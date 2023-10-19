Губерниев об Олимпиаде: «Чемпионы, говорящие о бойкоте, сильно лукавят. На нынешних спортсменов им по большому счету наплевать»

Дмитрий Губерниев назвал лукавством слова олимпийских чемпионов о бойкоте ОИ.

«Чудовищность ситуации в том, что мало кто помнит героев «Дружбы-84»… Почти никто… Помнят и знают тех героев, которые блистали либо до, в 80-м в Москве (на Олимпийских играх – Sports.ru), либо после, в 88-м в Сеуле…

И нынешние олимпийские чемпионы, говорящие о бойкоте Парижа-24 или Милана-26, сильно лукавят… У них уже есть золото Олимпиады и солидная спортивная пенсия…

И на нынешних спортсменов им по большому счету наплевать…» – написал спортивный комментатор в своем телеграм-канале.

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