«Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами». Политик Земмур о Кариме

Французский политик Эрик Земмур высказался о скандале вокруг Карима Бензема.

После того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча».

«Мы знаем, что играл за сборную Франции благодаря случайности, только ради денег и спортивных результатов. Он сам об этом говорил. В душе он не француз. Ему не нравится Франция и никогда не нравилась.

Он мусульманин, который хочет соблюдать законы шариата, шариат предусматривает джихад, а джихад означает убийство Доминика Бернара и Самюэля Пати (учителя, убитые во Франции террористами – Sports.ru). Вижу ли я связь между взглядами Бензема и убийцей учителя французского языка? Несомненно, я вижу прямую связь.

Все эти люди думают, что шариат – это божественный путь, что он ниспослан им, и что в шариате есть различные суры, и что этот шариат предусматривает, в частности, джихад, который является священной войной против неверных. Неверные – это мы с вами», – сказал лидер националистической партии «Реконкиста» и бывший кандидат в президенты Франции в эфире Télématin.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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