Англия на Евро-2024, убийца шведских фанатов умер в реанимации, Месси получит 8-й «Золотой мяч», «Майнц» отстранил игрока за поддержку Палестины, тренерам запретили принимать Ангелопола и другие новости

1. Англия вышла на Евро-2024, обыграв Италию со счетом 3:1. Харри Кейн сделал дубль. Украина забила 3 мяча Мальте (один из них – на счету Михаила Мудрика), Казахстан благодаря голу Зайнутдинова на 89-й минуте победил Финляндию. Бахтиер сделал дубль и стал лучшим бомбардиром в истории казахстанской сборной, кстати.

2. Убийца шведских фанатов получил огнестрельное ранение в грудь от полиции и умер в реанимации. Бельгия заявила, что готова не доигрывать матч со Швецией, прерванный при счете 1:1.

3. Немецкий «Майнц» отстранил от тренировок и игр полузащитника Анвара Эль-Гази, который опубликовал пост в поддержку Палестины: «Уважаем разные точки зрения на сложный конфликт, но позиция Анвара не соответствует ценностям клуба».

4. Дубль Месси принес Аргентине победу над Перу (2:0) в матче квалификации ЧМ в Южной Америке, Бразилия проиграла в гостях Уругваю (0:2).

5. ЭСК решила, что судья Рафаэль Шафеев ошибочно засчитал победный мяч «Краснодара» «Ростову» на 95-й минуте игры 11-го тура Мир РПЛ. Пенальти в пользу «Локомотива» в кубковой игре с ростовчанами, когда мяч попал в руку Илье Киршу, также назначен ошибочно.

6. Лео Месси получит 8-й «Золотой мяч», футболистка «Барсы» Айтана Бонмати – 1-й, пишет Diario Sport. Церемония пройдет в Париже 30 октября.

7. НХЛ. «Филадельфия» обыграла «Ванкувер» (2:0), Замула забросил 1-ю шайбу в лиге. «Миннесота» справилась с «Монреалем» (5:2), Капризов набрал 1+2 и стал 2-й звездой. «Айлендерс» обыграли «Аризону» (1:0), Сорокин сыграл на ноль, отразив 14 бросков.

8. Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли за ставки дисквалифицирован на 7 месяцев, еще 5 заменены на полгода терапии. Также игрок оштрафован на 12 500 евро.

9. Тренерам запретили принимать в свои группы фигуриста Валерия Ангелопола, утверждает «Р-Спорт». Спортсмен заявил, что эта информация верна «отчасти».

10. КХЛ. «Трактор» проиграл «Амуру», «Автомобилист» уступил «Металлургу».

11. Госдума предложила ввести производственную гимнастику на рабочем месте. Кроме того, депутаты Ирина Роднина, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов предложили разрешить судимым вести педагогическую деятельность через 10 лет после отбытия наказания.

12. Израильские клубы отказались от участия в Кубке Европейской федерации гандбола из-за ситуации в стране.

13. «Баварии» интересен вингер Виктор Цыганков. «Жирона» потребует минимум 30 млн евро за игрока.

14. «Порше» может вступить в «Формулу-1» вместо «Ауди».

15. Во Франции откажутся от формы с радужными номерами и введут единую футболку, символизирующую борьбу со всеми видами дискриминации.

16. На место падения погибшей альпинистки Надежды Оленевой сошла лавина. Тело спортсменки не забрали.

17. Обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль Мишель Йео стала членом МОК.

18. Японские сумоисты не смогли улететь одним самолетом из-за перевеса. Им выделили дополнительный рейс.

Цитаты дня.

Эрик Кантона: «Высказывание «Освободите Палестину» не говорит, что вы антисемит. Оно означает освобождение палестинцев от израильской оккупации»

Премьер-министр Швеции об убийстве фанатов: «Теракт был направлен против наших граждан только потому, что они шведы. Мы живем в мрачное время»

Артемий Панарин: «Имел наглости про патриарха наболтать столько… Ремень его не понравился. Молодежь смотрит без фундамента в голове – могу пагубно повлиять на них»

Трусова об учебе в МГУ: «Не всегда хожу, но стараюсь, когда есть время. На 2-м курсе уже больше журналистики, и мне больше нравится на этих предметах»

Депутат Журова о сборной России: «Очень болела, чтобы Камерун забил – все товарищеские матчи нужно играть вничью. Не надо так серьезно к ним относиться»

Форвард Египта Кока: «Израиль захватил землю Палестины, а ее за попытки защищаться называют террористами! Настоящие террористы бомбят 2 млн человек, отключают воду, электричество, лишают еды»

«В «Баварии» взвешивают каждый грамм лапши, но игроки не умеют вести себя в соцсетях, получая миллионы. Они не понимают фразу «свободная Палестина». Глава общества «Маккаби» о постах Мазрауи

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