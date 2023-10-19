Путин о санкциях: «Несмотря ни на какие сложности, российский спорт развивается. Вся эта пена политическая рано или поздно слетит»

Владимир Путин считает, что в международном спорте не будет «политической пены».

«Несмотря ни на какие сложности, которые пытаются нам создать извне, российский спорт развивается, развивается хорошими темпами, чувствует себя уверенно.

Вся эта пена политическая рано или поздно со спорта слетит», – сказал президент РФ на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

Путин отметил, что использование международного спорта в корыстных интересах определенных групп закончится .

«Не нужно замыкаться в те форматы, которые были захвачены в свое время людьми при нашем попустительстве. А сегодня [эти люди] пользуются монополией, извращая сам дух спортивных международных соревнований.

Сейчас его (спорт) используют для того, чтобы продвигать узкокорыстные политические интересы. Это пройдет, 100%. Эта пена слетит. Время нужно, конечно», – заявил Путин.