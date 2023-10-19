Поздняков о недопуске россиян к турнирам: «Я бы назвал это спортивным геноцидом»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Политика Матч ТВ дискриминация Легкая атлетика

Станислав Поздняков сравнил недопуск россиян к турнирам со спортивным геноцидом.

«Я бы назвал это спортивным геноцидом, к сожалению. Очень хочется верить в идеалы олимпизма и спорта. Спорт создан, чтобы строить мосты между странами и людьми. Рано или поздно это произойдет.

Наша мечта, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы наши спортсмены и возглавляемая мной организация стала весомой и важной частью олимпийского движения. Хотелось бы, чтобы передряги закончились», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендации не касались командных дисциплин, а также спортсменов, связанных с силовыми структурами.

25 комментариев

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Анатолий Magicbrain
Чувак, не скромничай. Спортивный Холокост звучит еще круче!
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Эмиль Шайдуллин
Когда человек вот так вот словами разбрасывается, он хоть думает чем то?
+34
-3
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Трент Резнор
Ты бы и чёрное назвал белым, если бы сверху сказали.
+12
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Savarona25
Геноцид - это уничтожение, т.е. окончательное, без возможности возрождения. Ограничения же российского спорта временные, и все отлично знают, что нужно для его восстановления, в т.ч. и сам Поздняков.
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bellyashe
Ответ Эмиль Шайдуллин
Когда человек вот так вот словами разбрасывается, он хоть думает чем то?
в последний год слово «геноцид» у нас извратили донельзя. у них и 8 погибших за год геноцид, и недопуск спортсменов, и что угодно ещё. просто старательно пытаются притянуть страшнейшее слово, давящее на эмоции
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Вечно в бане
А я бы назвал его спортивным мудаком. «Спортивные геноциды», #####. То у Йозе Марино аналогии с блокадным Ленинградом, то это вот.
Иногда мне кажется, что спичрайтеры этих вот «поздняковых», над ними просто издеваются, а те и не понимают.
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wexor
А зачем нужен глава Олимпийского комитета России?
+7
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Dr. Heisenberg
С Поздняковым ОКР уже никогда никуда не вернется. Не с кем из официальных лиц поддержавших курс партии международное сообщество сотрудничать не будет. Так что Позднякову можно расслабиться, сидеть, получать з/п и время от времени говорить стандартные чиновничьи глупости.
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Adolf Glieder
Ответ Юрген
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Поздняков корректен только в стремительной потере своей кукушки. И лизоблюдстве.
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Илья Савчук
О, новое "умное" словечко придумали.
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Al561
«Я бы назвал это спортивным геноцидом»
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А кто эту фигню устроил?
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B.Jones
Поздняк метаться Поздняков.
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Сим Сим
Окончание мероприятия на Украине = возвращение Россиян к нормальной жизни.
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Ильдар М
Термин неподходящий - все-таки полностью уничтожить наш спорт они не смогут, как бы ни хотели. Тут больше подходит популярное у них и очень демократичное слово "отмена".
Тем же, кто искренне считает, что если прекратить спецоперацию, то всё вернется было когда-то - нет, этого не будет. Ведь это давление началось задолго до СВО. Плевать им на Украину, это лишь повод очередной. Не будет этого повода - появится очередной Родчненков (кстати, где он?), на основании только слов которого придумают новые санкции. Запретят очередной безобидный препарат, который производится в России, и его начнут находить у наших спортсменов, своим же позволяя всё в рамках "терапевтических исключений", или как там у них называется это шулерство. Политика давно проникла в спорт. А с ней и беспринципный, неприкрытый беспредел.
На этом сайте уже очень много раз писали о том, что ни США, ни кого-либо еще не отстраняли за войны. Тем, кто еще сомневается - Израиль тоже не особо спешат отстранять. Где эта массовая истерика федераций и сборных? Нет и не будет, потому что ЭТО ЖЕ ДРУГОЕ
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Oleg Pepel
Как шикарно трем.. Ссыкота
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Адриана
То, что происходит он называет "передрягой"🙈. А страшно совсем другое...
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barbosa
Обиженка какая
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Юрген
Ответ bellyashe
в последний год слово «геноцид» у нас извратили донельзя. у них и 8 погибших за год геноцид, и недопуск спортсменов, и что угодно ещё. просто старательно пытаются притянуть страшнейшее слово, давящее на эмоции
Это слово не старейшее, а довольно новое. Про геноцид армян турками начало говориться не так давно. Про геноцид цыган во время второй мировой и вовсе все молчат.
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bellyashe
Ответ Юрген
Это слово не старейшее, а довольно новое. Про геноцид армян турками начало говориться не так давно. Про геноцид цыган во время второй мировой и вовсе все молчат.
там написано страшнейшее, а не старейшее:)
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Кэп
Ответ Ильдар М
Термин неподходящий - все-таки полностью уничтожить наш спорт они не смогут, как бы ни хотели. Тут больше подходит популярное у них и очень демократичное слово "отмена". Тем же, кто искренне считает, что если прекратить спецоперацию, то всё вернется было когда-то - нет, этого не будет. Ведь это давление началось задолго до СВО. Плевать им на Украину, это лишь повод очередной. Не будет этого повода - появится очередной Родчненков (кстати, где он?), на основании только слов которого придумают новые санкции. Запретят очередной безобидный препарат, который производится в России, и его начнут находить у наших спортсменов, своим же позволяя всё в рамках "терапевтических исключений", или как там у них называется это шулерство. Политика давно проникла в спорт. А с ней и беспринципный, неприкрытый беспредел. На этом сайте уже очень много раз писали о том, что ни США, ни кого-либо еще не отстраняли за войны. Тем, кто еще сомневается - Израиль тоже не особо спешат отстранять. Где эта массовая истерика федераций и сборных? Нет и не будет, потому что ЭТО ЖЕ ДРУГОЕ
Ну жили же как-то наши спортсмены с 1917 по 1952 год, ничего, прожили же без Олимпиад))
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