Родуолд о «Салавате»: «После не очень удачного начала сезона мы показали, что хотим пошуметь в плей-офф. Судя по тому, как мы сейчас играем, мы можем этого добиться»

Джек Родуолд высказался о своем выступлении за «Салават».

Нападающий «Салавата» Джек Родуолд высказался о выступлении под руководством тренера Виктора Козлова .

– Вы проводите свой лучший результативный сезон в карьере. Что, на ваш взгляд, является главной причиной такого всплеска?

– Думаю, это умение оказаться в нужное время в нужном месте, а также комфортное ощущение в команде. Мне очень нравится играть в «Салавате».

Удовольствие от игры напрямую влияет на твои успехи. Конечно, усердная работа тоже дает свои плоды. Сейчас, когда мы находимся в плотной борьбе за плей-офф, я стараюсь каждый день выходить на лед и выдавать свой максимум.

– Насколько этот сезон связан с повышенным доверием со стороны тренерского штаба и одноклубников?

– Да, это так. То, что тренер доверяет мне и другим игрокам, особенно в ключевых ситуациях, будь то игра в большинстве или меньшинстве против сильных соперников, – это очень важно. В такие моменты ко мне приходит уверенность и я стараюсь оправдывать доверие всеми возможными способами.

– Чувствуете ли вы, что в «Салавате Юлаеве» легионерам предоставляется больше свободы и соответственно больше ответственности по сравнению с вашими предыдущими командами?

– Да. После не очень удачного начала сезона мы показали, что хотим пошуметь в плей-офф, и, судя по тому, как мы сейчас играем, мы действительно можем этого добиться. У нас есть для этого все.

Я считаю, что наш стиль игры создает опасность для соперников, если не считать сегодняшний неудачный матч (3 декабря «Салават» проиграл «Шанхаю» (2:3) – Спортс”).

– Есть ли особая связь с кем-то из ребят на льду?

– Мне нравится играть с Броссо, Хохлачевым и Ремпалом . Я думаю, что с этими ребятами у меня есть особая химия, мы создаем много опасных моментов, – сказал Родуолд.

На данный момент «Салават» идет 7-м в таблице Востока.