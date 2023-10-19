Владимир Путин: «То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения»

Теги бизнес Владимир Путин Политика Легкая атлетика

Владимир Путин отметил признаки вырождения у международных спортивных организаций.

«То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения.

Он (международный спорт) очень коммерциализирован, значит, очень завит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признаки вырождения», – сказал президент РФ.

«Для того, чтобы оставлять спорт как инструмент международного общения между людьми, надо его демократизировать. Вот по этому пути и нужно идти», – добавил Путин.

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69 комментариев

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Redmi Note9
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Ответ Gleb
И как он не надоел за столько лет россиянам?
Ещё как надоел
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kirillgenius
Опять дед таблетки забыл выпить...
+92
-16
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Gleb
И как он не надоел за столько лет россиянам?
+75
-13
+62
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feelnosorry
Диктатор, рассуждающий о том, что надо демократизировать это забавно :)
+59
-6
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Ничего Нового
Признаки вырождения - это когда ради победы на домашней Олимпиаде заставили почти всю сборную допинг жрать, уверяя, что ничего за это не будет
+52
-4
+48
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siralexf
Аха, про демократию говорит тот, у которого ее в стране попросту нет
+44
-6
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Oleg Olegov
Блин, я уже успел поесть, поспать, на работу собраться, а дед все это время вещает в Перми одну и ту же мутотень, что все плохие и вырождаются, а мы всем ещё покажем и времени на раскачку у нас нет. Водолей.
+39
-7
+32
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Владислав Никонов
Ответ kirillgenius
Опять дед таблетки забыл выпить...
Понять бы какая копия забыла выпить таблетки.
+36
-4
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Anabelle1226
Как обычно, "запад загнивает, Россия процветает" Особенно смешно про демократизацию...
+31
-4
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Анатолий Magicbrain
Вырождение это когда один человек больше 20 лет свое кресло занимает, вцепился мертвой хваткой и даже малейшей конкуренции не допускает
+29
-7
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Аркус
Это у нас бизнес зависит от властей разного уровня
+20
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Koulmann
Страна, где президент считает, что бизнес всегда зависит от власти, имеет явные признаки вырождения.
В нормальных странах, наоборот, власть зависит от бизнеса, лобби и экономической активности граждан.
+19
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ретроградный меркурий
Мог ведь спокойно уйти в 2008 очень хорошим президентом. Но решил уйти вторым Гитлером
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Tilo Wolf
А то, что происходит в современной России, признак чего? Развития и могущества?
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napoli_14
Ну да, лучше не коммерция, а госбюджет вваливать в спортсменов, дарить им квартиры и БМВ.
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В поисках смысла
Все вокруг вырождаются, загибаются, и только Россия поднимается с колен
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Вячеслав Пустохин
Международному спорту без наших спортсменов - нормально, а вот нашим спортсменам - нет
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Владимир Голованов
Ответ kirillgenius
Опять дед таблетки забыл выпить...
По-моему, наоборот, он слишком много каких-то таблеток пьёт. Живёт в каком-то своём мире...
+10
-2
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Олег Варнавский
Стоит учитывать, что многие за этого при... президента не голосовали и не собираются....
+7
-1
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sergfa76
«Для того, чтобы оставлять спорт как инструмент международного общения между людьми, надо его демократизировать"
Делай как РФ. Всех посади на бюджет.Вступай в путинтим. А если критикуешь власть , иди лесом, иди в армию, будешь врагом народа, народ ведь это Путин, а Путин это народ.. Демократия.
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Костя Кот
то, что происходит в современных международных спортивных организациях по отношению к России - плоды кропотливой, двадцатилетней "работы" царя.
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Viks
... а мы так хотим к ним..., чтобы вместе вырождаться!
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Российский пользователь
он сам то понял, что сказал
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Максим Прокофьев
Вырождение? У нас на днях ростат запланировал убыль населения России на следующий год около 3 миллионов человек (то есть умрет больше чем родится), это 3 города миллионника образно опустеют. Это не вырождение?
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Владимир Голованов
Ответ Oleg Olegov
Блин, я уже успел поесть, поспать, на работу собраться, а дед все это время вещает в Перми одну и ту же мутотень, что все плохие и вырождаются, а мы всем ещё покажем и времени на раскачку у нас нет. Водолей.
Скорее, воздухан)
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