«Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами». Политик Земмур о Кариме

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика религия Футбол

Французский политик Эрик Земмур высказался о скандале вокруг Карима Бензема.

После того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча».

«Мы знаем, что Карим Бензема играл за сборную Франции благодаря случайности, только ради денег и спортивных результатов. Он сам об этом говорил. В душе он не француз. Ему не нравится Франция и никогда не нравилась. 

Он мусульманин, который хочет соблюдать законы шариата, шариат предусматривает джихад, а джихад означает убийство Доминика Бернара и Самюэля Пати (учителя, убитые во Франции террористами – Sports.ru). Вижу ли я связь между взглядами Бензема и убийцей учителя французского языка? Несомненно, я вижу прямую связь. 

Все эти люди думают, что шариат – это божественный путь, что он ниспослан им, и что в шариате есть различные суры, и что этот шариат предусматривает, в частности, джихад, который является священной войной против неверных. Неверные – это мы с вами», – сказал лидер националистической партии «Реконкиста» и бывший кандидат в президенты Франции в эфире Télématin. 

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

Экс-кандидат в президенты Франции Меланшон поддержал Бензема: «Правительство пытается демонизировать вас. С такими врагами вы наверняка замечательный человек»

Бензема подаст два иска в суд на министра внутренних дел Франции после обвинений в связи с «Братьями-мусульманами»*. Об этом сообщил адвокат Карима

Во Франции набросились на Бензема: обвиняют в связи с террористами, призывают лишить гражданства и «Золотого мяча»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

