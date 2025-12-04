Отец Загитовой об уходе из системы «Ак Барса» и переезде в Москву: «Решили поддержать Алину всей семьей. Разрываться между городами было уже невозможно»

  • Спортс
Тренер Ильназ Загитов рассказал, почему покинул систему «Ак Барса».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова дала совместное интервью со своим отцом – тренером по хоккею Ильназом Загитовым.

Алина: Расскажи, как вам с мамой далось решение о переезде в Москву?

Ильназ: В твои 16-17 лет бабушка уже могла не справиться, и мы решили поддержать тебя всей семьей. Ты помнишь, я работал тогда в Казани главным тренером хоккейной команды «Ирбис», которая выступает в МХЛ. Все было хорошо – отношение, руководство, результаты.

Как раз перед началом сезона мы с женой всю ночь сидели, думали и приняли решение. На следующий день я уволился. Разрываться между городами было уже невозможно.

Загитова – отцу: «Хочу, чтобы ты полностью реализовал свой тренерский потенциал. С опытом все труднее менять стиль работы, но попробовать стоит»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Marie Claire
Ильназ Загитов
