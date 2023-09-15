Валиева требует в CAS восстановить ее победу на ЧР-2021. Она не признает вину в допинг-нарушении
Камила Валиева требует в CAS восстановить ее победу на чемпионате России-2021.
Как отмечается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS), российская фигуристка настаивает на отсутствии доказательств ее вины или халатности по делу о нарушении антидопинговых правил. Таким образом, период дисквалификации не должен составлять более двух лет и никакие результаты не должны быть аннулированы.
Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. Впоследствии был аннулирован победный результат фигуристки на ЧР-2021.
26-28 сентября Валиева выступит в CAS по видеосвязи.
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В первоисточнике же ведь есть и альтернативное требование, которое выглядит как реальное предложение после дерзкого наезда.
Обычная практика в переговорах и заседаниях.
А в новости выглядит так, как будто Валиева идет в бескомпромиссную атаку на РУСАДА.
Если оправдают, то всё честно.
А если нет, то политически ангажированно ?
Это так не работает.
До сих пор не могу забыть ту несправедливость с командными соревнованиями на олимпиаде.
Так что каждый получит по заслугам.