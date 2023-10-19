Прерванный из-за теракта матч Бельгии и Швеции не будет доигран.

Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван при счете 1:1 из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего.

объявил, что матч квалификации Евро-2024 не будет доигран. Счет 1:1 утвержден как окончательный, каждой команде начислено одно очко. Любая дисквалификация считается отбытой, а отдельные желтые карточки остаются в силе.

«И Королевская футбольная ассоциация Бельгии, и Шведская футбольная ассоциация, учитывая обстоятельства, прямо выразили желание не доигрывать матч и считать результат окончательным. Результат этого матча не повлияет на ситуацию в группе F, поскольку уже математически квалифицировалась на финальный турнир, а Швеция математически выбыла», – говорится в сообщении УЕФА.

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