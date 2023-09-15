Абаскаль о работе в России: «Да, это не Европа, но границ не существует – они только в головах у людей. Считаю себя свободным»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Политика Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль объяснил свое решение работать в России.

Главный тренер «Спартака» рассказал об этом в интервью Sports.ru.

– Для меня такое решение никакой не шок. Да, это не Европа, подальше, климат другой, но я человек, у которого нет территориальных границ. Их вообще не существует. Все границы – только в головах у людей, а мы сами создаем свое пространство. Я считаю себя свободным, мне нравится учиться, открывать новое, получать опыт. Поэтому и поработал уже в пяти странах.

Семья меня во всем поддерживает. С самого начала, еще с того момента, как я из Севильи поехал в Барселону – это ведь совсем другой регион Испании. Что касается переезда в Россию, то семье сначала было немного волнительно, но потом они сами приехали в Москву и убедились, что тут все хорошо.

– Кто-то из друзей или дальних родственников отговаривал?

– Нет, таких не было. Мы занимаемся футболом, который никому не приносит вреда. Это спорт, эмоции, трибуны, счастливые люди после побед. Все мои знакомые восприняли решение возглавить «Спартак» с позитивом и энтузиазмом.

– Вы можете представить, что останетесь в России настолько долго, что ваш сын пойдет в русский детский сад, в русскую школу?

– Нам в Москве все нравится, чувствуем себя как дома – очень комфортно. Что бы ни произошло, где бы мы ни жили дальше, никогда не забудем, что наш сын родился в России. Наша любовь к нему родилась в России, все для него началось здесь.

И в паспорте у него будет написано, что он родился в Москве. Этого никто и никогда не отнимет. Для нас это очень важно, – подчеркнул Абаскаль.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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42 комментария

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JENNINGS
Ответ Ебздрогыч
Как показали последние полтора года, у России тоже нет границ, ну или они каждый день меняются
— Девушка, дайте карту России.
— Вам за какое число?
+72
-9
+63
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Ебздрогыч
Как показали последние полтора года, у России тоже нет границ, ну или они каждый день меняются
+51
-13
+38
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Dmitry Orlov
Ответ Утя Ваткин
Для нашего Солнцеликого тоже границ не существует. Всё Россия.
Кроме Косово.
Косово - Сербия.
+43
-8
+35
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sashka.loker
Ну да, с его то гражданством границ действительно не существует, у испанцев безвиз в 148 стран
P.S. при этом в РФ испанцам виза нужна, ха...
+18
-3
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Tomas Nepotrebko
Ответ sashka.loker
Ну да, с его то гражданством границ действительно не существует, у испанцев безвиз в 148 стран P.S. при этом в РФ испанцам виза нужна, ха...
сейчас гражданам ЕС легко получить электронную визу в РФ за 4 дня и 50 долларов.
+12
-3
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Ебздрогыч
Абаскаль, конечно, импонирует за теплое и уважительное отношение к стране, в которой работает
+12
-7
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dream way
Смотрю Абаскаль фанат русского панка «Границы стерты,границы только в головах Картонных мумий в миллионных пиджаках» (KDRR)
+3
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Dmitry Orlov
Ответ Koulmann
Как сказал Абаскаль: "Невежество - обычное дело". Подходит к этому высказыванию к Абаскаля. :) Можно делать комплименты принимающей стране и делится своими впечатлениями, но совсем не обязательно нести чушь при этом, как в случае про границы, когда жители России не могут выехать из страны в ряд других стран как по решению властей самой России, ее соседей, так и Испании Абаскаля. Абсолютно глупое по своей несвоевременности заявление.
По КАКОМУ решению властей России граждане этой страны не могут выехать в КАКИЕ страны?
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RW_4ever
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Koulmann
Как сказал Абаскаль: "Невежество - обычное дело". Подходит к этому высказыванию к Абаскаля. :) Можно делать комплименты принимающей стране и делится своими впечатлениями, но совсем не обязательно нести чушь при этом, как в случае про границы, когда жители России не могут выехать из страны в ряд других стран как по решению властей самой России, ее соседей, так и Испании Абаскаля. Абсолютно глупое по своей несвоевременности заявление.
Че гонишь то, даже сейчас когда идет СВО, можно при желании выехать в любую страну.
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Pb-SE
Ответ Ебздрогыч
Абаскаль, конечно, импонирует за теплое и уважительное отношение к стране, в которой работает
Он примерно так же уважает Россию, как Хендерсон уважает Саудовскую Аравию.
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Сергей48
Приятно слышать лестную оценку о России и Москве, с частности!
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Adjusted
Ответ Koulmann
В России разве дают гражданство по "праву почвы"?
Он не знает, просто накидывает.
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Роман Гущин
Приятно читать рассуждения здравомыслящего человека, не смешивающего несмешиваемое: спорт - это спорт, политика - это политика.
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Koulmann
Ответ Биомеханоид
Если сын гр. РФ, то тебе надо просто немного подождать, и ты узнаешь дополнительные ньюансы, которые даже мелким шрифтом не пишут в договорах.
В России разве дают гражданство по "праву почвы"?
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Злобный Конь
Ответ Ебздрогыч
Абаскаль, конечно, импонирует за теплое и уважительное отношение к стране, в которой работает
История про Гарри О’Коннора повторится.
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Dmitry Orlov
Ну всё, Абаскаль дал интервью, вызов "распилить его на 20 новостей" принят.
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tyoma17
Молодец, Артём Стёпин - из одного интервью уже 5 новостей подряд запостил. Давай больше!
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JohnnyMulka
Ответ Koulmann
Как сказал Абаскаль: "Невежество - обычное дело". Подходит к этому высказыванию к Абаскаля. :) Можно делать комплименты принимающей стране и делится своими впечатлениями, но совсем не обязательно нести чушь при этом, как в случае про границы, когда жители России не могут выехать из страны в ряд других стран как по решению властей самой России, ее соседей, так и Испании Абаскаля. Абсолютно глупое по своей несвоевременности заявление.
Форточка вон там
Нараспашку плиз
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Светлана Агейкина
Ответ Dmitry Orlov
По КАКОМУ решению властей России граждане этой страны не могут выехать в КАКИЕ страны?
В "недружественные", если работаешь в ОПК. А это все приличные страны.
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вовочка6762
"Курица не птица, Болгария – не заграница" - СССР отказался взять Болгарию 16-й республикой в Союз 28. В СССР брежневского периода ходил слух, что Болгария просилась в Союз 16-й республикой, но ей отказали – мол, нет общей границы и всё такое. Ещё была поговорка: "курица не птица, Болгария – не заграница".
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Александр Сачков
Так-то конкретно Москва, где он работает, находится в Европе.
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Назар Игорь
Надпись на надгробии Мартина Лютера Кинга - "Свободен, свободен, наконец свободен".
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erdni
Россия не Европа?😂😂
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Pb-SE
Можно я у Абаскаля в квартире поживу? Границ собственности нет- они только у людей в голове.
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Злобный Конь
Днарь как тренер,поэтому и поработал в пяти странах. И это в 30 с небольшим лет.
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