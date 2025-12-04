Отец Загитовой об уходе из системы «Ак Барса» и переезде в Москву: «Решили поддержать Алину всей семьей. Разрываться между городами было уже невозможно»

Отец Загитовой рассказал об уходе из системы «Ак Барса.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова дала совместное интервью со своим отцом – тренером по хоккею Ильназом Загитовым.

Алина : Расскажи, как вам с мамой далось решение о переезде в Москву?

Ильназ : В твои 16-17 лет бабушка уже могла не справиться, и мы решили поддержать тебя всей семьей. Ты помнишь, я работал тогда в Казани главным тренером хоккейной команды «Ирбис », которая выступает в МХЛ . Все было хорошо – отношение, руководство, результаты.

Как раз перед началом сезона мы с женой всю ночь сидели, думали и приняли решение. На следующий день я уволился. Разрываться между городами было уже невозможно.

