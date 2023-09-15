Гран-при Сингапура-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 8-й

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Гран-при Сингапура Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Лиам Лоусон Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Марина-Бэй, Сингапур
15 сентября 2023 года
2-я практика
 
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.32,120 (25 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,018 (26)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,235 (24)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,358 (24)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,465 (22)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,591 (22)
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,692 (22)
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,732 (22)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,897 (24)
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,985 (23)
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,019 (21)
12. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,165 (26)
13. Эстебан Окон («Альпин») +1,241 (24)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,270 (24)
15. Оскар Пиастри («Макларен») +1,341 (22)
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,357 (26)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,455 (24)
18. Пьер Гасли («Альпин») +1,704 (23)
19. Логан Сарджент («Уильямс») +2,207 (27)
20. Алекс Албон («Уильямс») +3,438 (5)
 

Гран-при Сингапура-2023. 1-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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10 комментариев

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Фанат спорта01
а нельзя было сделать эту директиву в начале сезона?
+6
0
+6
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Birdman
Красное корыто наконец-то завелась?!
+3
0
+3
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M93
Ну все, Total Domination. Forza Vamos!
+2
0
+2
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sdds sdsd
Алонсо на такой Феррари чемпионом был бы уже
+2
0
+2
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Scorpio
Ответ -виталик -
А толку чемпионат проиграли они
согласен
вводить надо было в следующем году за неделю до старта нового сезона)
+1
0
+1
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rtr_return
Походу феррари нитро залила в баки))
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pan_admiral
Сайнс вроде как таки поехал
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Scorpio
Ответ Birdman
Красное корыто наконец-то завелась?!
Я краем уха слушал Башмакова, феррари не задела новая директива по поводу гибкости обвеса, они вроде как после прошлой директивы с того года с гибкостью не баловались.
У быков она коснулась днища.
В целом красное ведро смотрелось годно на разных шинах, Сайнс на софтах показал это время, перед этим Леклер на медиумах
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-виталик -
Ответ Scorpio
Я краем уха слушал Башмакова, феррари не задела новая директива по поводу гибкости обвеса, они вроде как после прошлой директивы с того года с гибкостью не баловались. У быков она коснулась днища. В целом красное ведро смотрелось годно на разных шинах, Сайнс на софтах показал это время, перед этим Леклер на медиумах
А толку чемпионат проиграли они
0
0
0
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