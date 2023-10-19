43-летняя Винус Уильямс планирует вернуться в тур в марте 2024-го

Теги Винус Уильямс WTA Теннис

Винус Уильямс планирует вернуться в тур в 2024 году.

43-летняя американка до сих пор восстанавливается после падения на «Уимблдоне». Она не выступала после US Open.

В этом сезоне она провела 10 матчей и выиграла три.

«Я делала все возможное, чтобы восстановиться к US Open. Я не набрала форму, поэтому сейчас просто отдыхаю, прежде чем вернуться. Я ориентируюсь на март, именно тогда турниры вернутся в Штаты, так что моя цель – быть в строю, когда турниры вернутся в США».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
Зачем?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Двойка Бубнова
Ответ Pelerin
Зачем?
1) чтобы о ней говорили
2) деньги
3) действительно любит теннис
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Тридцатый, юбилейный, сезон в карьере.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий