Черкас о матчах с Беларусью и Казахстаном: «Я уже привык. Это же развитие, любые матчи на уровне сборных – это интересно. Поддерживаю этот проект»

Сергей Черкас высказался о матчах России со сборными Беларуси и Казахстана.

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас ответил на вопрос о том, не устал ли он от матчей России со сборными Беларуси и Казахстана .

«Нет, у меня нормальные ощущения. Я уже, кстати, наоборот, привык. Да, есть матчи с Беларусью и Казахстаном. Ну и что? Мне интересно посмотреть нашу сборную.

Как развивается команда, какие молодые ребята появляются. Какие игроки появляются в той же Беларуси , которые после некоторого времени смогут играть в КХЛ, то же самое и про Казахстан.

Ну, если ты болеешь хоккеем, тебе он нравится, то почему нет? Это же развитие, любые матчи на уровне сборных – это всегда в общем-то интересно. Я поддерживаю этот проект, это очень важно», – сказал Черкас.