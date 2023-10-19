«Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами». Политик Земмур о Кариме
Французский политик Эрик Земмур высказался о скандале вокруг Карима Бензема.
После того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».
Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча».
«Мы знаем, что Карим Бензема играл за сборную Франции благодаря случайности, только ради денег и спортивных результатов. Он сам об этом говорил. В душе он не француз. Ему не нравится Франция и никогда не нравилась.
Он мусульманин, который хочет соблюдать законы шариата, шариат предусматривает джихад, а джихад означает убийство Доминика Бернара и Самюэля Пати (учителя, убитые во Франции террористами – Sports.ru). Вижу ли я связь между взглядами Бензема и убийцей учителя французского языка? Несомненно, я вижу прямую связь.
Все эти люди думают, что шариат – это божественный путь, что он ниспослан им, и что в шариате есть различные суры, и что этот шариат предусматривает, в частности, джихад, который является священной войной против неверных. Неверные – это мы с вами», – сказал лидер националистической партии «Реконкиста» и бывший кандидат в президенты Франции в эфире Télématin.
* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
Экс-кандидат в президенты Франции Меланшон поддержал Бензема: «Правительство пытается демонизировать вас. С такими врагами вы наверняка замечательный человек»
Бензема подаст два иска в суд на министра внутренних дел Франции после обвинений в связи с «Братьями-мусульманами»*. Об этом сообщил адвокат Карима
Во Франции набросились на Бензема: обвиняют в связи с террористами, призывают лишить гражданства и «Золотого мяча»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Эта дама, Сенатор Валери Буайе, является женщиной. женщины делают минеты, и наверняка кариму когда-то женщина делала минет. Вижу ли я связь что Сенатор Буайе сосала у Бензема? Несомненно, я вижу прямую связь.
Все эти выходцы с Магриба люто ненавидят франчиков и презирают. И для них они все "неверные".
Ну и Бенз за Ле Бле никогда особо прям не рвался играть действительно.
Рад что Европа раздупляеться.
Да что там новые россияне, вот в Чечне, скажем, уважают конституцию и законы РФ. Они нам не разу не враги, ждущие ослабления центральной власти, дабы вернуть привычки из 90-х.
-----------------------------------------------------------------------------
Ну на счет денег, это понятный бред, если сравнить его контракт в Мадриде и гонорары в сборной. А вот как можно там оказаться "случайно" , это интересно.
В Европе последовательно правые приходят к власти.
Это и есть реакция. И процессы могут всякие начать происходить. Если Германия и Франция просто хотя бы пересмотрит политику соц.пособия и лишит тех кто ее не заслуживает - тунеядцы, или сильно исламизированы, то им придется возвращаться домой, потому что выживать как-то надо. Это уже какой-никакой, но отток.
И всё. Он злодей для Запада.
Потому что бомбить людей второго сорта это норма для Запада.
сегодняшнее "бедное" муслимское население несравнимо богаче того, что жило в этих странах сто лет назад до того, как европейцы нашли и стали добывать нефть. все достижения современной цивилизации муслимы имеют благодаря европе.
исламисты занимаются террором не ради денег, а потому что они ублюдочный нацистские дикари, мечтающие убивать "неверных"
никакие спецслужбы не могут заставить человека стать таким. такими их делает нацистская человеконенавистническая идеология, которую они исповедуют.