Владимир Путин: «То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения»

Владимир Путин отметил признаки вырождения у международных спортивных организаций.

«То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения.

Он (международный спорт) очень коммерциализирован, значит, очень завит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признаки вырождения», – сказал президент РФ.

«Для того, чтобы оставлять спорт как инструмент международного общения между людьми, надо его демократизировать. Вот по этому пути и нужно идти», – добавил Путин.