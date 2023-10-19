Владимир Путин: «То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения»
Владимир Путин отметил признаки вырождения у международных спортивных организаций.
«То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения.
Он (международный спорт) очень коммерциализирован, значит, очень завит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признаки вырождения», – сказал президент РФ.
«Для того, чтобы оставлять спорт как инструмент международного общения между людьми, надо его демократизировать. Вот по этому пути и нужно идти», – добавил Путин.
В нормальных странах, наоборот, власть зависит от бизнеса, лобби и экономической активности граждан.
Делай как РФ. Всех посади на бюджет.Вступай в путинтим. А если критикуешь власть , иди лесом, иди в армию, будешь врагом народа, народ ведь это Путин, а Путин это народ.. Демократия.