Общий призовой фонд Всемирных игр дружбы – 4,6 млрд рублей

Теги Дмитрий Чернышенко ТАСС деньги Игры Будущего Игры дружбы Легкая атлетика

Общий призовой фонд Всемирных игр дружбы составит 4,6 миллиарда рублей.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время форума «Россия – спортивная держава» в Перми.

Соревнования пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программу войдут более 20 олимпийских видов спорта.

«Общее количество участников Игр дружбы составит 5,5 тыс. человек, общий фонд призовых – 4,6 млрд рублей.

Мы приглашаем всех на Игры будущего (которые примет Казань в 2024 году – Sports.ru), они пройдут совсем скоро. Это будет историческое событие, мы вместе делаем историю», – отметил Чернышенко.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

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22 комментария

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Ебздрогыч
Пила Дружба!
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edem_sandlar
Тююю, всего-то 4,6% от санатория под Геленджиком. Чего бухтят все
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Максим Васканов
Ещё столько же на организацию этого мероприятия уйдет
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edem_sandlar
Ответ Максон121
Че злишься?Вашему главному грошей не дали?
Ты про кого, Максимка?
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krealpmoney
Ответ Atsuktuvas
По количеству денег выделенных на дружбу у России конкурентов нет !
не имей 4,6 млрд рублей, а имей 4,6 млрд друзей
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edem_sandlar
Ответ Максон121
Максимкой ты своего мужичонку называй,договорились?И от тебя я что-то не увидел слов о спорте
О каком спорте, Максимка? Ты немного бредишь, отдохни чуть-чуть
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Андрей георгиевич
Ответ Максон121
Че злишься?Вашему главному грошей не дали?
Дали. На АТАКАМС.
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Wiley Fox
Видели лыжи в сентябре?

Увидите
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Atsuktuvas
По количеству денег выделенных на дружбу у России конкурентов нет !
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Viks
4,6 млрд рублей --- Хищение государственных средств в особо крупных размерах...
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Великий Кукурузо
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посмотрим на курс после выборов, возможно это будут уже совсем другие деньги😬
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Илья Савчук
В эту сумму заложены подарочные белые Лада Гранта на Красной площади?
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edem_sandlar
На какую родину, Максимка?
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Виктор Бутко
игры дружбы, игры будущего, игры БРИКС, игры снг. заигрались
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Ярик01
По 836 тыс на каждого участника?
Сколько же медалистам насыпят нахалявку без высокой конкуренции
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Назар Игорь
4,6 призовые, не меньше на организацию, оплата проезда, проживания, питания. Сколько будет стоить эта показуха, трудно представить. Эти бы деньги да на детский спорт.
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Алксандр Гадюшкин
863000 на участника, наверное не самая разумная трата средств
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