Гран-при Сингапура-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 8-й
Марина-Бэй, Сингапур
15 сентября 2023 года
2-я практика
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.32,120 (25 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,018 (26)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,235 (24)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,358 (24)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,465 (22)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,591 (22)
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,692 (22)
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,732 (22)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,897 (24)
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,985 (23)
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,019 (21)
12. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,165 (26)
13. Эстебан Окон («Альпин») +1,241 (24)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,270 (24)
15. Оскар Пиастри («Макларен») +1,341 (22)
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,357 (26)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,455 (24)
18. Пьер Гасли («Альпин») +1,704 (23)
19. Логан Сарджент («Уильямс») +2,207 (27)
20. Алекс Албон («Уильямс») +3,438 (5)
Гран-при Сингапура-2023. 1-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й
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вводить надо было в следующем году за неделю до старта нового сезона)
У быков она коснулась днища.
В целом красное ведро смотрелось годно на разных шинах, Сайнс на софтах показал это время, перед этим Леклер на медиумах