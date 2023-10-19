Путин одобрил предложение объявить 2024-й годом спорта и возобновить спортивные парады на Красной площади

Теги Владимир Путин IBA Умар Кремлев Легкая атлетика

Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади.

Также президент РФ одобрил предложение объявить 2024-й годом спорта.

С соответствующими предложениями к главе государства обратился глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на форуме «Россия – спортивная держава».

«Хочу к вам обратиться, чтобы следующий год был Годом спорта в России. Столько мероприятий пройдет в стране, весь мир будет смотреть! И еще провести спортивный парад на Красной площади. Если вы одобрите это поручение», – сказал Кремлев.

«Хорошая идея», – ответил Путин.

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89 комментариев

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Антон Савельев
Ответ Varvar27
Осталось Ленина из мавзолея достать и Сталина откопать,и на этот же мавзолей водрузить
Да ну, лучше нынешнего к ним заселить. Так будет лучше всем
+92
-12
+80
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Alexandr Tarakanoff
Этому лишь бы парады проводить. Я прям вижу марширующих биатлонистов с винтовками и Шипулиным, следом бежит Степанова и на ходу пишет в соц сети, а самим парадом руководит Журова. На трибуне сидит Тихонов в шляпе и грозит западу кулаком на камеру. Ведущие трансляции - Соловьев и Губерниев. Музыкальное сопровождение - Алиночка. Каеф.
+80
-5
+75
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Varvar27
Осталось Ленина из мавзолея достать и Сталина откопать,и на этот же мавзолей водрузить
+62
-8
+54
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omega pepega
объявят годом спорта, а будет годом доллара по 120
+40
-7
+33
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omega pepega
Ответ Zubi
Комментарий скрыт
еще в 2014, когда решили присоединять новые регионы вместо развития текущих
+38
-6
+32
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Виталий Голицын
Пирамидки из людей на парадах будут?Делай раз!
+31
-4
+27
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Viks
возобновить спортивные парады на Красной площади --- Товащу Сталину это понравится.
+20
-2
+18
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BearS
Ответ Varvar27
Осталось Ленина из мавзолея достать и Сталина откопать,и на этот же мавзолей водрузить
И Путин такой молодой, и юный Октябрь впереди! %)))
+20
-5
+15
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Татьяна Солотина
Чем хуже дела, тем больше всякой патриотической трескотни
+18
-4
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Wiley Fox
Ну, назад в прошлое

Как в 1924

И фабрики заработают - это сколько семейных трусов и маек надо будет пошить

И чтобы никаких черлидирш, этого тлетворного влияния запада

Пирамиды из людей на платформе от сарматов - красота же!
Только представьте, как Коля Валуев держит на плечах Журову и Вяльбе в трусиках

Да Исинбаева от зависти в своем Монако подавится устрицами
+16
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Осоавиахим
Ответ Харламов Никита
Степанова бежит на лыжах по брусчатке ;)
Стою на афальте в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый.
+13
0
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Кукушкин
О! С живыми пирамидами, плакатами про ультиматум Керзона, со штыками и винтовками, а главное с шестнадцатиметровыми портретами т.Сталина Иосифа Виссарионовича, ныне покойного. Хочу не могу!
+13
-3
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Dizzod
в СССР уже вернулись, а где "самый вкусный пломбир" за 18 копеек?
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Varvar27
Ответ Антон Орехов
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Он за всех адекватных сказал
+13
-4
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Ilya Kurepa
ну чем не Сталинщина ??? все как в 30х годах..
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Кукушкин
Ответ omega pepega
объявят годом спорта, а будет годом доллара по 120
Не-не-не, ты что, доллару уже близок полный... ну, скажем, конец... да, конец, он скоро рухнет и будет стоить меньше копейки. Точно тебе говорю, я сам об этом по тиливезеру слышал.
+7
0
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Харламов Никита
Ответ Alexandr Tarakanoff
Этому лишь бы парады проводить. Я прям вижу марширующих биатлонистов с винтовками и Шипулиным, следом бежит Степанова и на ходу пишет в соц сети, а самим парадом руководит Журова. На трибуне сидит Тихонов в шляпе и грозит западу кулаком на камеру. Ведущие трансляции - Соловьев и Губерниев. Музыкальное сопровождение - Алиночка. Каеф.
Степанова бежит на лыжах по брусчатке ;)
+7
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NickN
Ответ Zubi
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Взяться за ум никогда не поздно, если вы об этом
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Дмитрий Турецкий
да запарадил уже, всю страну!
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R
С таким наклонным вектором не реализовавшемуся Дому Советов всё же быть. Знаем, кто будет до небес стоять на нём(
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KMR
Ответ omega pepega
объявят годом спорта, а будет годом доллара по 120
Выше курс - больше рублей. Путин(©)
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Eduard Rastryopin
Что ни день,то очередной прорыв.
Что ни новость,то очередной рывок.
Спасибо товарищу Путину за наше счастливое детство.
Ура,товарищи!
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Domian
Опять бюджетников будут сгонять на эти парады за 500 руб?
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Кукушкин
Ответ Татьяна Солотина
Чем хуже дела, тем больше всякой патриотической трескотни
Алексей Михайлович Жемчужников аж 150 лет назад в своей поэме "Сказка о глупом бесе и мудром патриоте" написал буквально следующее:

«Как завелось у вас однажды,
Так, видно, будет и вперед:
Хоть грабит патриот не каждый,
Но что ни вор, то — патриот»
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Российский пользователь
быстрее, быстрее, откройте форточку в бункере
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