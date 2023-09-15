Президент Литвы подписал указ о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства

Фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства.

Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня подписал соответствующий указ. Об этом сообщил советник президента Ридас Ясюленис.

В июле МВД Литвы попросило президента страны лишить Дробязко гражданства. Причиной является участие 13-кратной чемпионки страны в ледовых шоу в России.

Ранее процедуру лишения фигуристки гражданства инициировал Сейм Литвы. Запрос о ней был направлен в департамент госбезопасности, однако там не сочли Дробязко «угрозой для страны».

Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР выступала за Литву вместе с Повиласом Ванагасом. Они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.

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«По мнению недополитиков, я все эти годы была недогражданкой Литвы». Фигуристка Дробязко выступила с заявлением по поводу возможного лишения гражданства