Общий призовой фонд Всемирных игр дружбы – 4,6 млрд рублей

Общий призовой фонд Всемирных игр дружбы составит 4,6 миллиарда рублей.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время форума «Россия – спортивная держава» в Перми.

Соревнования пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программу войдут более 20 олимпийских видов спорта.

«Общее количество участников Игр дружбы составит 5,5 тыс. человек, общий фонд призовых – 4,6 млрд рублей.

Мы приглашаем всех на Игры будущего (которые примет Казань в 2024 году – Sports.ru), они пройдут совсем скоро. Это будет историческое событие, мы вместе делаем историю», – отметил Чернышенко.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