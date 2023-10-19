Алина Загитова может стать послом Игр БРИКС в Казани

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Игры БРИКС Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова может стать послом Игр БРИКС.

«Мы сегодня с Алиной работаем по проекту открытия школы фигурного катания. Она немного из другого профсоюза, из зимнего.

Мы хотим утвердиться по всей программе, дальше будем заниматься амбассадорами и партнерами. Конечно, мы можем ее пригласить, считайте, уже пригласили», – сказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Игры БРИКС запланированы на 12-23 июля 2024 года, соревнования примет Казань.

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13 комментариев

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Вечно в бане
Какие игры, такой и посол.
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ARIGAMI ARIGAMI
Она даже слов связать не может.
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ fbd
А есть в этом мире хоть что-то, чем Алина не занимается?
Лексической частью
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fbd
А есть в этом мире хоть что-то, чем Алина не занимается?
+7
-5
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Люблю Женьку
Молодец, Леонов, быстро соориентировался. "Считайте, уже пригласили!" 👍🤩
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Bartez1986
Ответ fbd
А есть в этом мире хоть что-то, чем Алина не занимается?
фигурным катанием, вроде как
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Слончик
Вот что значит чистый хвост (он же безупречная репутация).
А иных на пушечный выстрел не допускают на открытие катка в новом центре Этери.
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daniil_35
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Dr. J 24
Надеюсь она еще и медициной и самолетостроением не займется
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VictorVallecano
Ответ daniil_35
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ daniil_35
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Сейчас тебе влетит от местных фанов Загитовы...
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Люблю Женьку
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А вы бабка у подъезда?
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