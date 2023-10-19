Поздняков о недопуске россиян к турнирам: «Я бы назвал это спортивным геноцидом»
Станислав Поздняков сравнил недопуск россиян к турнирам со спортивным геноцидом.
«Я бы назвал это спортивным геноцидом, к сожалению. Очень хочется верить в идеалы олимпизма и спорта. Спорт создан, чтобы строить мосты между странами и людьми. Рано или поздно это произойдет.
Наша мечта, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы наши спортсмены и возглавляемая мной организация стала весомой и важной частью олимпийского движения. Хотелось бы, чтобы передряги закончились», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендации не касались командных дисциплин, а также спортсменов, связанных с силовыми структурами.
Иногда мне кажется, что спичрайтеры этих вот «поздняковых», над ними просто издеваются, а те и не понимают.
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А кто эту фигню устроил?
Тем же, кто искренне считает, что если прекратить спецоперацию, то всё вернется было когда-то - нет, этого не будет. Ведь это давление началось задолго до СВО. Плевать им на Украину, это лишь повод очередной. Не будет этого повода - появится очередной Родчненков (кстати, где он?), на основании только слов которого придумают новые санкции. Запретят очередной безобидный препарат, который производится в России, и его начнут находить у наших спортсменов, своим же позволяя всё в рамках "терапевтических исключений", или как там у них называется это шулерство. Политика давно проникла в спорт. А с ней и беспринципный, неприкрытый беспредел.
На этом сайте уже очень много раз писали о том, что ни США, ни кого-либо еще не отстраняли за войны. Тем, кто еще сомневается - Израиль тоже не особо спешат отстранять. Где эта массовая истерика федераций и сборных? Нет и не будет, потому что ЭТО ЖЕ ДРУГОЕ