СКА проиграл 4-й матч подряд, осечки «Баварии», «ПСЖ» и «Динамо, требования Валиевой в CAS и другие новости

1. СКА проиграл 4-й матч подряд, на этот раз – дома «Динамо» (1:3), у команды Романа Ротенберга 4 поражения в 6 играх сезона. В другом матче дня Фонбет чемпионата КХЛ «Сочи» победил «Сибирь» (4:2).

2. «Динамо» упустило победу над «Пари НН» (1:1) в стартовом матче 8-го тура Мир РПЛ – Кутателадзе забил пяткой на 88-й минуте.

3. «Бавария» в 4-м туре Бундеслиги забила «Байеру» на 86-й минуте, но пропустила с пенальти на 94-й и потеряла очки впервые в сезоне – 2:2.

4. Камила Валиева требует в CAS восстановить ее победу на Чемпионате России-2022, российская фигуристка не признает вину в допинг-нарушении. На заседании Спортивного арбитражного суда она выступит по видеосвязи 26-28 сентября, спортсменка заявила юриста из Франции в качестве одного из судей.

5. «ПСЖ» дома проиграл «Ницце» (2:3) в 5-м туре Лиги 1, несмотря на дубль Килиана Мбаппе. При Луисе Энрике у парижан всего 2 победы в 5 матчах.

6. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал интервью Sports.ru. Он рассказал, как косил от уроков в академии «Барсы», о Лео Месси, о работе в России, о желтой Игнатову, сломавшей игру с «Зенитом». И да, испанец наконец ответил на нападки Мостового!

7. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства. Она выступала в шоу Татьяны Навки. Навка запросила у Президентского фонда грант на проведение ледовых шоу в размере 58 млн рублей.

8. Джейдон Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой, если не извинится перед Эриком тен Хагом, тренер не отступит от требования. Полузащитник ранее был отстранен от работы с основой клуба после того, как публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.

9. Алина Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 15 км чемпионате России по лыжероллерам, Смирнова – 2-я, Степанова – 27-я с 4-минутным отставанием.

10. Суд запретил Луису Рубиалесу приближаться к Дженнифер Эрмосо ближе чем на 200 метров. Экс-глава RFEF публично поцеловал в губы футболистку после финала ЧМ.

11. Неймар дебютировал за «Аль-Хилаль» после трансфера из «ПСЖ» и в первой же игре в чемпионате Саудовской Аравии отдал голевой пас – на Малкома, экс-игрок «Зенита» также сделал ассист и помог разгромить «Аль-Рияд» (6:1).

12. Даниил Медведев собрал идеального теннисиста, соединив приемы и качества Джоковича, Федерера, Надаля, Кириоса и свои собственные.

13. Минеев нокаутировал Карвальо и другие результаты турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Элисте. Дацик прибыл на Донбасс и может подписать контракт с Минобороны РФ.

14. Леклер выиграл первую практику на Гран-при Сингапура, Сайнс был лучшим во второй практике. Ящерицы на трассе вызвали появление трех желтых флагов.

15. Новая Зеландия крупно обыграла Намибию (71:3) в групповом матче Кубка мира по регби.

Цитаты дня:

Кендрик Перкинс: «В НБА играют лучшие баскетболисты планеты. Любой, кто выиграл титул, на своем пути обыграл лучших соперников – значит, стал чемпионом мира. Точка»

Мостовой ответил Абаскалю: «Расслабься, посмотри парочку моих голов и получи кайф. Смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолета»

Ротенберг о 4-м поражении подряд: «СКА находит свою игру – есть прогресс. Таков наш путь. В том сезоне старт был лучше, в этом – будет лучше финиш»

Василий Уткин: «Если у наших спортсменов не будет возможности выступить на Олимпиаде – значит, они зря прожили свою жизнь»

Елена Вяльбе: «Без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. И моя позиция не поменяется»