Губерниев об Олимпиаде: «Чемпионы, говорящие о бойкоте, сильно лукавят. На нынешних спортсменов им по большому счету наплевать»
Дмитрий Губерниев назвал лукавством слова олимпийских чемпионов о бойкоте ОИ.
«Чудовищность ситуации в том, что мало кто помнит героев «Дружбы-84»… Почти никто… Помнят и знают тех героев, которые блистали либо до, в 80-м в Москве (на Олимпийских играх – Sports.ru), либо после, в 88-м в Сеуле…
И нынешние олимпийские чемпионы, говорящие о бойкоте Парижа-24 или Милана-26, сильно лукавят… У них уже есть золото Олимпиады и солидная спортивная пенсия…
И на нынешних спортсменов им по большому счету наплевать…» – написал спортивный комментатор в своем телеграм-канале.
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