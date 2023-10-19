Поздняков о недопуске россиян к турнирам: «Я бы назвал это спортивным геноцидом»

Станислав Поздняков сравнил недопуск россиян к турнирам со спортивным геноцидом.

«Я бы назвал это спортивным геноцидом, к сожалению. Очень хочется верить в идеалы олимпизма и спорта. Спорт создан, чтобы строить мосты между странами и людьми. Рано или поздно это произойдет.

Наша мечта, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы наши спортсмены и возглавляемая мной организация стала весомой и важной частью олимпийского движения. Хотелось бы, чтобы передряги закончились», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендации не касались командных дисциплин, а также спортсменов, связанных с силовыми структурами.