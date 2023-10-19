Битвы взглядов UFC 294: Усман – Чимаев и Махачев – Волкановски

Теги UFC MMA Ислам Махачев Камару Усман Александр Волкановски Хамзат Чимаев Махачев – Волкановски UFC 294 Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

В Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября состоится турнир UFC 294, в главном карде которого пройдут бой в среднем весе между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым, а также титульник в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

После пресс-конференции бойцы поучаствовали в традиционной битве взглядов.

Ислам Махачев: «Пока я в легком весе, Волкановски не стать чемпионом»

Чимаев – Усману: «Я здесь, чтобы убить кого-нибудь. Твое лицо будет разбито»

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16 комментариев

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LaffyTaffy
У Усмана прикид, в сеточку, помню в России такие были популярны в начале-середине 2000х))
Многие пацаны летом гоняли
+12
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\\\ VORON ///
Чимаев слишком самоуверенным выглядит. Это может сыграть с ним злую шутку. Камару, наоборот, очень сосредоточен, его явно не стоит недооценивать после последнего не очень удачного боя.
+8
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topsatan
Ауффф, надо глянуть, крутой кард
+5
-1
+4
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Ales Yuzefovich
Чимаев здоровенный
+3
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Montenegro Serbian
Усман начал игру: кто первый отведёт взгляд?)
Он наверное когда в отель ехал обратно до последнего смотрел в глаза Чимаеву🤣
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edgarok
Если у Усмана все в порядке со здоровьем он нокаутирует Борза. Посмотрел сегодня пару моментов со спаррингов Чимаева и он как пропускал джебы, так и продолжает это делать. От Бернса и его бокса отскочил, хотя был на грани пару раз. У Камару дури в руках намного больше, прибавляем сюда отличную защиту от тейков и уже все не так уж однозначно
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Вячеслав Тотров
Ответ Ales Yuzefovich
Чимаев здоровенный
я думал,что он будет намного больше Усмана.а визуально они почти одинаковые
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Вася Путин
победа Волка
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Qwarrz Qaqa
9-клкссник против 11-классника. Лысый пацанчик не стремается ни разу. Молодчик. Смотреть до конца.
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greatst
чимаев конечно прям заметно больше усмана, вероятно физически просто задавит его в партере.
а по лицам ислама и волка, кажется что они будут на публику работать, без жести, просто проведут хороший качественный бой
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Born is the King
Ух Камару. Уже морально вывел из себя Камзата как Бёрнс
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