю про США.
И везде бесплатно занимаются, да? У нас на целый регион целый один каток во Франции. Следующий каток через 140 км и еще один за 200 км. Может, для вас конечно, это не расстояние. Очень многие люди в США работают на 2-3 работах, знаю потому что там тоже бывала. Возможности наверняка есть, но для этого уже нужно быть поближе к среднему классу.
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Arty Novikoff
Ответ Black&White
И везде бесплатно занимаются, да? У нас на целый регион целый один каток во Франции. Следующий каток через 140 км и еще один за 200 км. Может, для вас конечно, это не расстояние. Очень многие люди в США работают на 2-3 работах, знаю потому что там тоже бывала. Возможности наверняка есть, но для этого уже нужно быть поближе к среднему классу.
Я чуток знаю про катки в Швеции и Чехии.
Во Франции, в Марокко и в Камеруне катков, наверное, меньше, чем в России, это правда. Даже удивительно!
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Delirium
Прекрасно! Будет за что побороться помимо медалей!
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pulyalke
может быть мосты пора строить на дальнем востоке, мы ведь теперь в ту сторону смотрим, а там у нас дорог нет в принципе осенью и весной
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Mbest77
Ответ Black&White
И везде бесплатно занимаются, да? У нас на целый регион целый один каток во Франции. Следующий каток через 140 км и еще один за 200 км. Может, для вас конечно, это не расстояние. Очень многие люди в США работают на 2-3 работах, знаю потому что там тоже бывала. Возможности наверняка есть, но для этого уже нужно быть поближе к среднему классу.
А нахрена во Франции катки на каждом шагу, там же хоккей не особо популярен. Лучше скажите сколько доступных футбольных полей и баскетбольных площадок в шаговой доступности от вас ;)
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Mbest77
Ответ Black&White
И везде бесплатно занимаются, да? У нас на целый регион целый один каток во Франции. Следующий каток через 140 км и еще один за 200 км. Может, для вас конечно, это не расстояние. Очень многие люди в США работают на 2-3 работах, знаю потому что там тоже бывала. Возможности наверняка есть, но для этого уже нужно быть поближе к среднему классу.
Кстати, Вы не поверите, но уверен, что где-то в Якутии тоже один каток на регион.. а другой в 2-3 тыс км ) а Якутия это больше чем Франция
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