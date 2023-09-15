Президент Литвы подписал указ о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства

Теги Татьяна Навка танцы на льду сборная Литвы Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Политика Фигурное катание

Фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства.

Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня подписал соответствующий указ. Об этом сообщил советник президента Ридас Ясюленис.

В июле МВД Литвы попросило президента страны лишить Дробязко гражданства. Причиной является участие 13-кратной чемпионки страны в ледовых шоу Татьяны Навки в России. 

Ранее процедуру лишения фигуристки гражданства инициировал Сейм Литвы. Запрос о ней был направлен в департамент госбезопасности, однако там не сочли Дробязко «угрозой для страны».

Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР выступала за Литву вместе с Повиласом Ванагасом. Они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду. 

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«По мнению недополитиков, я все эти годы была недогражданкой Литвы». Фигуристка Дробязко выступила с заявлением по поводу возможного лишения гражданства

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16 комментариев

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oleg414
Лишена гражданства за участие в ледовых шоу. Вот это я понимаю разгул свободы и демократии!
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Полосатый Октобус*)
Где правозащитники либералы? Ау?
+8
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Delirium
Ответ S Olga
Идиот. Надеюсь, Маргарита сможет принять Российское гражданство.
Принять? Она вроде от него и не отказывалась.
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Антон Сватковский
Печально. Это по сути внесудебный порядок, при отсутствии явно выраженного состава преступления. То есть может быть обжаловано в институции ЕС.
+5
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Adeen
Маразм. Как и практически все инициативы от Литвы в последние годы.
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steelhard
Ответ Полосатый Октобус*)
Где правозащитники либералы? Ау?
Старательно не замечают)
+4
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Forza
Ответ S Olga
Идиот. Надеюсь, Маргарита сможет принять Российское гражданство.
У нее и так уже есть российское гражданство. Никто не лишает человека ЕДИНСТВЕННОГО гражданства. Лишают только второго. Причем именно полученного по натурализации, за инвестиции, или особые заслуги. А не по факту рождения.
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mars
Российскую нефть покупать будем. Но и щемить русских, невиновных в путинских решениях, не прекратим
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pulyalke
если вдруг соседи со спортса не понимают, то вот перевод: президентас леатувас подписалас указас о лишениис фигуристкис Маргариты Дробязко гражданствас
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Delirium
Ответ AERN
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Никуда она не бегала. С мужем литовцем представляли Литву, но как жили так и живут в Москве.
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fewral
А зачем ей оно, если живёт в Москве?
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S Olga
Идиот. Надеюсь, Маргарита сможет принять Российское гражданство.
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ЮИ
Предлагаю открепить из истории литовского спорта медали этой пары. Так и запишем: ФК - 0 медалей.
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ogent
Ответ S Olga
Идиот. Надеюсь, Маргарита сможет принять Российское гражданство.
А разве у неё нет российского гражданства?
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S Olga
Ответ Delirium
Принять? Она вроде от него и не отказывалась.
Я не знала, что у нее есть наше гражданство. Спасибо, что просветили)
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Роман
В Испании Рубиалес
В Литве фигуристка Дробязко
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Александр Шульгин
Клоуны
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Полосатый Октобус*)
Где правозащитники либералы? Ау?
Некогда им, на других ветках про ужасную Россию пишут.
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Delirium
Ответ Полосатый Октобус*)
Где правозащитники либералы? Ау?
Ну что вы, это же правильные люди сегрегируют за неправильную политическую позицию и место проживания. Понимать надо!
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