Фетисов об игре между НХЛ и КХЛ: «Наши звезды в Америке могли бы настойчивее оппозиционировать профсоюзу ради этого. Это шанс выступить миротворцами в брутальной игре»

Вячеслав Фетисов высказался о возможном матче игроков НХЛ и КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможном матче между игроками НХЛ и Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Утихла идея матча между КХЛ и НХЛ после встречи президентов. Как думаете, будет ли она когда-то реализована?

– Очень сложный вопрос на самом деле. НХЛ – это свой график, свой календарь, профсоюз игроков и еще много вещей. Пока я не вижу, как можно реализовать такой матч, тем более в формате переездов. Хотя, если хотя бы одна такая игра состоялась, уже было бы очень хорошо.

Надежда умирает последней, это же и возможность для наших русских ребят в НХЛ выступить миротворцами в самой брутальной, массово популярной игре, где интернациональное присутствие имеет большое значение.

Мне кажется, наши звезды в Америке могли бы более настойчиво оппозиционировать профсоюзу игроков ради проведения этого дружественного матча, – заявил Фетисов.

Напомним, в марте Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого американский президент поддержал предложение президента России об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.

Третьяк о 80-летии российского хоккея: «Вот бы приехал «Вашингтон» с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю»

Дэйли про слова Третьяка о «Вашингтоне» в России: «Поездка в середине сезона и товарищеские матчи были бы маловероятны. Наш график не позволил бы этого сделать»