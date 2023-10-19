Путин о санкциях: «Несмотря ни на какие сложности, российский спорт развивается. Вся эта пена политическая рано или поздно слетит»
Владимир Путин считает, что в международном спорте не будет «политической пены».
«Несмотря ни на какие сложности, которые пытаются нам создать извне, российский спорт развивается, развивается хорошими темпами, чувствует себя уверенно.
Вся эта пена политическая рано или поздно со спорта слетит», – сказал президент РФ на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.
Путин отметил, что использование международного спорта в корыстных интересах определенных групп закончится .
«Не нужно замыкаться в те форматы, которые были захвачены в свое время людьми при нашем попустительстве. А сегодня [эти люди] пользуются монополией, извращая сам дух спортивных международных соревнований.
Сейчас его (спорт) используют для того, чтобы продвигать узкокорыстные политические интересы. Это пройдет, 100%. Эта пена слетит. Время нужно, конечно», – заявил Путин.
Путин с шофером едут по сельской местности,проезжая мимо колхоза случайно сбивают козла из колхозного стада, Путин шоферу:
"кхе-кхе...блин, не дай Б-г эту историю оппозиция раздует", отсчитывает некоторую сумму денег и передает шоферу со словами: вот Вася, сходи, возмести им ущерб. Шофер взял деньги и, водрузив тушу козла на плечо, идет в колхоз, проходит время, уже темнеет, наконец шофер возвращается в изрядном подпитии..
Путин: кхе-кхе...Вася ты чего так надрался?
Шофер: понимаете, Владимир Владимирович, прихожу я значит в колхоз, а у них там как раз заседание сельсовета, ну захожу я значит в здание и говорю:
"понимаете, я шофер Путина, Я ЭТОГО КОЗЛА УБИЛ"...и тут мне как начали наливать!
так ты первым и слетишь
Тип эпичный конечно, наворотил делов, и такой "а я то че, это все пена политическая"
узкокорыстные политические интересы - это же о митингах в поддержку кандидата, куда сгоняли даже несовершеннолетних фигуристок?
Так, курсором плюсик поглажу)