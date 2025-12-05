Быков об Овечкине: «Посол российского спорта в НХЛ. В каждом поколении советских и российских игроков были выдающиеся мастера. Это наш генофонд, которым мы гордимся»

Вячеслав Быков: Овечкин является послом российского спорта в НХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ с учетом плей-офф.

На счету 40-летнего форварда «Вашингтона » 988 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016 голов).

«Уже в ближайшее время Александр точно сможет покорить вершину в 1000 шайб в регулярных чемпионатах с учетом плей-офф. Этот будет абсолютный рекорд результативности в НХЛ.

А что касается возраста, то он только позволяет Овечкину быть уверенным в своих действиях и передавать свой опыт партнерам по команде. Игроки «Вашингтона» наверняка стараются своей игрой помочь Александру побить этот рекорд.

Мне трудно сравнить Овечкина с кем-то из больших советских и российских хоккеистов. Это в целом не самое благородное дело, поскольку многие наши игроки были со своим выдающимся характером, мастерством и по-своему добивались великолепных результатов. Это все наш генофонд, которым мы все гордимся. В каждом поколении советских и российских игроков были выдающиеся мастера.

Александр является отличным продолжателем этих традиций. Феномен Овечкина привлекает внимание молодого поколения ребят, которое выбирает хоккей. Только поэтому Александр является настоящим послом российского спорта в НХЛ», – сказал Быков.