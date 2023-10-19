Губерниев об Олимпиаде: «Чемпионы, говорящие о бойкоте, сильно лукавят. На нынешних спортсменов им по большому счету наплевать»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Париж-2024 Олимпиада-2026 Москва-1980 Сеул-1988 Биатлон

Дмитрий Губерниев назвал лукавством слова олимпийских чемпионов о бойкоте ОИ.

«Чудовищность ситуации в том, что мало кто помнит героев «Дружбы-84»… Почти никто… Помнят и знают тех героев, которые блистали либо до, в 80-м в Москве (на Олимпийских играх – Sports.ru), либо после, в 88-м в Сеуле…

И нынешние олимпийские чемпионы, говорящие о бойкоте Парижа-24 или Милана-26, сильно лукавят… У них уже есть золото Олимпиады и солидная спортивная пенсия…

И на нынешних спортсменов им по большому счету наплевать…» – написал спортивный комментатор в своем телеграм-канале.

«Давай с тобой начнем спорить на «ты». Губерниев и Степанова схлестнулись в эфире

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10 комментариев

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Дмитрий Сальников-Грачев
Неожиданно абсолютно правильный комментарий от Губерниева.
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Аврал
Дима,а за такие слова можно и лишиться права вести спортивный парад на Красной площади.
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Gemma157
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Он прав
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Ебздрогыч
Главное, чтобы своя пятая точка в тепле была!
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Katerina Sunny
Так и есть, каждый сам за себя. И главное из хора не выбиваться.
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Инна1945
Не хочу никого расстраивать, но героев Олимпиады 88 и Олимпиады 80 тоже мало кто помнит. У людей вообще память короткая. А на пенсию они сами накопят. Мы же копим😁
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Анатолий Magicbrain
Губер просто оседлал лошадку адекватности последнее время. Видимо, этот мир катится в пропасть, если даже он уже кажется разумным и рассудительным
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Wiley Fox
Щас ему Трубицына вмажет
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filippa
говорящая жо... головка
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Viks
О бойкоте не говорит никто - хватит уже хрени.
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