Роман Канцеров: «Если Малкин вернется в «Металлург», это будет очень классно для Магнитогорска. Был шанс выйти с ним на лед, когда звали на прощальный матч Мозякина, но у меня была травма»
Канцеров о Малкине: было бы классно сыграть вместе с таким мастером.
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о возможном возвращении в клуб Евгения Малкина.
Срок соглашения Канцерова с «Металлургом» рассчитан до 31 мая 2026 года.
– У Малкина как раз последний год контракта с «Питтсбургом». Вдруг он вернется в Магнитогорск, а ты не успеешь с ним сыграть?
– Да, я слышал об этих слухах. Было бы очень классно сыграть вместе с таким мастером. У меня был шанс выйти на лед с Малкиным в прошлом году, когда звали на прощальный матч Сергея Мозякина, но у меня была травма плеча. Я очень хотел принять участие, но, увы, не получилось.
Если Евгений действительно вернется в «Металлург», то это будет очень классно для города. Посмотрим, как все сложится, – сказал Канцеров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости