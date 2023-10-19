Алина Загитова может стать послом Игр БРИКС в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова может стать послом Игр БРИКС.

«Мы сегодня с работаем по проекту открытия школы фигурного катания. Она немного из другого профсоюза, из зимнего.

Мы хотим утвердиться по всей программе, дальше будем заниматься амбассадорами и партнерами. Конечно, мы можем ее пригласить, считайте, уже пригласили», – сказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Игры БРИКС запланированы на 12-23 июля 2024 года, соревнования примет Казань.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?