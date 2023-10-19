Путин призвал развивать институт спортивного арбитража в России: «Это должна быть независимая, серьезная структура, которой все доверяют»

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Фигурное катание

Владимир Путин призвал развивать институт спортивного арбитража в России.

«Надо честно сказать, он работает у нас так пока, слабовато. И я прошу Министерство спорта, Администрацию президента вместе сделать предложения о том, как сделать этот инструмент, этот институт действенным, эффективным. Не будет честной конкуренции – и спорт не будет развиваться.

Честных спортивных соревнований не будет – все будет умирать, потому что интерес к спорту будет пропадать, вот и все. Давайте подумаем, это должна быть независимая, серьезная структура, которой все доверяют», – цитирует президента России ТАСС в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что берет вопрос под свой контроль.

«Что касается работы спортивного арбитража, я беру этот вопрос на личный контроль. В самое ближайшее время мы с коллегами проработаем и доложим», – приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

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32 комментария

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Leon Petov
Человек, уничтоживший судебную систему, говорит что-то о футбольных судьях
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banchik1
Правильно, доверяем же мы, в конце концов, Басманному суду!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ростовский
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Человек, при котором рубль пробил сотку.
+18
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Togliattinec
Если сюда прибегут ура-патриоты и глубинарии, ответьте, пожалуйста, на вопрос: какую по-настоящему независимую спортивную организацию создали в РФ за все время правления Владимира Владимировича? Которой бы доверяли, и которая бы пользовалась уважением хотя бы части спортивного мира.
Ну или просто организацию, даже без спорта)
+16
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Антон Фалафель
Всё поднял с колен, остался только спортивны арбитраж!
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Wiley Fox
Ага, Басманный арбитражный суд

И все к нам потянутся. Я про жуликов
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БляхаджинсКарпина
независимая структура, которой все доверяют)))) самое смешное, что я читал за сегодня
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Анатолий Антонов
Также, как органам государственной власти - добавил василич
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Мага осторожный
Адекватные люди давно уже не доверяют ни чему что предлагает Путин
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Виктор Бутко
Ответ rigobersong
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а кто покрывал Армстронга?
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Олег Варнавский
Владимир Владимирович, при всем неуважении к вам, оставьте себе хоть чуть-чуть адекватности... Не говорите на темы, в которых вы не разбираетесь... Вам итак пришлют отчет, что спорт в России впереди планеты всей....
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Любезный Коссутий
ну да, он же, за что не берется, все до ума доводит. так и тут: спортивный арбитраж, в России, ждет несомненный успех. верим.
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Recreated
Если бы у нас суды были честные, то я бы в это поверил!
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Oleg Pavlov
Главное - к тебе нет доверия, ни на йоту... Призывальщик...
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Wiley Fox
Надо ещё и антидопинговую лабораторию цап-царапнуть и в Грозный перевезти
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DebunkerOfMyths
Независимыми от независимости?!)
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Святослав Хоробре
"Газпром - Арбитраж"...
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Recreated
Это всё-равно что гамно из гамна делать!)
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Wiley Fox
. Не будет честной конкуренции – и спорт не будет развиваться.

Честных спортивных соревнований не будет – все будет умирать, потому что интерес к спорту будет пропадать, вот и все

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Это он про РПЛ
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ilya1809
Ответ Ростовский
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У вас ошибка) Человек, который НЕудержал экономику страны, и просто печатает деньги и жжет резервные фонды.Оглянитесь машины которые стоили 1 миллион стят 5, гречка которая стоила 20 рублей стоит 100, никто ничего не удержал, просто падение от нормальных доходов до нищеты поступательный процесс
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LaffyTaffy
Возглавить должны Кавазашвили, Тарасова, Журова, Третьяк, Кремлев и Тихонов.
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Togliattinec
Ответ rigobersong
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Так на вопрос то ответ будет про организации, или только паясничать можете?)
Впрочем, вопрос о вашем душевном здоровье уже давно стоит на повестке.
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Владимир Владимир
Ответ Togliattinec
Если сюда прибегут ура-патриоты и глубинарии, ответьте, пожалуйста, на вопрос: какую по-настоящему независимую спортивную организацию создали в РФ за все время правления Владимира Владимировича? Которой бы доверяли, и которая бы пользовалась уважением хотя бы части спортивного мира. Ну или просто организацию, даже без спорта)
Хотел пошутить, начать писать про Америку, но там меня опередили)
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Любезный Коссутий
Ответ Олег Варнавский
Владимир Владимирович, при всем неуважении к вам, оставьте себе хоть чуть-чуть адекватности... Не говорите на темы, в которых вы не разбираетесь... Вам итак пришлют отчет, что спорт в России впереди планеты всей....
Владимир Васильевич недавно разобрался, что правый клик отличается от левого, и смог таки принять участие в онлайн-голосовании. так что, нельзя сказать, что он абсолютно бездарен. может и тут его ждет успех. хотя, с трудом верится, конечно.
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