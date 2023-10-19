Путин одобрил предложение объявить 2024-й годом спорта и возобновить спортивные парады на Красной площади

Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади.

Также президент РФ одобрил предложение объявить 2024-й годом спорта.

С соответствующими предложениями к главе государства обратился глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на форуме «Россия – спортивная держава».

«Хочу к вам обратиться, чтобы следующий год был Годом спорта в России. Столько мероприятий пройдет в стране, весь мир будет смотреть! И еще провести спортивный парад на Красной площади. Если вы одобрите это поручение», – сказал Кремлев.

«Хорошая идея», – ответил .