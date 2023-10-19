Битвы взглядов UFC 294: Усман – Чимаев и Махачев – Волкановски

В Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября состоится турнир UFC 294, в главном карде которого пройдут бой в среднем весе между и , а также титульник в легком весе между и .

После пресс-конференции бойцы поучаствовали в традиционной битве взглядов.

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