99 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
m1t9
"Он мусульманин, который хочет соблюдать законы шариата, шариат предусматривает джихад, а джихад означает убийство Доминика Бернара и Самюэль Пати. Вижу ли я связь между взглядами Бензема и убийцей учителя французского языка? Несомненно, я вижу прямую связь."
Эта дама, Сенатор Валери Буайе, является женщиной. женщины делают минеты, и наверняка кариму когда-то женщина делала минет. Вижу ли я связь что Сенатор Буайе сосала у Бензема? Несомненно, я вижу прямую связь.
+178
-41
+137
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Что не так сказала?
Все эти выходцы с Магриба люто ненавидят франчиков и презирают. И для них они все "неверные".
Ну и Бенз за Ле Бле никогда особо прям не рвался играть действительно.
Рад что Европа раздупляеться.
+92
-35
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Донован хозяин НБА
Ответ Утя Ваткин
У вас пол страны таких. С ними бы разобрались
Хорошо что в России мигранты, объединяющиеся в диаспоры и избивающие группами граждан пока ещё титульной нации, и новые россияне, не знающие русского языка, уважают Россию и ее культуру.
Да что там новые россияне, вот в Чечне, скажем, уважают конституцию и законы РФ. Они нам не разу не враги, ждущие ослабления центральной власти, дабы вернуть привычки из 90-х.
+39
-10
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DeltaForce
Ответ soldat2212
А католики не говорили об убийстве неверных. Они просто их убивали без всяких слов.
Это было 1000 лет назад,причем тут это вообще?
+47
-19
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ soldat2212
А католики не говорили об убийстве неверных. Они просто их убивали без всяких слов.
Ты вспомни еще что 10 тысяч лет назад было
+28
-11
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утя Ваткин
У вас пол страны таких. С ними бы разобрались
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Ответ rigobersong
Забавно как леваки начали атаковать футболистов за свое мнение, но молчат как тысячи мирных жизней унесли ракеты НАТО поставленные Израилю:)) Никто не оправдывает ублюдков из Хамас, они поступили ужасно, и заслуживают высшей меры наказания, но это не повод убивать людей, в т.ч. и сотни детей!:)
Какие леваки?
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Djon2361
как волка не корми, он всё равно в лес смотрит
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Питерский
Ответ Утя Ваткин
У вас пол страны таких. С ними бы разобрались
А у нас???
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Донован хозяин НБА
Только принудительная депортация мусульман на родину спасает Европу от этих врагов человечества
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
играл за сборную Франции благодаря случайности, только ради денег
-----------------------------------------------------------------------------
Ну на счет денег, это понятный бред, если сравнить его контракт в Мадриде и гонорары в сборной. А вот как можно там оказаться "случайно" , это интересно.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Земмур тот человек который нужен был Европе хотя бы лет 20 назад. Сейчас уже там настолько всё прогнило и полевело, что их будут резать, а они будут извиняться.
Нет.
В Европе последовательно правые приходят к власти.
Это и есть реакция. И процессы могут всякие начать происходить. Если Германия и Франция просто хотя бы пересмотрит политику соц.пособия и лишит тех кто ее не заслуживает - тунеядцы, или сильно исламизированы, то им придется возвращаться домой, потому что выживать как-то надо. Это уже какой-никакой, но отток.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утя Ваткин
Ответ Донован хозяин НБА
Хорошо что в России мигранты, объединяющиеся в диаспоры и избивающие группами граждан пока ещё титульной нации, и новые россияне, не знающие русского языка, уважают Россию и ее культуру. Да что там новые россияне, вот в Чечне, скажем, уважают конституцию и законы РФ. Они нам не разу не враги, ждущие ослабления центральной власти, дабы вернуть привычки из 90-х.
Зачем Россию приплетать когда речь о Франции. То что у нас есть над чем работать в вопросе "дружных народов" я не спорю.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гуркюфф
Ответ soldat2212
А католики не говорили об убийстве неверных. Они просто их убивали без всяких слов.
Потому что они знали что они вырастут и назовут христиан неверными .
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
Человек сказал, что не надо бомбить детей и женщин и вообще мирных граждан Газы, которые находятся в гетто и лишаются много лет нормального человеческого существования.
И всё. Он злодей для Запада.
Потому что бомбить людей второго сорта это норма для Запада.
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R Air
Ответ Гусеконь
Человек сказал, что не надо бомбить детей и женщин и вообще мирных граждан Газы, которые находятся в гетто и лишаются много лет нормального человеческого существования. И всё. Он злодей для Запада. Потому что бомбить людей второго сорта это норма для Запада.
Европа спонсирует Газу на миллиард евро в год без малого. Куда хамас тратит эти деньги всем здравомыслящим понятно. Явно не на своё население.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
крокодил в ванной
Ответ titov-and-trubach
Только одного понять не могу, как так получилось, что в мусульманских странах до определенного момента и евреи жили, и христиане. А потом прогрессивные и независимые государства Европы и Америки насоздавали тех, о ком Земмур вещает. Бедное, озлобленное население, растерзанное войнами, которые вели эти светочи демократии, попавшее под влияние организаций, которые годами кормились с руки западных и израильских спецслужб. А сейчас они опомнились и вместо того, чтобы искать истинных виновников, тыкают пальцами в своих же прокси и рассуждают, что Ислам, мол, какой-то не такой.
Славяне и греки прям шикарно жили под турками, да.
сегодняшнее "бедное" муслимское население несравнимо богаче того, что жило в этих странах сто лет назад до того, как европейцы нашли и стали добывать нефть. все достижения современной цивилизации муслимы имеют благодаря европе.
исламисты занимаются террором не ради денег, а потому что они ублюдочный нацистские дикари, мечтающие убивать "неверных"
никакие спецслужбы не могут заставить человека стать таким. такими их делает нацистская человеконенавистническая идеология, которую они исповедуют.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гарун Алиев
Ответ DeltaForce
Это было 1000 лет назад,причем тут это вообще?
Какую тысячу лет назад лол?Восемьдесят лет назад на Балканах усташи истребили 200 тысяч человек православного населения Сербии и еще столько насильственно обращали в католицизм.Причем Святой Престол чудя по перепискам Ватикана ко всему этому относился более чем благосклонно.Про религиозную войну в Северной Ирландии почитай,как сорок лет назад ирландцы бары,казармы и госучреждения взрывали
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitriy Racheev
Люди делятся на умных и дураков. Дураки делятся на нации и религии.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
klimkostin99
Ответ Гусеконь
Человек сказал, что не надо бомбить детей и женщин и вообще мирных граждан Газы, которые находятся в гетто и лишаются много лет нормального человеческого существования. И всё. Он злодей для Запада. Потому что бомбить людей второго сорта это норма для Запада.
Только есть один момент.Нет в палестине никаких мирных.99% палестинцев поддерживают хамас.также как чеченцы поддерживали и поддерживают очкерию в беслане и норд-осте
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tumas
невежды бред несут.. неверные - это те кто убивает стариков и детей. кто насилует женщин, кто грабит и ворует. возможно земмур подходит под эти категории. но уж точно это не касается людей другой религии. например. в Азербайджане очень уважают евреев. У нас даже есть нац. герой еврей. А в Израиле в армии служат мусульмане. Так что не надо слушать, всяких эриков.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Кашшай Чакырович
Слушаешь этих политиков и понимаешь , что это нездоровое общество, новые нормы у них это быть лесбиянкой или гееем , не рожать детей, идет программирование детей ,что здоровые бородатые мужики извращенцы это хорошо и они с детьми могут посещать женские туалеты, смена пола для детей ,становится нормой, если ты осуждаешь убийство детей, женщин, стариков , потому что они из Палестины ,то тебя могут отменить , чем это не фашизм? Есть сверчков и всяких насекомых , последнее это для нищих , те это персонажи нас программируют на самоубийство, это разве нормальное общество ? Это больное общество !
Большинство западных лидеров - бездетные старики/старухи
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rafael Nadal Parero
Люди, которые разжигают ненависть и подкидывают дрова в топку виноваты также как и те, кто запускают ракеты или жмут на курок. Как такие простые вещи можно не понимать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Ответ Direct free kick
Большинство западных лидеров - бездетные старики/старухи
Да так и есть, их специально выбирают и отбирают по такому принципу !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Кукурузо
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ rigobersong
Забавно как леваки начали атаковать футболистов за свое мнение, но молчат как тысячи мирных жизней унесли ракеты НАТО поставленные Израилю:)) Никто не оправдывает ублюдков из Хамас, они поступили ужасно, и заслуживают высшей меры наказания, но это не повод убивать людей, в т.ч. и сотни детей!:)
ну этот то точно не левак,там правее некуда😬
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий