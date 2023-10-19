Путин о санкциях: «Несмотря ни на какие сложности, российский спорт развивается. Вся эта пена политическая рано или поздно слетит»

Теги Владимир Путин Политика Водные виды

Владимир Путин считает, что в международном спорте не будет «политической пены».

«Несмотря ни на какие сложности, которые пытаются нам создать извне, российский спорт развивается, развивается хорошими темпами, чувствует себя уверенно.

Вся эта пена политическая рано или поздно со спорта слетит», – сказал президент РФ на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

Путин отметил, что использование международного спорта в корыстных интересах определенных групп закончится .

«Не нужно замыкаться в те форматы, которые были захвачены в свое время людьми при нашем попустительстве. А сегодня [эти люди] пользуются монополией, извращая сам дух спортивных международных соревнований.

Сейчас его (спорт) используют для того, чтобы продвигать узкокорыстные политические интересы. Это пройдет, 100%. Эта пена слетит. Время нужно, конечно», – заявил Путин.

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112 комментариев

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Ебздрогыч
Не знаю, можно ли такое писать, но анекдот.

Путин с шофером едут по сельской местности,проезжая мимо колхоза случайно сбивают козла из колхозного стада, Путин шоферу:
"кхе-кхе...блин, не дай Б-г эту историю оппозиция раздует", отсчитывает некоторую сумму денег и передает шоферу со словами: вот Вася, сходи, возмести им ущерб. Шофер взял деньги и, водрузив тушу козла на плечо, идет в колхоз, проходит время, уже темнеет, наконец шофер возвращается в изрядном подпитии..
Путин: кхе-кхе...Вася ты чего так надрался?
Шофер: понимаете, Владимир Владимирович, прихожу я значит в колхоз, а у них там как раз заседание сельсовета, ну захожу я значит в здание и говорю:
"понимаете, я шофер Путина, Я ЭТОГО КОЗЛА УБИЛ"...и тут мне как начали наливать!
+269
-17
+252
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Кепка Клоппа
"Вся эта пена политическая рано или поздно слетит"
так ты первым и слетишь
+136
-11
+125
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rude.
Ох уж эта пена политическая))
Тип эпичный конечно, наворотил делов, и такой "а я то че, это все пена политическая"
+112
-4
+108
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Аврал
Когда же уже Лебединое озеро...
+76
-4
+72
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rude.
Ответ Ебздрогыч
Не знаю, можно ли такое писать, но анекдот. Путин с шофером едут по сельской местности,проезжая мимо колхоза случайно сбивают козла из колхозного стада, Путин шоферу: "кхе-кхе...блин, не дай Б-г эту историю оппозиция раздует", отсчитывает некоторую сумму денег и передает шоферу со словами: вот Вася, сходи, возмести им ущерб. Шофер взял деньги и, водрузив тушу козла на плечо, идет в колхоз, проходит время, уже темнеет, наконец шофер возвращается в изрядном подпитии.. Путин: кхе-кхе...Вася ты чего так надрался? Шофер: понимаете, Владимир Владимирович, прихожу я значит в колхоз, а у них там как раз заседание сельсовета, ну захожу я значит в здание и говорю: "понимаете, я шофер Путина, Я ЭТОГО КОЗЛА УБИЛ"...и тут мне как начали наливать!
Пока не подтерли, лайкну!
+69
-4
+65
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Максим Чернов
Точно слетит. Мы ждём очень. Поторопитесь, пожалуйста.
+38
-2
+36
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Артём Сергеев
политическая пена,это он случайно не про себя?
+34
0
+34
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shahmur
развалил спорт, экономику, репутацию страны, и будет дальше разваливать пока в лепешку не разобьется
+30
-2
+28
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Президент зоопарка
Писец, он же реально разговаривает как завсегдатай какого-нибудь афтершока или русвесны...
+30
-3
+27
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Заборостроитель
И заиграет музыка...
+24
-2
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Денис Давыдов
Ответ Кепка Клоппа
"Вся эта пена политическая рано или поздно слетит" так ты первым и слетишь
как он себя красиво назвал)
+25
-3
+22
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Altim
Ну так слетай уже!
+23
-2
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Ярик01
"Это точно пройдёт"

узкокорыстные политические интересы - это же о митингах в поддержку кандидата, куда сгоняли даже несовершеннолетних фигуристок?
+23
-2
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huntoil11
Всем лучше станет, когда этого чудака не станет .
+22
-2
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Великий Кукурузо
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Ебздрогыч
Не знаю, можно ли такое писать, но анекдот. Путин с шофером едут по сельской местности,проезжая мимо колхоза случайно сбивают козла из колхозного стада, Путин шоферу: "кхе-кхе...блин, не дай Б-г эту историю оппозиция раздует", отсчитывает некоторую сумму денег и передает шоферу со словами: вот Вася, сходи, возмести им ущерб. Шофер взял деньги и, водрузив тушу козла на плечо, идет в колхоз, проходит время, уже темнеет, наконец шофер возвращается в изрядном подпитии.. Путин: кхе-кхе...Вася ты чего так надрался? Шофер: понимаете, Владимир Владимирович, прихожу я значит в колхоз, а у них там как раз заседание сельсовета, ну захожу я значит в здание и говорю: "понимаете, я шофер Путина, Я ЭТОГО КОЗЛА УБИЛ"...и тут мне как начали наливать!
😬🤣
+20
-1
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Паровоз19
Ответ Артём Сергеев
политическая пена,это он случайно не про себя?
плесень
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Bergkamp007
Sports, пожалуйста хватит, остановитесь цитировать этот бред плешивого
+16
-1
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LeSang
Путин, кстати, прав. Но только если он считает политической пеной самого себя.
+16
-1
+15
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Васпик
Ответ Аврал
Когда же уже Лебединое озеро...
а что ты сделал для этого?)
+15
-2
+13
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МеняИгнорируетСпортс
Ну наши футбольные клубы ни одного матча не проиграли в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. В чем он не прав?
+12
-1
+11
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Александр Митраков
Ответ Васпик
он и не слетит) повезло ему с "оппозицией" - неорганизованные, безыдейные, трусливые и глуповатые
Да-да, именно в этом дело в стране на 140 миллионов человек
+10
0
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circassian*
Ответ rude.
Пока не подтерли, лайкну!
А я, пожалуй, лайкать не буду. Мало ли...
Так, курсором плюсик поглажу)
+9
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Денис Давыдов
Ответ Васпик
дело в том, что оппозиция полностью проиграла политическую борьбу путину, потому и никто особо и не выходил на митинги, нет лидеров, какие-то серости. За кого выходить?
а ее и нельзя было выиграть, когда у руля непогрешимый царь с плохими боярями, у которого в руках все СМИ, суды и прочие институты, когда всех конкурентов убили/посадили/вытравили из страны и на митингах бьют и задерживают простых мирных людей.
+9
-1
+8
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f0mk4
Это точно пройдет (с) Володя, но другой)
+6
0
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Atsuktuvas
Раньше был "язык Эзопа", а нынче - "пенистые ассоциации".
+7
-1
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