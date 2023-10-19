Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»

Теги ФХР Владислав Третьяк бизнес НХЛ Владимир Путин КХЛ МХЛ Министерство спорта России Политика детский хоккей Матч ТВ деньги Хоккей

Владимир Путин попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу.

Президент РФ попросил главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка разобраться с ситуацией.

«Вам совместно со специалистами из Минспорта много раз говорил, надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортшкол отбирают и тащат за границу.

Ясно, что у нас свободная страна, что каждый делает свой выбор и мы не должны мешать. Но и ясно, что это бизнес, причем не всегда отрегулированный и не всегда благородный.

Много раз говорил, мало что делается в этом плане. Минспорт прошу вернуться к этому вопросу и ФХР. Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие, ущерб нам наносится очевидный.

Правовые рамки должны быть определенные и гарантии и для государства, и для участников этой деятельности», – заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта в рамках форума «Россия – спортивная держава».

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84 комментария

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Герман Худяков
Сочувствую хоккеистам в КХЛ.
Какой мрак.
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ValmontZ
Начнут давить молодых, угрозы армией и прочее. Снова будут побеги за океан.
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David Rigert
все, хана. КНДР.
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Arty Novikoff
Столько ущерба России, сколько ты - никто не наносил с 1945 года. Попрошу ЦРУ и Пентагон вернуться к этому вопросу.
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Анюточка Колыханова
Ротенберг наносит ущерб Хоккею
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Кавабунга Шреддоголовый
путин наносит ущерб России 23 года, ротенберг наносит ущерб хоккею последние лет 5
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Беня_Финитас
Мичкову срочно клеить усы , бороду и тайными тропами пробираться в Монголию .
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Костя Кот
Ответ Герман Худяков
Сочувствую хоккеистам в КХЛ. Какой мрак.
это только начало.
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Sanan1908
Ответ Витольд Бубеный
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Надеюсь это сарказм
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Кирилл Польский
Ответ Герман Худяков
Сочувствую хоккеистам в КХЛ. Какой мрак.
Чё им сочувствовать? Им сотни мильёнов платят. Вообще не ситуация, когда из СССР не выаускали, потому что Родина, серп и молот и вот это вот всё
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Роман Сафетдинов
Играть с Ротенбергом? У него в команде , это не ущерб ?! Какой мрак
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Mister Zalupa
Ответ Кирилл Польский
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Какая разница. Тюрьма, только с более мягкими условиями содержания.
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LAnd
Ответ Кирилл Польский
Чё им сочувствовать? Им сотни мильёнов платят. Вообще не ситуация, когда из СССР не выаускали, потому что Родина, серп и молот и вот это вот всё
Как будто в совке спортсмены жили также как простые инженеры
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Буриков Василий
Утащили талантливого парня недавно... лет 20 назад. Саша Овечкин. Надо бы вернуть!
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Игорь Новиков
Ничего, молодым не стоит расстраиваться. Пусть расспросят Фетисова, Фёдорова,, Могильного, как бежать в такой ситуации. У них опыт богатый. Подскажут.
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Blackoman 2.0
Лучше бы моль рассказала, какой ущерб он наносит стране, её народу последние 20 месяцев,а также последние 23 года. Скорее бы ему на концет к Кобзону сходить
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memphis
Так может лучше здесь, в стране, помочь в развитии школ - чтобы больше ребятишек занимались хоккеем и хотели в хороших условиях развиваться? А, не, проще же опять что-то запретить.
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37old
надо понять, что нам делать с этими дельцами...
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Нет-нет да и вылезает наружу ГБшное нутро.
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Дмитрий Никотин
Ответ Витольд Бубеный
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срочно надо вызвать человеку врачей
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distress of ignorance
Грубо говоря, сказал, что деньги, которые могли бы в его итак уже бездонной кормушке оказаться, туда не попадают и это непорядок
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Эхо Стэмфорда
«у нас свободная страна». когда это вовка успел резидентом камеди стать?
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Роман Сафетдинов
Какой ущерб? Мечту детям ломать ?!
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selso99
Занавес. Все в СКА
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Maxim Shumov
Ну вот и уехали Мичков и ко в НХЛ. Всё - будут ребятки за армейские клубы бегать теперь
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Гур
Ясно, что у нас свободная страна 🤡 🤡🤡

Наверное поэтому государство лезет во все сферы жизни - даже в постель к гражданам, не говоря уже о мобилизации и прочих радостях жизни
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