Матч Бельгии и Швеции, прерванный из-за убийства двух фанатов, не будет доигран. Счет 1:1 утвержден как окончательный

Теги Сборная Бельгии по футболу УЕФА происшествия Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Прерванный из-за теракта матч Бельгии и Швеции не будет доигран.

Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван при счете 1:1 из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего.

УЕФА объявил, что матч квалификации Евро-2024 не будет доигран. Счет 1:1 утвержден как окончательный, каждой команде начислено одно очко. Любая дисквалификация считается отбытой, а отдельные желтые карточки остаются в силе.

«И Королевская футбольная ассоциация Бельгии, и Шведская футбольная ассоциация, учитывая обстоятельства, прямо выразили желание не доигрывать матч и считать результат окончательным. Результат этого матча не повлияет на ситуацию в группе F, поскольку Бельгия уже математически квалифицировалась на финальный турнир, а Швеция математически выбыла», – говорится в сообщении УЕФА.

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34 комментария

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Gt99
Все-таки нарушение спортивного принципа присутствует, несмотря на положение дел в группе
Решение выглядит не совсем правильным как кажется
+42
-7
+35
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Андрей Тихонов
Бред какой-то.
+32
-5
+27
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KMR
Ну и логично. Одни уже вышли,а вторым уже нечего ловить
+18
-3
+15
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Геннадий Тимченко
Ответ Добрый_Ээх
Какие молодцы. Сначала шведы невозбранно отказываются с нами играть, теперь официально расписывают договорняк. и как будто все так и должно быть.
полагаете, что в недоигранном матче надо было присудить победу России❓🤔
+9
0
+9
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.ru
И Королевская футбольная ассоциация Бельгии, и Шведская футбольная ассоциация, учитывая обстоятельства, прямо выразили желание не доигрывать матч и считать результат окончательным...
УЕФА объявил, что матч квалификации Евро-2024 не будет доигран...
официально зарегистрированный договорняк... одним словом
+16
-7
+9
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Фран
Бельгию по-хорошему надо дисквалифицировать. Оказывается матчи в этой стране проводить совершенно небезопасно.
+11
-3
+8
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Александр Ищенко
тотал 2.5 кому-то засрали этим решением)))
+3
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Светлана Агейкина
Всё правильно, надо быть людьми, в первую очередь.
+4
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Тиджани Бабангида
Пожалуй фразеологизм «Победила дружба» в данном случае вряд-ли уместен
+3
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Alexevar Vitaliysson
Типа не договорняк
+2
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Ростовский
УЕФАшная клоунада в футболе продолжатся.
+9
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Растиньяк
Новый вид договорняка малыми жертвами
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Георгий Большаков
Теперь у Бельгии могут быть проблемы с посевом в финальной части
+2
-1
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Zed_patriot
Комментарий удален пользователем
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юра георгиевский
Охренеть можно. Такое вроде в первый раз в истории футбола.
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Lexx2
Надо было УЕФА в феврале 22го года ввести режим ЧП или "Это другое" и делать ручное управление, чтобы хоть как-то юридически прикрыться. Но по мне так чем хуже, тем лучше. Сразу видно какое на Западе право, а то некоторые путали, где что
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Бухгалтер2021
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интересно как выплятят ставочникм
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Максим 1986
Ответ Фран
Бельгию по-хорошему надо дисквалифицировать. Оказывается матчи в этой стране проводить совершенно небезопасно.
Во всём ЕС скоро так будет
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Xm.md
Ответ .ru
И Королевская футбольная ассоциация Бельгии, и Шведская футбольная ассоциация, учитывая обстоятельства, прямо выразили желание не доигрывать матч и считать результат окончательным... УЕФА объявил, что матч квалификации Евро-2024 не будет доигран... официально зарегистрированный договорняк... одним словом
В матче, который ничего не решает, при этом ставки по нему явно возвращены.
Чушь ляпнул
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Valentin Efimenko
Ответ Геннадий Тимченко
полагаете, что в недоигранном матче надо было присудить победу России❓🤔
Не только победу, но и возможность сыграть на ЧМ автоматом
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LaffyTaffy
Ответ Александр Ищенко
тотал 2.5 кому-то засрали этим решением)))
А может спасли?)
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Александр Ищенко
Ответ LaffyTaffy
А может спасли?)
Тоже верно)
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Laziale-88
Ответ Александр Ищенко
тотал 2.5 кому-то засрали этим решением)))
по матчу сыгранному менее 60 минут в конторах возврат с кэфом 1
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Denisque78
Ответ trav
Как? Это? Возможно? На месте соперников по группе подавал бы в суды - хотя бы. Так нельзя! Нарушен спортивный принцип! Нас выкинули из еврокубков - плохо, но тут случай вопиющий. Матч просто не доигран! Чем дальше тем больше мировой спорт превращается в сплошной фарс...
мб буки тоже в суды должны подать, или наоборот беттеры скорее
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