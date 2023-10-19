Общий призовой фонд Всемирных игр дружбы – 4,6 млрд рублей
Общий призовой фонд Всемирных игр дружбы составит 4,6 миллиарда рублей.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время форума «Россия – спортивная держава» в Перми.
Соревнования пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программу войдут более 20 олимпийских видов спорта.
«Общее количество участников Игр дружбы составит 5,5 тыс. человек, общий фонд призовых – 4,6 млрд рублей.
Мы приглашаем всех на Игры будущего (которые примет Казань в 2024 году – Sports.ru), они пройдут совсем скоро. Это будет историческое событие, мы вместе делаем историю», – отметил Чернышенко.
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