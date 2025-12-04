Агент Овечкина про слова Третьяка о «Вашингтоне»: «Саша с радостью сыграл бы в Москве. Но пока не наладятся официальные отношения, это тяжело комментировать»

Агент Овечкина об идее Третьяка: Саша с радостью бы сыграл в Москве.

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона » Александра Овечкина в России, отметил, что хоккеист был бы рад сыграть в Москве.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о желании пригласить «Кэпиталс» на матчи в Россию: «Вот бы приехал «Вашингтон» с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ . Это можно организовать, думаю».

«Саша всегда говорил, что он был бы рад сыграть в Москве. Будет это выставочный матч или игра регулярного сезона НХЛ .

Но в данной ситуации, пока не наладятся официальные отношения, это тяжело комментировать. Если эта идея будет осуществима, Саша с радостью бы сыграл в Москве», – сказал Чистяков.

Дэйли про слова Третьяка о «Вашингтоне» в России: «Поездка в середине сезона и товарищеские матчи были бы маловероятны. Наш график не позволил бы этого сделать»

