У форварда «Локомотива» Шалунова родилась дочь: «Максим отсутствовал на матче, потому что встречал жену из роддома. Малышку назвали Николь 🥰»
У форварда «Локомотива» Максима Шалунова родилась дочь.
В семье форварда «Локомотива» Максима Шалунова произошло пополнение.
Игрок пропустил матч с «Амуром» (3:0), потому что встречал жену из роддома, сообщает «Локомотив».
«Поздравляем Максима Шалунова и его супругу Лилию с пополнением в семье ❤️.
Сегодня Максим отсутствовал на матче, потому что встречал жену с новорожденной дочкой из роддома. Малышку назвали Николь 🥰.
Теперь Шалуновы стали многодетной семьей. Пара также воспитывает дочку Алиссию и сына Кристиана», – говорится в сообщении клуба из Ярославля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости