Валиева требует в CAS восстановить ее победу на ЧР-2021. Она не признает вину в допинг-нарушении

Камила Валиева требует в CAS восстановить ее победу на чемпионате России-2021.

Как отмечается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS), российская фигуристка настаивает на отсутствии доказательств ее вины или халатности по делу о нарушении антидопинговых правил. Таким образом, период дисквалификации не должен составлять более двух лет и никакие результаты не должны быть аннулированы.

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. Впоследствии был аннулирован победный результат фигуристки на ЧР-2021.

26-28 сентября Валиева выступит в CAS по видеосвязи.

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