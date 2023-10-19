Третьяк – Путину: «Хотел бы попросить вас предложить федеральным каналам больше уделять времени спортивным новостям. Нам есть чем гордиться»

Теги ФХР Владислав Третьяк премьер-лига Россия телевидение Владимир Путин КХЛ Политика Матч ТВ ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк хочет, чтобы федеральные каналы уделяли больше внимания спорту.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предложить федеральным каналам больше времени уделять спортивным новостям.

«Хотел бы попросить вас предложить федеральным каналам больше уделять времени спортивным новостям. Нам есть чем гордиться.

У нас есть «Матч ТВ», но его смотрят болельщики, которые точно любят спорт. А мы хотим охватить всех россиян», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк на форуме «Россия – спортивная держава».

49 комментариев

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Bergkamp007
Дед просит царя, чтобы шли спортивные новости по первому каналу в 2023 году, это такой сюр
+80
-2
+78
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Leon Petov
Какой ещё спорт? глубинарий должен 24/7 впитывать патриотические ценности через политические программы
+63
-3
+60
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Nikolay Kavcic
Когда нет побед в сво, можно нарисовать их в спорте)
+42
-6
+36
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Nikita Panin
что за бред.
как президент может вмешиваться в редакционную политику федеральных каналов?😂
+32
-2
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FrEeMaN88
При этом спортивные новости рассказывает Соловьев и Скабеева
+22
-1
+21
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Beloded2007
Новости спорта: "По количеству катков Россия опережает США. А теперь о погоде"
+11
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Sergey Smirnov
Ответ Алексей Иванов
Комментарий скрыт
4 области? Прям четыре? Целиком?)
А не подскажешь, чей Херсон? А Запорожье?

А по границам этих областей не подскажешь?
И почему эти границы понемногу сдвагются в сторону Азовского моря?
+13
-2
+11
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Замкнул В-Пустые
Спортс, астановитесь! Хватит на сегодня Банкетного
+10
-1
+9
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Игорь М.
Ответ Nikita Panin
что за бред. как президент может вмешиваться в редакционную политику федеральных каналов?😂
наш везде и всюду успевает!
+7
0
+7
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udod
так и помрёт вечным подхалимом, что в 70-х, что в 20-х
+8
-1
+7
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xFreelan
Что угодно ставьте кроме этих новостей
+5
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мистер бин
Третьяк ностальгирует. Новости спорта, прогноз погоды в завершении программы Время.
+4
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lenson
Может лучше убрать этого пенсионера и поставить компетентного который умеет популяризовать спорт
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sabur
Он прав. Я несколько раз посмотрел бы новость , как Россия 25 по хоккею уделывает Китай37.Даже щелкал из гордости по всем 20 каналам
+4
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Заборостроитель
Так скажи спасибо вовочке. взял и объединил Россию 2 и НТВ плюс в одного монополиста Матч ТВ. А так было бы два спортивных канала в двадцатке каналов
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Agent Smith
Это же касается и спортс.ру. Хочется больше спорта, а не политики и новостей о фриках.
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Железная Леди
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Третьяк наверно не смотрит спортивные каналы, а их много. иногда смотрю матч Арена, где показывают самые различные соревнования. хотелось бы, чтоб они и фигурное катание показывали ,а не только те крохи, что показывает 1 тв.
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мистер бин
Ответ justbored
Комментарий удален пользователем
Приз Известий. Снеговик был классный.
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Dmitry Arsentyev
Помню было время, когда вставляли новости спорта в новости на первом в 12:00. Лидогостер и Гомельский вели еще.
+3
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гилберт
Ответ Bergkamp007
Дед просит царя, чтобы шли спортивные новости по первому каналу в 2023 году, это такой сюр
Это не сюр.
+3
-1
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Олег Кузнецов
Ответ Leon Petov
Какой ещё спорт? глубинарий должен 24/7 впитывать патриотические ценности через политические программы
Третьяк-бывший великий хоккеист ,а ныне эталонный подхалим.
+2
0
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Илья Савчук
Никакого спорта, крики Соловьева и вопли Скабеевой наше все, сидеть и внимательно изучать проблемы США и ЕВРОСОЮЗА!
+2
0
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Ихарь Окенфэйлов
Учитывая что по нашему телевизору показывают, лучше уж спорт. Хоть 5-ю лигу Эритреи по крикету. Лишь бы не полит пропаганду.
+2
0
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Nikolay Kavcic
Когда нет побед в сво, можно нарисовать их в спорте)
В русском языке нет никакого сва
+3
-1
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atomio
только если эти новости будут не такие как "спортивные" новости спорц.ру
+2
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