  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Быков об Овечкине: «Посол российского спорта в НХЛ. В каждом поколении советских и российских игроков были выдающиеся мастера. Это наш генофонд, которым мы гордимся»
8

Быков об Овечкине: «Посол российского спорта в НХЛ. В каждом поколении советских и российских игроков были выдающиеся мастера. Это наш генофонд, которым мы гордимся»

Вячеслав Быков: Овечкин является послом российского спорта в НХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ с учетом плей-офф.

На счету 40-летнего форварда «Вашингтона» 988 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016 голов).

«Уже в ближайшее время Александр точно сможет покорить вершину в 1000 шайб в регулярных чемпионатах с учетом плей-офф. Этот будет абсолютный рекорд результативности в НХЛ.

А что касается возраста, то он только позволяет Овечкину быть уверенным в своих действиях и передавать свой опыт партнерам по команде. Игроки «Вашингтона» наверняка стараются своей игрой помочь Александру побить этот рекорд. 

Мне трудно сравнить Овечкина с кем-то из больших советских и российских хоккеистов. Это в целом не самое благородное дело, поскольку многие наши игроки были со своим выдающимся характером, мастерством и по-своему добивались великолепных результатов. Это все наш генофонд, которым мы все гордимся. В каждом поколении советских и российских игроков были выдающиеся мастера.

Александр является отличным продолжателем этих традиций. Феномен Овечкина привлекает внимание молодого поколения ребят, которое выбирает хоккей. Только поэтому Александр является настоящим послом российского спорта в НХЛ», – сказал Быков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoУэйн Гретцки
logoВячеслав Быков
logoНХЛ
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Овечкина про слова Третьяка о «Вашингтоне»: «Саша с радостью сыграл бы в Москве. Но пока не наладятся официальные отношения, это тяжело комментировать»
4 декабря, 20:16
Роман Ротенберг: «Игроки должны расти в конкурентной среде, тогда будем получать новых Малкиных, Капризовых, Овечкиных. Чем больше будет хоккейных школ, тем лучше»
4 декабря, 19:42
Губерниев о 40-летнем Овечкине: «Никто не заглядывает в паспорт, если выдерживает нагрузки – готов играть. Он одареннейший хоккеист, еще несколько лет отыграет на высоком уровне»
4 декабря, 19:27
Главные новости
Гатиятулин про слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу: «Чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Будем использовать любую возможность усилиться»
28 минут назад
«Вашингтон» вызвал Тринеева и Стивенсона из АХЛ. Леонард и Линдгрен помещены в список травмированных
40 минут назад
НХЛ. «Филадельфия» принимает «Колорадо», «Питтсбург» в гостях у «Далласа», «Рейнджерс» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом»
55 минут назадLive
Никитин о 3:1 с «Салаватом»: «Парни показали целостную игру. И движение выдержали, и мысль была. Где-то не хватало реализации, но у соперника организованная оборона»
сегодня, 16:57
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
сегодня, 16:33
Десятков после 2:3 от «Северстали»: «Плюшевые мы, добрые и уступчивые, какими быть не должны. Надо добавлять в характере, агрессии и физике»
сегодня, 16:23
Козлов об 1:3 от ЦСКА: «Не хватило мощей и сил. Не удавалось вскрывать оборону соперника, они хорошо контролировали шайбу. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли»
сегодня, 16:12
Никитин об отсутствии Спронга: «Без комментариев, наверное»
сегодня, 15:56
Ги Буше о 7:5 со «Спартаком»: «Сами создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово. Доволен количеством голов, которые забиваем, мы смотримся лучше и лучше»
сегодня, 15:44
Пономарев и Орлов подрались после финальной сирены в матче «Авангарда» со «Спартаком»
сегодня, 15:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Орлов о замене Загидулина в матче с «Авангардом»: «Артема жалко уже. Его вины ни в одном голе нет. Он один из лучших вратарей, которых я видел»
16 минут назад
Ярослав Люзенков: «Бек завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться»
58 минут назад
Кравец об 1:2 от «Сибири»: «За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь выручил соперников. Буллиты – это мастерство, нам его не хватило»
сегодня, 17:49
Гришин об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была неплохая с обеих сторон. Настрой был хороший, движение. Надо быть агрессивнее, сегодня нам это не удалось»
сегодня, 17:37
Гатиятулин о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Было много борьбы и единоборств. Одержали командую победу за счет характера»
сегодня, 17:24
Козырев о 3:2 с «Ладой»: «Пришлось нагонять соперника на протяжении всей игры. Нашли в себе силы, выиграли матч. Важная победа»
сегодня, 17:13
Гретцки о жеребьевке ЧМ-2026: «О′Нил, Брэди и Джадж – одни из самых приятных людей, которых я встречал. Я провел отличный день, спасибо, ФИФА»
сегодня, 16:48
«Лада» проиграла 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Северстали». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
сегодня, 15:30
Вячеслав Козлов о 8:4 с «Трактором»: «Забили голы, сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. В зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись»
сегодня, 15:15
Андриевский о постоянном назначении: «Ничего не знаю, вопрос не ко мне. У «Амура» будет четыре выходных, надо отдохнуть»
сегодня, 13:11