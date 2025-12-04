Тренер «Сочи» Михайлов: «Общаемся с Крикуновым, мнение опытного человека важно. В таком стремительном хоккее единолично ничего не получится сделать»

Тренер «Сочи» Михайлов: общаемся с Крикуновым, мнение опытного человека важно.

Главный тренер «Сочи » Дмитрий Михайлов рассказал, что прислушивается к мнению тренера-консультанта Владимира Крикунова .

Михайлов был назначен главным тренером «Сочи» 1 ноября, он сменил на этом посту Крикунова.

– Вы молодой специалист, работаете чуть больше месяца, изменения видны. Как вы себя чувствуете в этом амплуа, с каким сложностями столкнулись?

– Прислушиваться к должности – значит, не сосредоточиться, на чем нужно. Много говорим с ребятами, анализируем. Ничего кардинально в системе игры не поменяли, просто упорядочили некоторые вещи. Каждый день процесс идет, подбираем нужные слова для игроков, чтобы они понимали, что мы от них хотим.

Добыли две победы на Дальнем Востоке, это позитив. Все идет от головы, если хоккеисту комфортно, он цепляется за это.

– Продолжаете общаться с Крикуновым или единолично формируете тренировочный процесс?

– В таком стремительном хоккее единолично ничего не получится сделать, общаемся с Владимиром Васильевичем, мнение опытного человека важно. Работает и штаб, и хоккеисты, так и должно быть. Важен обмен мнениями и вклад в результат команды от каждого, – сказал Михайлов.