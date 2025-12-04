Третьяк об иностранных вратарях: «Руководители ставят большую задачу и считают, что приедет дядя из Северной Америки и выручит. В России много хороших молодых голкиперов, пробуйте их»

Владислав Третьяк высказался об иностранных вратарях в КХЛ.

Президент Федерации хоккея России (ФХР ) Владислав Третьяк высказался о выступлении иностранных вратарей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Три иностранных вратаря – Доминге, Мартин, Дриджер – уже покинули КХЛ. Ставка на легионеров не сработала?

– Почему-то некоторые менеджеры считают, что если голкипер провел хотя бы один матч в НХЛ, его можно приглашать в Россию, причем на первого номера. Но это большая ошибка. У нас в России много хороших молодых вратарей. Пример – Ярослав Аскаров. Он сейчас прекрасно выступает в НХЛ, и я рад за него.

Или вот в системе ЦСКА есть хороший голкипер Петр Андреянов, он играет в ВХЛ. Меня самого в 17 лет начали ставить в ворота ЦСКА. Надо не бояться, тем более сезон длинный. Пробуйте молодых вратарей.

Но многие руководители ставят большую задачу и считают, что приедет дядя из Северной Америки и выручит. К сожалению, не все вратари приживаются. Они думают, что КХЛ – это легкая прогулка. А это совсем не так. У нас идут тяжелые, насыщенные матчи с переездами.

Поэтому у иностранцев нет стабильности. Они проводят один матч хорошо, а два – плохо. Я вот общаюсь с руководством Челябинска: «Что же у вас вратарь так выглядит?» – «Ну он же иногда хорошо играет». – «А иногда плохо. Это же не для вас. «Трактор» же за Кубком Гагарина идет».

Но как ты этого добьешься в плей-офф, когда у тебя голкипер ловит шайбу через раз? Всегда нужен стабильный первый номер, – заявил Третьяк.