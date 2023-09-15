Валиева требует в CAS восстановить ее победу на ЧР-2021. Она не признает вину в допинг-нарушении

Теги сборная России допинг женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева требует в CAS восстановить ее победу на чемпионате России-2021.

Как отмечается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS), российская фигуристка настаивает на отсутствии доказательств ее вины или халатности по делу о нарушении антидопинговых правил. Таким образом, период дисквалификации не должен составлять более двух лет и никакие результаты не должны быть аннулированы.

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. Впоследствии был аннулирован победный результат фигуристки на ЧР-2021.

26-28 сентября Валиева выступит в CAS по видеосвязи.

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55 комментариев

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EmperorNazer
Ну это уже наглость какая-то. Была вина или нет, засчитывать результат на соревновании, где была сдана положительная проба - это нонсенс.
+37
-18
+19
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закрыт по беспределу
Дерзко
+19
-1
+18
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Koulmann
А почему такая безграмотная подача новости?
В первоисточнике же ведь есть и альтернативное требование, которое выглядит как реальное предложение после дерзкого наезда.
Обычная практика в переговорах и заседаниях.
А в новости выглядит так, как будто Валиева идет в бескомпромиссную атаку на РУСАДА.
+21
-8
+13
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antrrap
Надеемся и верим. Ками, мы с тобой
+21
-10
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Алиса без миелофона
Ответ Koulmann
А почему такая безграмотная подача новости? В первоисточнике же ведь есть и альтернативное требование, которое выглядит как реальное предложение после дерзкого наезда. Обычная практика в переговорах и заседаниях. А в новости выглядит так, как будто Валиева идет в бескомпромиссную атаку на РУСАДА.
Что значит безграмотная. Очень даже грамотная. На набив комментариев и негатива к Валиевой.
+9
-1
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Olga.t
Правильное требование. Надеемся на положительное решение с верой в справедливость.
+23
-17
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Алеся Ткаченко
Надеюсь на то что у российской команды наконец-то будут золотые медали ОИ
+13
-9
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Лакс
ВАДА хочет максималку, защита Валиевой отвечает аналогично. Далее будет зависеть и от ангажированности. политики и реальности состязательности сторон на процессе.
+6
-2
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Yamaha555
Если ВАДА наглеет и просит максмальный срок 4 года, то и Ками имеет право просить полное оправдание. А там суд уже решит
+9
-5
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Туц
Либо наглость либо глупость. Даже если она видео где ей подсыпывают допинг покажет и оправдается, на момент выступления он в организме был, значит медаль Сашина.
+10
-6
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Мурманчанин37
Желаю удачи и надеюсь на лучшее завершение этого дела для Ками
+17
-14
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Gemma157
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Ахах, а тут ее так хвалили за то, что она тихо и спокойно из своего аккаунта убрала ту медаль на ЧР когда победу присудили Трусовой
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Nokolay Fomi4ev
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Ответ Мурманчанин37
Желаю удачи и надеюсь на лучшее завершение этого дела для Ками
Надейся, а то вдруг на фоне дела Валиевой перепроверят все пробы Щ и аннулируют ее как спортсменку. Вопросов к ней больше всех из хрустальных.
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Nokolay Fomi4ev
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Неплохо бы дедушку проверить, который выходил на видеосвязь с CAS в январе 22 года и тряс таблетками на камеру, настоящий ли это вообще дедушка Валиевой.
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scorp19
Ответ Ягун Ягунини
Главная проблема в том, что в сложившейся ситуации суду почти не реально избежать политической ангажированности.
Это как ?
Если оправдают, то всё честно.
А если нет, то политически ангажированно ?

Это так не работает.
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Лакс
Ответ Koulmann
А почему такая безграмотная подача новости? В первоисточнике же ведь есть и альтернативное требование, которое выглядит как реальное предложение после дерзкого наезда. Обычная практика в переговорах и заседаниях. А в новости выглядит так, как будто Валиева идет в бескомпромиссную атаку на РУСАДА.
вы же на спортсе - такие здесь правила к заголовкам и новостям
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Angry_bear
Ответ Yamaha555
Если ВАДА наглеет и просит максмальный срок 4 года, то и Ками имеет право просить полное оправдание. А там суд уже решит
Всё верно. Есть такая поговорка "Будь реалистом - требуй невозможного...!"))) Что означает, что получить желаемое в трудных случаях можно лишь запрашивая существенно большее, дабы адресат был ошарашен и в итоге согласился на гораздо меньшее для него...но вполне приемлемое для тебя))))
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ezhik38
Я очень надеюсь на справедливое решение )
До сих пор не могу забыть ту несправедливость с командными соревнованиями на олимпиаде.
Так что каждый получит по заслугам.
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Людмила Ковалец
После этого высказывания ее и глупых требований искренне желаю ей полной дисквалификации на 4 года без возможности далее возвращения.Иди допингистка далеко и надолго на пенсию и не отсвечивай!
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Беглый*
Ого, как завибрировала хейтерня. Если фанаты Валиевой уже давно готовы ко всему, учитывая политическую составляющую данного дела, то у этого контингента любое отклонение от желаемого результата будет сродни провалу и личному позору)
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Александр Зимин
Ответ Паскаль Шимбонда
Нормально заходит)))) Непреднамеренно))
Безызбежно
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Lapo Elkann
Ответ EmperorNazer
Ну это уже наглость какая-то. Была вина или нет, засчитывать результат на соревновании, где была сдана положительная проба - это нонсенс.
Вот и мультик " Баба - яга потив " про ОИ https://www.youtube.com/watch?v=ZH7seyaKMpk
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плюшевая Ракета
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Ответ EmperorNazer
Ну это уже наглость какая-то. Была вина или нет, засчитывать результат на соревновании, где была сдана положительная проба - это нонсенс.
Наглость, это отнять у Муравьёвой бал за поздний старт на ЧР, спустя день, чтобы возвысить Анечку на второе место, где ей не место, как и на третьем месте после результатов ПП...
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Asya Franke
Ответ EmperorNazer
Ну это уже наглость какая-то. Была вина или нет, засчитывать результат на соревновании, где была сдана положительная проба - это нонсенс.
Это не нонсенс. Это часть правил. Другое дело, что надо доказать, что прием был непреднамеренный и не влиял на результаты. При таких раскладах по регламенту результаты не отменяются.
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Gemma157
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Ответ ЛисаАлиса78
Ох, сидела бы тихо и всё Что ей этот ЧР Легко снова его получит
Вообще не факт. Прошлый ЧР она проиграла. И на этом ЧО соперницы у нее будут сильные
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