  • Канцеров о системе Разина: «Она уникальна: ни в других командах КХЛ, ни в Северной Америке такого не встретишь. Этим мы и отличаемся»
Канцеров о системе Разина: «Она уникальна: ни в других командах КХЛ, ни в Северной Америке такого не встретишь. Этим мы и отличаемся»

Роман Канцеров высказался о работе с Андреем Разиным.

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о работе с тренером Андреем Разиным.

– Что можешь сказать об Андрее Владимировиче Разине?

– Его тренерская система мышления мне полностью импонирует, мне нравится наш стиль игры. Многим новым ребятам пришлось привыкать в этой системе, так как она уникальна: ни в других командах КХЛ, ни в Северной Америке такого не встретишь. Вот этим мы и отличаемся.

– А какой он человек? Очень вспыльчивый?

– Да, особенно в раздевалке. Это мы его нервируем. У каждого случается всплеск эмоций, это нормально. Я тоже могу разозлиться, если ничего не получается, но я стараюсь минимизировать такие моменты. Главное – успокоиться и настроить голову на правильные действия.

– Какой совет Андрея Владимировича запомнился больше всего?

– «Ромарио, не психуй!» Андрей Владимирович говорит так, когда у меня что-то не получается, – сказал Канцеров.

