Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»

Владимир Путин попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу.

Президент РФ попросил главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка разобраться с ситуацией.

«Вам совместно со специалистами из Минспорта много раз говорил, надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортшкол отбирают и тащат за границу.

Ясно, что у нас свободная страна, что каждый делает свой выбор и мы не должны мешать. Но и ясно, что это бизнес, причем не всегда отрегулированный и не всегда благородный.

Много раз говорил, мало что делается в этом плане. Минспорт прошу вернуться к этому вопросу и . Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие, ущерб нам наносится очевидный.

Правовые рамки должны быть определенные и гарантии и для государства, и для участников этой деятельности», – заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта в рамках форума «Россия – спортивная держава».