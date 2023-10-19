Путин одобрил предложение объявить 2024-й годом спорта и возобновить спортивные парады на Красной площади
Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади.
Также президент РФ одобрил предложение объявить 2024-й годом спорта.
С соответствующими предложениями к главе государства обратился глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на форуме «Россия – спортивная держава».
«Хочу к вам обратиться, чтобы следующий год был Годом спорта в России. Столько мероприятий пройдет в стране, весь мир будет смотреть! И еще провести спортивный парад на Красной площади. Если вы одобрите это поручение», – сказал Кремлев.
«Хорошая идея», – ответил Путин.
Как в 1924
И фабрики заработают - это сколько семейных трусов и маек надо будет пошить
И чтобы никаких черлидирш, этого тлетворного влияния запада
Пирамиды из людей на платформе от сарматов - красота же!
Только представьте, как Коля Валуев держит на плечах Журову и Вяльбе в трусиках
Да Исинбаева от зависти в своем Монако подавится устрицами
То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый.
Что ни новость,то очередной рывок.
Спасибо товарищу Путину за наше счастливое детство.
Ура,товарищи!
«Как завелось у вас однажды,
Так, видно, будет и вперед:
Хоть грабит патриот не каждый,
Но что ни вор, то — патриот»