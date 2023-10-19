Битвы взглядов UFC 294: Усман – Чимаев и Махачев – Волкановски
В Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября состоится турнир UFC 294, в главном карде которого пройдут бой в среднем весе между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым, а также титульник в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
После пресс-конференции бойцы поучаствовали в традиционной битве взглядов.
Ислам Махачев: «Пока я в легком весе, Волкановски не стать чемпионом»
Чимаев – Усману: «Я здесь, чтобы убить кого-нибудь. Твое лицо будет разбито»
Многие пацаны летом гоняли
Он наверное когда в отель ехал обратно до последнего смотрел в глаза Чимаеву🤣
а по лицам ислама и волка, кажется что они будут на публику работать, без жести, просто проведут хороший качественный бой