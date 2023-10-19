43-летняя Винус Уильямс планирует вернуться в тур в марте 2024-го
Винус Уильямс планирует вернуться в тур в 2024 году.
43-летняя американка до сих пор восстанавливается после падения на «Уимблдоне». Она не выступала после US Open.
В этом сезоне она провела 10 матчей и выиграла три.
«Я делала все возможное, чтобы восстановиться к US Open. Я не набрала форму, поэтому сейчас просто отдыхаю, прежде чем вернуться. Я ориентируюсь на март, именно тогда турниры вернутся в Штаты, так что моя цель – быть в строю, когда турниры вернутся в США».
2) деньги
3) действительно любит теннис