  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Канцеров: «Если Малкин вернется в «Металлург», это будет очень классно для Магнитогорска. Был шанс выйти с ним на лед, когда звали на прощальный матч Мозякина, но у меня была травма»
2

Роман Канцеров: «Если Малкин вернется в «Металлург», это будет очень классно для Магнитогорска. Был шанс выйти с ним на лед, когда звали на прощальный матч Мозякина, но у меня была травма»

Канцеров о Малкине: было бы классно сыграть вместе с таким мастером.

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о возможном возвращении в клуб Евгения Малкина.

Срок соглашения Канцерова с «Металлургом» рассчитан до 31 мая 2026 года.

– У Малкина как раз последний год контракта с «Питтсбургом». Вдруг он вернется в Магнитогорск, а ты не успеешь с ним сыграть?

– Да, я слышал об этих слухах. Было бы очень классно сыграть вместе с таким мастером. У меня был шанс выйти на лед с Малкиным в прошлом году, когда звали на прощальный матч Сергея Мозякина, но у меня была травма плеча. Я очень хотел принять участие, но, увы, не получилось.

Если Евгений действительно вернется в «Металлург», то это будет очень классно для города. Посмотрим, как все сложится, – сказал Канцеров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoЕвгений Малкин
logoНХЛ
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoПиттсбург
logoРоман Канцеров
logoСергей Мозякин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Игроки должны расти в конкурентной среде, тогда будем получать новых Малкиных, Капризовых, Овечкиных. Чем больше будет хоккейных школ, тем лучше»
4 декабря, 19:42
Владислав Третьяк: «Олимпиада в Сочи получилась идеальной. Я на многих был – там и с автобусами проблема, и с питанием. В России никогда такого не было»
4 декабря, 14:30
Первый европеец с «Харт Трофи» – россиянин. Помните его имя?
3 декабря, 22:05
Главные новости
НХЛ. «Филадельфия» принимает «Колорадо», «Питтсбург» в гостях у «Далласа», «Рейнджерс» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом»
9 минут назадLive
Никитин о 3:1 с «Салаватом»: «Парни показали целостную игру. И движение выдержали, и мысль была. Где-то не хватало реализации, но у соперника организованная оборона»
сегодня, 16:57
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
сегодня, 16:33
Десятков после 2:3 от «Северстали»: «Плюшевые мы, добрые и уступчивые, какими быть не должны. Надо добавлять в характере, агрессии и физике»
сегодня, 16:23
Козлов об 1:3 от ЦСКА: «Не хватило мощей и сил. Не удавалось вскрывать оборону соперника, они хорошо контролировали шайбу. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли»
сегодня, 16:12
Никитин об отсутствии Спронга: «Без комментариев, наверное»
сегодня, 15:56
Ги Буше о 7:5 со «Спартаком»: «Сами создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово. Доволен количеством голов, которые забиваем, мы смотримся лучше и лучше»
сегодня, 15:44
Пономарев и Орлов подрались после финальной сирены в матче «Авангарда» со «Спартаком»
сегодня, 15:37Видео
КХЛ. «Нефтехимик» проиграл «Ак Барсу», ЦСКА обыграл «Салават», «Динамо» Москва победило «Трактор», «Спартак» уступил «Авангарду»
сегодня, 15:24
«Сибирь» обыграла «Барыс» по буллитам – 2:1. Победный бросок на счету Уилсона
сегодня, 14:54
Ко всем новостям
Последние новости
Ярослав Люзенков: «Бек завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться»
12 минут назад
Кравец об 1:2 от «Сибири»: «За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь выручил соперников. Буллиты – это мастерство, нам его не хватило»
20 минут назад
Гришин об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была неплохая с обеих сторон. Настрой был хороший, движение. Надо быть агрессивнее, сегодня нам это не удалось»
32 минуты назад
Гатиятулин о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Было много борьбы и единоборств. Одержали командую победу за счет характера»
45 минут назад
Козырев о 3:2 с «Ладой»: «Пришлось нагонять соперника на протяжении всей игры. Нашли в себе силы, выиграли матч. Важная победа»
56 минут назад
Гретцки о жеребьевке ЧМ-2026: «О′Нил, Брэди и Джадж – одни из самых приятных людей, которых я встречал. Я провел отличный день, спасибо, ФИФА»
сегодня, 16:48
«Лада» проиграла 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Северстали». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
сегодня, 15:30
Вячеслав Козлов о 8:4 с «Трактором»: «Забили голы, сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. В зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись»
сегодня, 15:15
Андриевский о постоянном назначении: «Ничего не знаю, вопрос не ко мне. У «Амура» будет четыре выходных, надо отдохнуть»
сегодня, 13:11
Умер Том Хикс – экс-владелец «Ливерпуля», «Далласа» из НХЛ и «Техаса» из MLB. Ему было 79
сегодня, 12:57