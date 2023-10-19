Третьяк – Путину: «Хотел бы попросить вас предложить федеральным каналам больше уделять времени спортивным новостям. Нам есть чем гордиться»

Владислав Третьяк хочет, чтобы федеральные каналы уделяли больше внимания спорту.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предложить федеральным каналам больше времени уделять спортивным новостям.

«Хотел бы попросить вас предложить федеральным каналам больше уделять времени спортивным новостям. Нам есть чем гордиться.

У нас есть « », но его смотрят болельщики, которые точно любят спорт. А мы хотим охватить всех россиян», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк на форуме «Россия – спортивная держава».