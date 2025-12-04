Агент Замулы про слухи об обмене: «У нас с «Филадельфией» хорошие отношения, мы постоянно в диалоге. Есть определенные моменты, знаем, как будем их решать»

Агент Егора Замулы высказался о ситуации вокруг защитника.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Филадельфии» Егора Замулы, высказался о ситуации вокруг хоккеиста.

– Снова появляются слухи, что «Филадельфия» может обменять Егора Замулу. Насколько это соответствует действительности?

– У нас с клубом хорошие отношения. Мы постоянно в диалоге находимся, и у нас есть определенный алгоритм наших действий. Поэтому все нормально. Есть определенные моменты и знаем, как мы их будем решать.

– По каким причинам Замула пропускал матчи?

– В команде просматривали одного защитника, а сейчас отправили его в фарм. Поэтому я думаю, с этим все связано. Повторюсь, что я нахожусь в диалоге с клубом и у нас есть четкое понимание, как все будет и как все должно быть, – сказал Бабаев.

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 Замула провел 12 матчей и отдал 1 передачу при полезности «плюс 5».