У форварда «Локомотива» Шалунова родилась дочь: «Максим отсутствовал на матче, потому что встречал жену из роддома. Малышку назвали Николь 🥰»

У форварда «Локомотива» Максима Шалунова родилась дочь.

В семье форварда «Локомотива» Максима Шалунова произошло пополнение.

Игрок пропустил матч с «Амуром» (3:0), потому что встречал жену из роддома, сообщает «Локомотив ».

«Поздравляем Максима Шалунова и его супругу Лилию с пополнением в семье ❤️.

Сегодня Максим отсутствовал на матче, потому что встречал жену с новорожденной дочкой из роддома. Малышку назвали Николь 🥰.

Теперь Шалуновы стали многодетной семьей. Пара также воспитывает дочку Алиссию и сына Кристиана», – говорится в сообщении клуба из Ярославля.